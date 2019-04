Xing SE : Le courant acheteur devrait perdurer 02/04/2019 | 06:57 achat En cours

Cours d'entrée : 328.5€ | Objectif : 350€ | Stop : 299.5€ | Potentiel : 6.54% La valeur Xing SE a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 350 €. Graphique XING SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La croissance constitue un point fort pour la société d'après les anticipations des analystes qui couvrent le dossier, comme en témoigne l'évolution anticipée d'ici trois ans : 55% à l'horizon 2021.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 321 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 316.5 EUR.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 44.26 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réseaux sociaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. XING SE 37.47% 1 945 FACEBOOK 28.69% 475 732 TWITTER 16.35% 25 213 MATCH GROUP INC 31.54% 15 557 LINE CORP 5.40% 8 472 SINA CORP 14.99% 4 234 DENA CO LTD -7.47% 2 267 GREE,INC. 7.48% 987 ITOKURO INC 1.49% 626 ZIGEXN CO LTD 19.38% 589 MEET GROUP INC 9.07% 377

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 274 M EBIT 2019 59,0 M Résultat net 2019 38,8 M Trésorerie 2019 73,6 M Rendement 2019 0,79% PER 2019 46,84 PER 2020 37,04 VE / CA 2019 6,42x VE / CA 2020 5,46x Capitalisation 1 835 M Prochain événement sur XING SE 03/05/19 Q1 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 307 € Ecart / Objectif Moyen -6,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thomas Vollmoeller Chief Executive Officer Stefan Winners Chairman-Supervisory Board Ingo Chu Chief Financial Officer Jens Pape Chief Technical Officer Johannes Meier Deputy Chairman-Supervisory Board