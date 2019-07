Xilam : recul 'technique' des ventes semestrielles

12/07/2019 | 09:05

Au 1er semestre, le 'chiffre d'affaires et autres produits' du producteur de séries d'animation Xilam Animation a chuté de 43% à 7,4 millions d'euros, contre près de 14 millions un an plus tôt.



Par grande division, le CA total des 'nouvelles productions' recule de 39% à 5n1 millions, et le CA catalogue de près de moitié à 2,7 millions.



Le groupe évoque un 'recul 'technique'' de ses ventes qui 'tient à un effet de comparaison sans signification sur le rythme de croissance annuelle'. En effet, la livraison d'un seul un programme, Mr Magoo, a été finalisée durant la première moitié de l'exercice 2019, contre trois un an plus tôt. De plus, trois séries sont en début de livraison, contre une seule au S1 2018.



'Ce décalage est encore accentué par un effet de base sur les subventions puisque la plus importante partie de celles-ci sont versées en fin de livraison. Ce phénomène de saisonnalité est ainsi à relativiser dans le contexte des cycles longs de la production', indique Xilam.



Enfin, Xilam confirme son objectif de produire 80 demi-heures de programmes en 2019, et mise toujours sur une accélération les années suivantes.





