XILAM ANIMATION : LCM est toujours à l'Achat

Louis Capital Markets réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 44 euros sur Xilam Animation après l'annonce de la conclusion de deux accords avec Nickelodeon pour la diffusion de deux séries. L'analyste souligne que ces nouveaux accords viennent renforcer le partenariat entre le spécialiste de la production de séries et de films d'animation et Nickelodeon. Le courtier anticipe des revenus de 30 millions d'euros pour 2020, 40,2 millions pour 2021 et 45,8 millions pour l'exercice 2022.