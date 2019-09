Xilam Animation : sera présent au Brand Licensing Europe 2019

Le studio d'animation français multi-récompensé, Xilam Animation, sera présent au Brand Licensing Europe, avec un catalogue haut en couleur, composé de propriétés destinées aux enfants et à la notoriété internationale. Zig & Sharko est le fer de lance de Xilam qui se prépare à célébrer son 10e anniversaire en 2020. Pour fêter une décennie de fun et d'aventures, Xilam souhaite marquer le coup avec des événements pour les fans de la série et de nouveaux partenariats de licence.

Xilam sera également présent au BLE avec Oggy et les Cafards, son autre succès mondial. Après les récentes célébrations du 20e anniversaire de la marque, Xilam exploite maintenant l'attrait nostalgique et cible les millenials qui ont grandi avec le programme. Les catégories clés comprennent la mode, les accessoires, les articles de maison, les articles de papeterie et les objets de collection.

Avec Paprika, la brillante et ludique série préscolaire du studio, Xilam développe une offre de contenu ludo-éducatif sur YouTube, et recherche des partenaires dans les catégories du jeu-jouet et de l'édition pour l'accompagner dans cet axe.

Capucine Humblot - Responsable Licences & Merchandising, et Cathy Leclère - Responsable Marketing Opérationnel, vous accueilleront au stand A322 (Exhibit Hall, Character & Entertainment Zone).