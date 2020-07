Le Covid-19 sans effet immédiat sur les embauches (sondage) 0 02/07/2020 | 12:31 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - La pandémie de coronavirus, qui pèse lourdement sur l'économie, ne devrait pas avoir d'effet sur les embauches dans l'immédiat. Une majorité d'entreprises sondées par le portail professionnel Xing a même procédé à des recrutements pendant la crise. Près de la moitié de sociétés suisses interrogées, soit 47%, a indiqué que la pandémie n'avait pas d'effet à court terme sur les prévisions d'embauches, a précisé jeudi le réseau social dans un communiqué. Quelque 73% des sondés ont précisé avoir recruté de nouveaux salariés depuis mi-mars, soit le début de la période de confinement. Et le même pourcentage prévoit de procéder à des embauches d'ici la fin de l'année. La pandémie de Covid-19 n'a en effet pas effacé le problème du manque de personnel qualifié, 62% des sociétés estimant que ce sujet restera d'actualité ces 12 prochains mois. Ils sont même 26% à anticiper une hausse des besoins en ressources humaines sur un an. Environ 14% s'attendent par contre à un recul temporaire des besoins en personnel, qui devrait cependant être compensé à terme, et 15% tablent sur une baisse durable des effectifs. En raison des répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, les économistes s'attendent néanmoins cette année à une hausse du niveau de sans emploi. Les spécialistes du l'institut de recherche KOF anticipent ainsi un taux de chômage à 4,7% d'ici fin 2020 pour une moyenne annuelle anticipée à 3,8%, après 2,3% en 2019. al/vj 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur XING SE 12:31 Le Covid-19 sans effet immédiat sur les embauches (sondage) AW

Données financières EUR USD CA 2020 276 M 312 M - Résultat net 2020 33,6 M 37,9 M - Tréso. nette 2020 40,9 M 46,2 M - PER 2020 49,6x Rendement 2020 0,92% Capitalisation 1 568 M 1 766 M - VE / CA 2019 VE / CA 2020 5,53x Nbr Employés 1 984 Flottant 49,8% Graphique XING SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 221,20 € Dernier Cours de Cloture 279,00 € Ecart / Objectif Haut -1,08% Ecart / Objectif Moyen -20,7% Ecart / Objectif Bas -35,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Petra von Strombeck Chief Executive Officer Martin Weiss Chairman-Supervisory Board Ingo Franklin Chu Chief Financial Officer Jens Pape Chief Technology Officer Johannes Meier Deputy Chairman-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) XING SE 0.00% 1 766 FACEBOOK 15.74% 677 335 MATCH GROUP, INC. 28.69% 30 418 TWITTER -3.87% 24 128 LINE CORPORATION 1.31% 12 104 SINA CORPORATION -11.72% 2 305