Xilam Animation : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE XILAM ANIMATION

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société XILAM ANIMATION (Paris:XIL) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :

6,741 titres

144,592.47 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 20,928 titres 837,357.10 EUR 367 transactions VENTE 18,416 titres 725,331.30 EUR 316 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4,971 titres

216,826.84 Euros en espèce

