XILINX : fait mieux que prévu en fin d'année

Le fabricant de puces programmables Xilinx est attendu en forte hausse à Wall Street, galvanisé par des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, fin décembre, son bénéfice net est ressorti à 239 millions de dollars, soit 93 cents par action, contre une perte nette de 12 millions de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 92 cents, soit 7 cents de mieux que le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a progressé de 34% à 800 millions de dollars. Le marché visait 770 millions de dollars.Pour le trimestre en cours, Xilinx vise un chiffre d'affaires situé entre 815 et 835 millions de dollars alors que Wall Street cible 775 millions de dollars