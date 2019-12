Xilam Animation : profite d'une analyse positive

04/12/2019 | 17:34

Le titre progresse de près de 2% alors que le bureau d'études parisien Midcap Partners confirme son conseil d'achat et son objectif de cours de 52 euros sur l'action.



'Xilam poursuit son ascension sur YouTube', salue une note après l'annonce par le spécialiste des séries d'animation (connu notamment pour 'Oggy et les cafards') que ses contenus avaient dépassé la barre des 15 milliards de 'vues' sur YouTube, où son nombre d'abonnés grimpe pour atteindre 15 millions.



Pour Xilam, cette audience YouTube représente 'une récurrence de CA catalogue de moins en moins négligeable', estime Midcap Partners.



