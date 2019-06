ROXI – The Urban Residence : Le nouveau concept court séjour de Xior

ROXI propose notamment aussi une solution à ceux qui aspirent à plus de confort, d'espace et/ou de flexibilité. Ce confort se retrouvera sur le plan des services supplémentaires comme le linge et le nettoyage,

ROXI propose ainsi des studios et des chambres spacieux entièrement aménagés, mais aussi un espace fitness, une buanderie, un espace de co-working, un supermarché, un restaurant et un bar, des soirées films, des évènements, … En outre, les espaces communs sont conçus de manière à stimuler les interactions et les nouvelles rencontres. La nouvelle marque met un accent encore plus prononcé sur l'aspect communautaire avec une vaste gamme de commodités et d'activités.

L'avènement du co-living, du compact living et du co-working ne date pas d'hier. C'est précisément à ces nouvelles tendances de vie et d'habitat que ROXI veut répondre. Le nouveau concept de logement fusionne harmonieusement tous les aspects d'un style de vie contemporain. Cela se ressent également dans la conception des espaces, qui englobent

ROXI - The Urban Residence : 'A home when you need it'

Anvers, Belgique - 19 juin 2019 - Xior Student Housing SA lance ROXI - The Urban Residence, un nouveau concept axé sur les longs comme sur les courts séjours. L'agence immobilière belge était déjà active depuis plus longtemps en Belgique, aux Pays-Bas,en Espagne et au Portugal avec une offre de logements pour étudiants plutôt traditionnelle, mais étend désormais ses services avec un concept de logement plus hybride où l'on peut à la fois habiter, vivre, étudier et/ou travailler. Xior anticipe ainsi la tendance croissante du co-living,une pratique déjà fréquente pendant les études, mais désormais également courante parmi les jeunes professionnels, les millennials et les expats, entre autres.

ou encore au niveau de la durée du séjour, mais également sur le plan esthétique. Dès lors, ROXI ne vise pas uniquement les étudiants, mais aussi les jeunes professionnels, les jeunes qui combinent le travail et les études, les étudiants internationaux, les expats, …

L'extension des activités de Xior est une étape logique fondée sur l'évolution de son marché présent. Dans ce secteur, la demande de formes d'habitat plus flexibles se fait de plus en plus pressante. En outre, le groupe cible ainsi visé complète parfaitement le public cible actuel de Xior, à savoir les étudiants.

Christian Teunissen, CEO de Xior, commente : « Chez Xior, nous suivons attentivement les nouvelles tendances et nous nous efforçons d'anticiper l'évolution des besoins et des dynamiques, l'étudiant occupant toujours une place centrale. Avec ce nouveau concept, nous nous préparons à un avenir où les modèles de logement hybrides et flexibles joueront un rôle plus important et où nous servirons non seulement les étudiants, mais également leur entourage dans un sens plus large. »

Tandis que Xior reste axé sur le logement étudiant traditionnel, ROXI vise d'autres groupes cibles de l'entourage des étudiants : les parents de l'étudiant étranger qui rendent visite à leur fils ou leur fille, l'étudiant doctorant, mais aussi les stagiaires, le personnel académique, les professeurs invités et d'autres professionnels. Ce qui unifie le public cible de ROXI, c'est qu'il s'agit toujours de personnes ayant un certain dynamisme personnel et/ou professionnel, qui contribuent à l'ambiance active et énergique propre à ROXI.

Parents et famille Professionnels Jeunes Expats diplômés Personnel Flexibilité Étudiant académique court séjour Étudiant Professeurs doctorant invités Stagiaires

Le nouveau concept ROXI sera mis en œuvre à Bruxelles et à Gand dès cette année. Pour plus d'informations, visitez www.roxi-residence.com

