Xilam : va prendre le contrôle d'un studio '3D'

07/06/2019 | 10:16

Xilam Animation a annoncé hier son entrée en négociations exclusives en vue de prendre le contrôle (à 50,1%) de Cube Creative, société française de production d'animation en images de synthèse et en trois dimensions (3D). Le montant non précisé de l'opération sera réglé en cash.



'Ce premier projet d'acquisition s'inscrit pleinement dans notre plan de développement et renforcera notre avance stratégique grâce à un savoir-faire unique en images de synthèse', commente le PDG du groupe, Marc du Pontavice.



Créé en 2002 et basé à Levallois-Perret, Cube Creative 'est un studio intégré de production de films d'animation en images de synthèse qui oeuvre sur un nombre très varié de formats : court-métrages, vidéo-clips, spots publicitaires, films ' grands formats ' en relief, séries et longs métrages. Elle compte parmi ses clients des marques célèbres comme Cartier, Lu, Total, Kelloggs ou encore Skoll, des parcs d'attraction, mais aussi les grandes chaînes de télévision française', commente le producteur de séries audiovisuelles connu notamment pour 'Oggy et les cafards' et 'Zig & Sharko'.



Cube Creative réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de cinq millions d'euros par an, à comparer avec les 28 millions d'euros de ventes enregistrés par Xilam en 2018.



L'opération devrait être bouclée d'ici la fin de l'année. Les fondateurs et dirigeants de la cible conserveront les 49,9% du capital restants.





