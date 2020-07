XILAM : Nickelodeon acquiert deux nouvelles séries

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Xilam Animation, société indépendante de production et de distribution de programmes d’animation, a annoncé avoir conclu deux accords avec Nickelodeon pour la diffusion de la série en images de synthèse Athleticus et de la série Mr Magoo. Dans le cadre d’un accord global, Nickelodeon obtient ainsi les droits exclusifs en pay-TV des deux saisons d'Athleticus dans les régions Asie Pacifique, EMEA et Amérique latine. Le diffuseur a également acquis tous les droits télévisuels de la série au Benelux, en Italie, au Vietnam, aux Philippines et en Argentine.Par ailleurs, Nickelodeon a également signé les droits en pay-TV de la série d'animation à succès de Xilam, Mr Magoo (78 x 7 minutes), au Royaume-Uni, où la série sera lancée sur Nicktoons dès cette semaine.