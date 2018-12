Xilam : bondit après des pré-ventes de Mister Mago

12/12/2018 | 12:12

Xilam Animation bondit de 7,8% après l'annonce d'une série 'impressionnante' de pré-ventes mondiales pour la diffusion de

sa nouvelle série d'animation, Mister Magoo, en cours de production et sa diffusion débutera au printemps 2019.



Turner a acquis les droits de diffusion payants notamment pour la France, l'Afrique francophone et anglophone, le Moyen-Orient, l'Allemagne, les pays d'Europe centrale et de l'Est pour sa chaîne Boomerang, tandis que Discovery Kids a acquis les droits pour l'Amérique latine.



En Europe cette série qui s'adressera aux enfants âgés de 6 à 11 ans, sera également diffusée en clair sur Super RTL en Allemagne, VRT et RTBF en Belgique, SIC K au Portugal, RTVE en Espagne et RTS en Suisse.



