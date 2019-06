Xilam Animation : suscite de nouveau l'enthousiasme, prise de contrôle de Cube Creative en vue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam Animation grimpe de 6,32% à 39,55 euros sur la place de Paris, après avoir annoncé être entré en négociations exclusives pour l'acquisition de 50,1% de Cube Creative, société française de production d'animation en images de synthèse et en 3D. En ligne avec sa stratégie d'accélération des productions d'animation en 3D et images de synthèse, ce projet de rapprochement permettra à Xilam de poursuivre la croissance de ses livraisons de programmes d'animation et de l'accélérer à moyen-terme. Une nouvelle saluée par les investisseurs.Cube Creative, dont le chiffre d'affaires moyen sur les trois derniers exercices est d'environ 5 millions d'euros, est un studio intégré de production de films d'animation en images de synthèse qui œuvre sur un nombre très varié de formats : court-métrages, vidéo-clips, spots publicitaires, films " grands formats " en relief, séries et longs métrages.Il compte parmi ses clients des marques célèbres comme Cartier, Lu, Total, Kelloggs ou encore Skoll, des parcs d'attraction, mais aussi les grandes chaînes de télévision française." Ce studio s'est rapidement développé avec succès ces 2-3 dernières années sur la production de séries prioritaires à l'instar d'Athleticus (diffusé sur Arte), Kaeloo (sur Canal+, Teletoon+, C8) ou encore Tangranimo (en cours pour France Télévisions) ", a commenté LCM qui maintient sa recommandation Acheter sur Xilam, ainsi que son objectif de cours de 52 euros.Xilam et Cube Creative entendent conclure cette opération avant la fin de l'année pour une pleine intégration dans les comptes de Xilam en 2020.Et les synergies de cette acquisition sont nombreuses. Selon le broker, " Xilam pourrait rapidement , grâce à son savoir faire éditorial, son réseau et sa force commerciale, amener Cube Creative à des niveaux de marge similaires aux siens. En échange, la technologie utilisée pour Xilam pourra accélérer la capacité de cette dernière à délivrer des formas en 3D ".