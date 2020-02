Xior Student Housing : Communiqué annuel - Publication des résultats annuels 2019 0 05/02/2020 | 21:56 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Communiqué annuel - Publication des résultats annuels 2019 Objectif EPS 2019 atteint : EPS de 1,60 EUR - hausse de 10% par rapport à 2018 Organisation prête à poursuivre son expansion jusqu'à un minimum de 2 milliards EUR en 2022 2020 : Objectif EPS de 1,70 EUR et DPS de 1,36 EUR reconfirmé Anvers, Belgique - 5 février 2020 - Résultats annuels 01/01/2019 - 31/12/2019 Résultat EPRA de 1,60 EUR par action1, hausse de 9,6 % par rapport au 31 décembre 2018, malgré l'augmentation de 39 % du nombre d'actions en circulation. Dividende proposé de 1,30 EUR par action, soit une hausse de 4 %, par rapport à 2018, ratio de distribution descend à 81,25 %. Résultat EPRA - part du groupe - en 2019 de 24 millions EUR - hausse de 48 % par rapport à 2018. Hausse du résultat locatif net à 44,9 millions EUR, soit une augmentation de 49 % par rapport à 30,1 millions EUR en 2018. VNI EPRA par action2 de 35,96 EUR contre 31,45 EUR au 31 décembre 2018. VNI IFRS par action3 de 32,71 EUR contre 29,78 EUR au 31 décembre 2018. Taux d'endettement de 45,67 % contre 49,32 % au 31 décembre 2018. Après la réalisation fructueuse de l'augmentation de capital de 206 millions EUR en octobre 2019, le taux d'endettement a baissé à environ 40 %. Le taux d'endettement au 31 décembre 2019 est à nouveau monté à 45,67 % en raison de la réalisation d'acquisitions précédemment annoncées en novembre et décembre 2019. Taux d'occupation stable de 98 %. Le portefeuille immobilier passe à 1,19 milliard EUR, soit une augmentation de 46 % par rapport au 31 décembre 2018, avec 7 932 unités pour étudiants louables. En cas de réalisation de toutes les acquisitions et réaménagements prévus dans le pipeline, le portefeuille passera à 1,5 milliard EUR, avec plus de 12 000 unités pour étudiants louables. Après la réalisation du pipeline, le revenu locatif annualisé s'élèvera à 88,75 millions EUR. Prévisions pour 2020 : Résultat EPRA de 1,70 EUR par action et dividende de 1,36 EUR par action. Xior prévoit une croissance du EPS d'au moins 6 % par an en réalisant le pipeline engagé actuelle. Avec l'équipe actuelle, Xior peut élargir son portefeuille pure play dans les pays existants à au moins 2 milliards EUR en 2022. Les chiffres par action sont calculés sur la base du nombre moyen pondéré d'actions, sauf indication contraire. Sur la base du nombre d'actions en circulation. Sur la base du nombre d'actions en circulation. COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées IPO 2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Full committed pipeline # unités pour 2 035 2 531 3 678 (hors 5 505 (hors 7 932 > 12 000 étudiants projets) projets) Juste valeur Environ Environ 265 Environ 493 Environ 818 Environ 1 191 (non étud. > 1 500 MEUR 200 MEUR MEUR MEUR MEUR MEUR compris) Bâtiments 71 (projets 87 (projets 104 (projets 104 (projets (non étud. 48 54 compris) compris) compris) compris) compris) # villes 4 (BE) + 5 (BE) + 5 (BE) + 5 (BE) + 6 (BE) + 16 NL + 6 (BE) + 16 NL + 4 (NL) 5 (NL) 12 (NL) 16 (NL) 2 (ESP) + 2 (PT) 2 (ESP) + 2 (PT) Leeuwarden Groningen Antwerp Ghent Mechelen Brussels Ams terdam Enschede Leuven Amstelveen Leiden Namur Utrecht The Hague Delft Rotterdam Wa geningen Breda Tilburg Eindhoven Venlo Maastricht Barcelona Porto Madrid Lisbon 2 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées CHIFFRES CLÉS Compte de résultat consolidé en KEUR 31/12/2019 31/12/2018 Résultat locatif net 44 932 30 081 Résultat immobilier 45 508 30 718 Résultat d'exploitation avant résultat sur le portefeuille 35 069 23 323 Résultat financier (hors variations de la juste valeur des actifs et passifs -7 621 -4 179 financiers) Résultat EPRA 4 24 103 16 179 Résultat EPRA part du groupe 23 975 16 179 Résultat sur le portefeuille (IAS 40) -4 023 5 722 Revalorisation des instruments financiers (couvertures de taux d'intérêt -10 548 -5 123 non effectives) Impôts différés -1 872 -673 Résultat net (IFRS) 7 659 16 105 Nombre d'unités pour étudiants louables 7 932 5 505 Rendements bruts5 2019 2018 Belgique 5,13 % 5,10 % NA 5,63 % 5,72 % Espagne 5,27 % NA Portugal NA NA Portefeuille global 5,43 % 5,52 % Bilan consolidé en KEUR 31/12/2019 31/12/2018 Fonds propres 625 808 410 019 Fonds propres - part du groupe 610 427 410 019 Juste valeur des immeubles de placement6 1 190 791 814 908 Taux d'endettement (Loi sur les SIR)7 45,67 % 49,32 % Les Indicateurs Alternatifs de Performance (APM) sont des indicateurs utilisés par Xior Student Housing SA afin de mesurer et suivre ses performances d'exploitation. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a promulgué des directives, en vigueur depuis le 3 juillet 2016, concernant l'utilisation et l'explication des indicateurs alternatifs de performance. Les notions que Xior considère comme APM figurent au chapitre 10.8 du Rapport financier annuel 2017. Les APM sont indiqués par et assortis d'une définition, d'un objet et d'une réconciliation (voir XI et XII du présent communiqué annuel), conformément à la directive de l'ESMA. Calculé en tant que loyer estimé sur base annuelle, divisé par la Juste Valeur et hors projets de développement. Cela concerne les valuation yields. Ce valuation yield s'écarte des acquisition yields annoncés, étant donné qu'il a été calculé sur la juste valeur et non sur la valeur d'acquisition. La Juste Valeur ou « Fair value » des immeubles de placement est la valeur d'investissement telle que définie par un expert immobilier indépendant, dont les coûts de transaction (voir Communiqué de presse BE-REIT Association du 10 novembre 2016) ont été déduits. La Juste Valeur correspond à la valeur comptable d'après IFRS. Calculé selon l'A.R. du 13 juillet 2014 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. 3 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Chiffres clés par action en EUR 31/12/2019 31/12/2018 Nombre d'actions 19 133 129 13 768 815 Nombre moyen pondéré d'actions8 14 996 135 11 109 319 Résultat EPRA9 par action 1,61 1,46 Résultat EPRA10 par action - part du groupe 1,60 1,46 Résultat sur le portefeuille (IAS 40) -0,27 0,45 Revalorisation des instruments de couverture -0,61 -0,49 Résultat net par action (IFRS)11 0,51 1,45 Prix de clôture de l'action 50,50 38,00 Valeur nette d'inventaire par action (IFRS) (avant dividende) 32,71 29,78 Pourcentage de distribution (par rapport au résultat EPRA)12 81,25 % 85,6 % Dividende proposé par action13 1 ,30 1,25 31/12/2019 31/12/2018 EPRA metrics Définition en KEUR EUR par en KEUR EUR par action action Résultat EPRA * Résultat sous-jacent issu des activités 24 103 1,61 16 179 1,46 d'exploitation stratégiques. Cela indique la mesure dans laquelle les paiements de dividende sont soutenus par le bénéfice. VNI EPRA *14 Valeur nette d'inventaire (VNI) adaptée pour tenir 688 088 36,17 433 011 31.45 compte de la juste valeur des immeubles de placement et à l'exclusion de certains éléments qui ne s'inscrivent pas dans un modèle financier d'investissements immobiliers à long terme. VNNNI EPRA *15 VNI EPRA ajustée pour tenir compte de la juste 625 808 32,71 410 019 29,78 valeur (i) des instruments financiers, (ii) des créances et (iii) des impôts différés. % % Rendement Initial Net Revenus locatifs bruts annualisés sur la base des 4,8 % 4,6 % (RIN) EPRA loyers en cours à la date de clôture, à l'exclusion des charges immobilières, divisés par la valeur de marché du portefeuille, majorés des droits et frais de mutation en cas d'aliénation hypothétique d'immeubles de placement. 8Sur la base du droit au dividende des actions. 9Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions. 10Calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions. 11Sur la base du nombre d'actions 12Le pourcentage de distribution est calculé sur la base du résultat consolidé. La distribution effective du dividende se fait sur le base du résultat statutaire de Xior Student Housing SA. 13Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale. Sur la base du nombre d'actions en circulation. Sur la base du nombre d'actions en circulation. 4 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Rendement Initial Net Ajusté (RIN Ajusté) EPRA Vide locatif EPRA16 EPRA Ratio de coûts (frais liés au vide locatif inclus) Ratio de coûts EPRA (hors frais liés au vide locatif) * Cette mesure intègre un ajustement du RIN EPRA 4,8 % 4,6 % avant l'expiration de périodes de franchise de loyer ou autres aménagements de loyer non échus. Valeur locative estimée d'unités vides divisée par 2,97 %17 1,50 % la Valeur locative estimée du portefeuille total. Coûts EPRA (frais liés au vide locatif inclus) divisés 23,4 % 25,2 % par les revenus locatifs bruts. EPRA coûts (hors frais liés au vide locatif) divisés 22,5 % 24,4 % par les revenus locatifs bruts. RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS Les informations financières relatives à la période prenant fin le 31 décembre 2019 sont rédigées conformément aux International Financial Reporting Standards (IFRS). Les chiffres publiés concernent les chiffres consolidés; conformément à la législation en la matière, les participations et filiales sont consolidées. 1. Résultat locatif net En 2019, Xior a réalisé un résultat locatif net de 44 932 KEUR contre 30 081 KEUR en 2019. Ce résultat locatif net augmentera encore en 2020, étant donné que certains immeubles ont été livrés ou achetés dans le courant de 2019 et n'ont donc pas contribué au résultat locatif net une année complète. En outre, d'autres immeubles étaient également en construction ou en rénovation, lesquels fournissaient déjà des revenus locatifs depuis le T4 2019 sous la forme de garanties locatives ou de rendements locatifs (mais qui n'ont donc contribué au résultat qu'une partie de l'année). Il s'agit principalement des immeubles suivants : Ariënsplein - Enschede : les revenus locatifs augmenteront encore en 2020 ;

Studax - Louvain : revenus locatifs depuis juin 2019 ;

Alma - Zaventem : livré, génère des revenus locatifs depuis octobre 2019 ;

Woodskot - Bruxelles : livré, revenus locatifs depuis septembre 2019 ;

Bonnefanten - Maastricht : livré, revenus locatifs graduels depuis septembre 2019 ;

Xior Diagonal Besòs - Barcelone : livré, revenus locatifs graduels depuis septembre 2019 ;

Campus UEM - Madrid : revenus locatifs depuis novembre 2019 ;

The Lofttown - Barcelone : revenus locatifs depuis septembre 2019. Le taux d'occupation moyen du portefeuille immobilier s'élevait à 98 % en 2019. Calculé par rapport au revenu locatif annualisé du portefeuille d'exploitation. Calculé l'an dernier par rapport au revenu locatif annualisé total du portefeuille, ajusté cette année. Le vide locatif EPRA de 2,97 % au 31/12/2019 est dû au ramp up des immeubles livrés pendant le dernier trimestre 2019. 5 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées 2. Résultat EPRA Le résultat EPRA (hors résultat de portefeuille, impôts différés relatifs aux corrections IAS 40 et impact de la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers) s'élève à 24 103 KEUR contre 16 179 KEUR en 2018. Le résultat EPRA part du groupe s'élève à 23 975 KEUR. Le résultat EPRA par action18 - part du groupe s'élève à 1,60 EUR. Sur cette base, le Conseil d'Administration entend proposer à l'Assemblée Générale de distribuer, en 2019, un dividende de 1,30 EUR brut ou 0,91 EUR net19 par action (en tenant compte du droit au dividende des (coupons respectifs détachés des) actions, représenté par le coupon n° 10 (déjà détaché de l'action Xior20 - pour un montant de 0,581 EUR), le coupon n° 12 (déjà détaché de l'action Xior21 - pour un montant de de 0,492 EUR) et le coupon n° 13 (pour un montant de 0,227 EUR). 3. Résultat net Le résultat net s'élève à 7 659 KEUR au 31 décembre 2019. Le résultat net par action s'élève à 0,51 EUR.22 Le résultat net inclut l'impact de la variation de la juste valeur des immeubles de placement, autre résultat de portefeuille, impôts différés relatifs aux impacts IAS 40, variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et participation au résultat des coentreprises. Le résultat EPRA est le résultat net corrigé pour les éléments susmentionnés. 4. Juste valeur du portefeuille immobilier Au 31 décembre 2019, le portefeuille se compose de 7 932 unités pour étudiants louables. Le portefeuille immobilier total est valorisé à un montant de 1 190 791 KEUR au 31 décembre 2019, soit une hausse de 46 % par rapport au 31 décembre 2018. Cette hausse provient principalement de l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Madrid, de l'acquisition de deux résidences pour étudiants à Barcelone, de l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Wageningen, de l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Louvain, de l'acquisition d'un immeuble de bureaux à transformer à Groningue, de Pour le calcul du résultat EPRA par action, il est tenu compte du nombre moyen pondéré d'actions au 31 décembre 2019,soit 14 135.

19 Compte tenu d'un précompte mobilier libératoire de 30 %. 20Sur la base du nombre moyen pondéré d'actions, en tenant compte du droit au dividende des actions émises à la suite des augmentations de capital de 2019. Il est rappelé que, dans le cadre de l'augmentation de capital de 2019, un détachement du coupon a eu lieu. Toutes les actions de Xior sont actuellement attachées aux coupon n° 11 et suivants. Voir également à ce sujet les communiqués de presse publiés dans le cadre de l'augmentation de capital. Vous trouverez également de plus amples informations sur https://www.xior.be/fr/investor/investor-relations/coupons. 21Sur la base du nombre moyen pondéré d'actions, et donc compte tenu du droit au dividende des actions émises à la suite des augmentations de capital d'octobre 2019. Il est rappelé que, dans le cadre de l'augmentation de capital d'octobre 2019, un détachement du coupon a eu lieu. Toutes les actions de Xior sont actuellement attachées aux coupon n° 13 et suivants. Voir également à ce sujet les communiqués de presse publiés dans le cadre de l'augmentation de capital. Vous trouverez également de plus amples informations sur https://www.xior.be/fr/investor/investor-relations/coupons. 22Sur la base du nombre moyen pondéré d'actions. 6 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Amsterdam, de la poursuite du développement de Woodskot à Bruxelles et de Bonnefanten à Maastricht, et de l'acquisition d'Alma Student à Bruxelles. En cas de réalisation de toutes les acquisitions et réaménagements prévus, le portefeuille passera à 1,5 milliard EUR, avec plus de 12 000 unités pour étudiants louables. 5. Taux d'endettement et renforcement des fonds propres Au 31 décembre 2019, le taux d'endettement s'élevait à 45,67 % contre 49,32 % au 31 décembre 2018. Le taux d'endettement a, d'une part, baissé à la suite de l'apport en nature d'un immeuble à Louvain d'un montant de 18 millions EUR le 13 juin 2019, à l'augmentation de capital fructueuse d'octobre 2019 d'un montant de 206 millions EUR et au dividende optionnel d'un montant de 6,08 millions EUR et a, d'autre part, augmenté en raison de la poursuite de l'exécution de la stratégie de croissance. 6. Autres postes du bilan L'actif circulant concerne principalement : Créances à recouvrer (1 163 KEUR) : on y retrouve principalement les loyers encore à percevoir ;

Autres créances : il s'agit principalement de la créance sur Promgranjo, la coentreprise dans laquelle le projet à Porto, au Portugal, est développé (3 929 KEUR), une avance sur une acquisition (6 019 KEUR), une créance sur Aloxe NV (1 720 KEUR - laquelle est remboursée à un taux conforme au marché).

Liquidités et équivalents de liquidités détenus par les différentes entités (4 269 KEUR). Les dettes financières non courantes s'élèvent à 500 425 KEUR contre 401 177 KEUR au 31 décembre 2018. La hausse provient de la poursuite de l'exécution de la stratégie de croissance de Xior au cours de 2019, laquelle a été en partie financée par des prêts. Autres dettes non courantes financières (15 467 KEUR) concernent la valeur de marché négative des contrats IRS à la date de clôture. Autres obligations non courantes concernent l'option de vente sur les 20% d'actions restants de Mosquera Directorship (19 millions EUR). Ce passif a été comptabilisé en capitaux propres (déduit des capitaux propres - obligation IFRS), ce qui a un impact négatif sur le VNI par action. Lors de l'exercice de l'option, ce montant négatif sera comptabilisé en capitaux propres contre les intérêts minoritaires. Les dettes financières courantes s'élèvent à 1 706 KEUR et concernent, entre autres, une facilité de crédit utilisée fin décembre 2019. Les autres dettes courantes concernent principalement : Dettes fournisseurs échues (5 657 KEUR) : concernent principalement quelques positions fournisseurs relatives à des projets exécutés en 2019 ; 7 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Autres (10 600 KEUR) : concernent principalement des provisions pour les impôts néerlandais de l'établissement stable et des filiales, la TVA et les dettes sociales à payer (4 257 KEUR) et les avances de locataires (686 KEUR) ;

Garanties reçues sur les immeubles loués (8 099 KEUR) ;

Prix restant à payer pour l'exercice des options d'achat (option put et call) sur les 50 % d'actions restants de Promgranjo (2 682 KEUR), sur les 60 % d'actions restants de UHUB Benfica et sur les 75 % d'actions restants de UHUB Saõ João (40 125 KEUR). FINANCEMENT Au 31 décembre 2019, la Société avait conclu des conventions de financement avec Caisse d'Épargne/Natixis, ING Belgique SA, Belfius Banque SA, BNP Paribas Fortis SA, Argenta Spaarbank NV, KBC Banque SA, ABN Amro, Banque de Luxembourg, vdk bank et Bank Nagelmackers. Natixis/Caisse d'Épargne a mis au total 150 millions EUR, ING Belgique SA 135 millions EUR, Belfius Banque SA 120 millions EUR, BNP Paribas Fortis SA 100 millions EUR, Argenta Spaarbank NV 70 millions EUR, KBC Banque SA 55 millions EUR, ABN Amro 35 millions EUR, Banque de Luxembourg 25 millions EUR, vdk bank 10 millions EUR et Bank Nagelmackers 10 millions EUR. Au 31 décembre 2019, la Société avait contracté pour 502 millions EUR de financements. La Société a tenté d'échelonner la durée des prêts, la durée moyenne s'élevant à 4,08 ans au 31 décembre 2019. En outre, la Société a au 31 décembre 2019 conclu des contrats IRS pour un montant de 430 millions EUR. Les financements contractés (502 millions EUR) étaient au 31 décembre 2019 couverts à 97 % soit par des conventions Interest Rate Swap, soit par des taux d'intérêt fixes. Le coût moyen de financement en 2019 s'élève à 2,15 % (2018 : 1,96 %). Cette augmentation résulte d'une diminution du montant moyen des prêts en cours et une augmentation des commissions d'engagement des lignes de crédit non utilisées.. IV. PRINCIPALES RÉALISATIONS 2019 Acquisition d'une résidence opérationnelle et d'un projet à Barcelone - 206 unités Le 5 octobre 2019, Xior a conclu un accord sur l'acquisition d'une résidence opérationnelle (The Lofttown) et un projet (sous conditions suspensives) en phase d'obtention de permis (Projet Collblanc), tous deux situés à Barcelone, acquis et gérés par la même équipe opérationnelle. 8 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées The Lofttown : Cette résidence opérationnelle, connue comme l'une des résidences phares pour étudiants en Espagne, compte 78 unités avec 140 lits. Cet immeuble est déjà opérationnel depuis plusieurs années et génère des revenus locatifs dès acquisition. Il est situé à un emplacement particulièrement favorable, à proximité de Paseao de Grácia et Avenida Diagonal, deux des plus importants boulevards commerciaux et touristiques de Barcelone, et à deux pas des différentes facultés et du centre-ville historique. Les étudiants peuvent utiliser les espaces communs, comme un restaurant (demi-pension et pension complète), une salle de cinéma, des salles d'étude, un atelier de dessin avec imprimantes 3D, un lavoir, une salle de gym et des terrasses. L'acquisition de cette résidence s'est fait par le rachat de 100 % des actions de la société immobilière concernée et contribue immédiatement au résultat de Xior dès acquisition. Cette transaction a été conclue le 30 octobre 2019. Acquisition d'un portefeuille de résidences pour étudiants et de projets à Porto et

Lisbonneenviron 1 900 unités - partenariat d'exploitation et de développement avec U.hub Le 11 octobre 2019, Xior a conclu un accord sur l'acquisition, sous conditions suspensives, du portefeuille U.hub » composé de deux résidences opérationnelles pour étudiants (98 unités) et quatre projets (environ 1 800 unités), tous situés à Porto et Lisbonne. Avec ces acquisitions, Xior franchit une étape importante dans le déploiement de son portefeuille dans la péninsule Ibérique et ajoute, d'un seul coup, environ 1 900 unités pour étudiants dans les deux principales villes estudiantines portugaises, toutes deux caractérisées par un grand déséquilibre entre l'offre et la demande de logements pour étudiants. Deux résidences dans ce portefeuille (U.hub Alameda et U.hub Alvalade, toutes deux situées à Lisbonne), sont des valeurs sûres depuis plusieurs années déjà dans le paysage estudiantin portugais et génèrent des revenus locatifs dès acquisition. Deux des quatre projets qui font partie du portefeuille bénéficient d'un permis et leur construction a déjà débuté. Ils devraient être livrés en 2020 (projet Saõ João à Porto avec environ 450 unités et projet Benfica Lisbonne avec environ 350 unités). Les deux autres projets (Lumiar à Lisbonne avec environ 500 unités et Boavista à Porto avec environ 500 unités) sont encore en phase d'obtention de permis et devraient 9 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées être livrés en 2021 et 2022, respectivement, le permis pour le projet Lumiar devrait être obtenu en 2020, celui pour le projet Boavista en 2021. Ces nouvelles résidences seront équipées de plusieurs espaces communs ainsi que de tous les équipements et le confort usuels d'une résidence moderne pour étudiants. Les quatre emplacements à Lisbonne jouissent d'une situation optimale à proximité des transports en commun (métro) et de différentes universités, offrant ainsi un large choix aux étudiants à plusieurs endroits de Lisbonne et à différentes catégories de prix. Porto, les projets sont également situés à des endroits stratégiquement intéressants, à savoir U.hub Saõ João à Asprela, le plus grand campus de Porto avec 35 000 étudiants, et U.hub Boavista dans le centre- ville, avec une excellente accessibilité en transports en commun. U.hub Lumiar - Lisbonne L'acquisition se fera par le rachat, en deux concernées. La valeur totale d'investissement brut stabilisé escompté est d'environ 9,5 %, ce qui au Portugal. À la suite de cette acquisition supplémentaire, le nombre d'unités pour étudiants dans le portefeuille portugais (pipeline compris) portera de 335 à environ 2 235. La valeur d'investissement finale peut encore varier en fonction du nombre final de chambres (et de la superficie construite), notamment en ce qui concerne les projets ne bénéficiant pas encore d'un permis. La première phase de cette transaction a été clôturée le 13 décembre 2019. Partenariat Outre ces sociétés immobilières, Xior acquiert également 85 % de la société qui gère la location des résidences opérationnelles pour étudiants à Porto et Lisbonne, et conclut un accord-cadre sur la collaboration sur les futurs développements, avec la société de développement dirigée par l'équipe fondatrice d'U.hub, une des pionnières dans le logement professionnel pour étudiants au Portugal. De cette manière, Xior acquiert un solide partenariat avec l'équipe U.hub, qui a déjà un beau palmarès et montre avec les projets susmentionnés leur ambition de devenir leader du marché portugais. Cela accélère le déploiement de la marque Xior au Portugal. En outre, Xior s'assure, par cet accord, de bénéficier de l'expertise pratique locale nécessaire pour organiser de manière optimale ses activités « in house » au Portugal. 10 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Exercice de l'option call sur les 50 % d'actions restants d'Alma Student NV Le 4 octobre 2019, Xior, comme précédemment annoncé lors du rachat en août 2018, a acquis les 50 % restants d'actions d'Alma Student NV, propriétaire du complexe pour étudiants réaménagé situé en périphérie bruxelloise (Zaventem), composé de 240 unités, 99 chambres short-stay exploitées sous le concept ROXI et un rez-de-chaussée commercial. Par conséquent, cette société est désormais une filiale 100 % de Xior. Le bâtiment a été livré récemment et génère des revenus locatifs.

Acquisition du bâtiment partie 3 à Heer Bokelweg, Rotterdam

Le 18 septembre 2019, Xior a acquis la partie 3 du bâtiment situé Heer Bokelweg, à Rotterdam, dont elle avait déjà acquis le 31 mai 2017 les autres parties en vue de développer un programme de construction intégré pour tout le bâtiment existant. Acquisition d'une résidence pour étudiants sur campus à Madrid - 664 unités Le 11 septembre 2019, Xior a conclu un acord concernant l'acquisition d'une résidence pour étudiants, située sur le campus de l'UEM (Universidad Europea de Madrid) à Madrid (Villaviciosa de Odón). Cette résidence opérationnelle de 464 unités (528 lits) est située à un endroit stratégique sur le campus de l'une des universités privées les plus prestigieuses de Madrid et dispose en outre d'un potentiel de développement supplémentaire avec plus de 200 lits supplémentaires. La valeur totale d'investissement attendue s'élève à environ 85,4 millions EUR, pour laquelle Xior acquiert 80 % de la société immobilière qui possède et exploite la résidence et gère le terrain, y compris la contribution estimée aux frais de développement, avec un rendement initial attendu d'environ 7 %. Le propriétaire et exploitant actuel de l'université, qui est en outre le vendeur, conserve les 20 % restants. Cette acquisition a été clôturée le 5 novembre 2019. Accord de coentreprise pour Granjo (Porto) - 211 unités Le 28 août 2019, Xior est entrée à 50 % dans la coentreprise Promgranjo S.A. en obtenant le confort administratif nécessaire avec la garantie de l'obtention du permis pour le projet Granjo à Porto relatif à la reconversion d'un bâtiment existant en pleine propriété en complexe pour étudiants de 211 unités (420 lits), 3 places de parking et 16 appartements résidentiels, en exécution de l'accord précédemment conclu en la matière. Accord sur le développement d'une résidence pour étudiants à Namur - minimum 206 unités Le 2 juillet 2019, Xior a annoncé un accord sur le développement d'un nouveau complexe pour étudiants comprenant au total minimum 206 unités (à optimiser pendant le parcours d'obtention de permis en cours) situé à Namur, à proximité de l'Université de Namur et de la gare. Après le développement prévu, 11 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées cette transaction aura une valeur d'investissement totale d'environ 20 millions EUR. Le développement se fera par JV Baltissimmo SA - Promiris SA, une collaboration entre Baltissimmo SA et Promiris SA, un développeur auquel Xior a déjà fait appel avec succès (pour le projet situé à Etterbeek, Avenue d'Auderghem, pour Zaventem, Alma et pour son entrée au Portugal). Xior rachètera les actions de la société immobilière concernée après livraison provisoire du projet achevé, soit selon le calendrier actuel prévu aux environs du T2 2022 (et au plus tôt maximum un an avant). De cette manière, Xior franchit une première étape en Wallonie et ajoute une nouvelle ville estudiantine à son portefeuille. Lancement du concept Roxi Le 19 juin Xior a lancé ROXI - The Urban Residence, un nouveau concept axé sur les séjours de longue et de courte durées. Xior élargit désormais ses services par un concept de logement hybride dans lequel habiter, vivre, étudier et/ou travailler s'accordent parfaitement. Xior anticipe ainsi la tendance croissante du co-living. L'accent est mis sur l'étudiant et auprès tous ses stakeholders telles que parents, professeurs invités, young professionals, millennials et expats. Acquisition du bâtiment Meteo à Wageningen - 22 unités Le 13 juin 2019, Xior, comme précédemment annoncé lors de l'acquisition du bâtiment principal sur le même site (voir rapport annuel 2018), a acquis une résidence pour étudiants située à Wageningen - à côté du bâtiment principal sur le même site Duivendaal. L'immeuble compte 22 chambres. La valeur d'investissement est de 3,2 millions EUR avec un rendement initial de 6 %. Acquisition de la résidence pour étudiants « Studax » à Louvain - 292 unités Le 13 juin 2019, Xior a acquis la résidence pour étudiants « Studax » à Louvain, située à la gare et composée de 292 chambres pour étudiants pour une valeur d'investissement de 29,75 million EUR. Cet investissement a été réalisé par le rachat de 100 % des actions de la société immobilière concernée par un apport en nature. La résidence fait partie du nouveau « Kop van Kessel-Lo », le nouvel endroit tendance de Louvain, après le réaménagement complet de l'environnement et en particulier du parc Belle-Vue (réalisation 2019). Sur la base d'un bail de longue durée, la résidence sera exploitée par la KU Leuven, comme elle le fait déjà depuis l'ouverture en 2016. Cela permet de limiter les frais de gestion, aucun précompte immobilier n'est dû et les frais d'entretien sont limités, offrant une marge d'exploitation plus élevée qu'en cas d'immeubles normaux en gestion propre. La valeur d'investissement est conforme aux évaluations déterminées par l'expert immobilier indépendant. Le rendement initial s'élève à 5,40 %. Dans le cadre de cette transaction, Xior a acquis 100 % des actions de Stratos KvK NV. À cet égard, Xior a exercé son droit de ne pas satisfaire le prix d'achat des actions de Stratos KvK NV en espèces, mais en nouvelles actions à émettre. L'apport des actions dans Stratos KvK a été remboursé par l'émission de 430 899 nouvelles actions pour un montant total de 18 097 363 EUR. La transaction a entraîné un renforcement des fonds propres de 18 097 363 EUR, dont un montant de 7 756 002 EUR a été attribué au 12 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées poste capital et un montant de 10 241 361 EUR (après déduction d'un montant égal aux frais liés à l'augmentation de capital au sens des règles IFRS applicables) au poste primes d'émission. Le prix d'émission des nouvelles actions s'élève à 42,00 EUR (arrondis) et est égal au cours moyen pondéré du volume des actions (VWAP ou Volume Weighted Average Price) de Xior Student Housing pendant 5 jours boursiers avant le 13 juin 2019 (date d'apport non comprise), moins la partie au prorata temporis du dividende brut pour l'exercice 2019 (0,581 EUR par action) et moins une réduction de 4,97 %, soit une réduction de 5,45 % par rapport au cours de clôture du 12 juin 2019, moins la partie au prorata temporis du dividende brut pour l'exercice 2019. Dividende optionnel Le 16 mai 2019, les actionnaires de Xior ont été informés lors de l'assemblée générale ordinaire des modalités concrètes d'un dividende optionnel relatif au dividende. Le 4 juin 2019, Xior a annoncé que ses actionnaires avaient opté à environ 62,74 % de leur droit au dividende pour un apport des droits au dividende net en échange de nouvelles actions au lieu du versement du dividende en liquide. Ce résultat a entraîné une augmentation de capital (prime d'émission incluse) pour Xior d'environ 6,08 millions EUR par la création de 150 143 nouvelles actions. Acquisition Eendrachtskade, Groningue - minimum 225 unités Le 10 avril 2019, Xior a acquis un projet de réaménagement à Groningue de minimum 225 logements, bureaux et 180 parkings. Cette transaction a une valeur d'investissement attendue de quelque 46 millions EUR et un rendement initial prévu d'environ 6,2 %. La livraison et la mise en service est prévue pour le T4 2021. L'acquisition du bâtiment existant se fait par le rachat de 100 % des actions du SPV, où les travaux de transformation débuteront après obtention du permis. D'autres revenus locatifs existants sont en cours jusqu'au T4 2020 pour un montant total de 2 millions EUR. Closing Karspeldreef, Amsterdam - 320 unités Le 12 juillet 2018, Xior a conclu une convention d'achat à la suite de l'exercice de son option d'achat sur un site situé à Amsterdam. Le site, donné en emphytéose perpétuelle, est situé Karspeldreef, à proximité de l'Amsterdam Bijlmer Arena Station. Sur ce site, le (re)développement d'un total de 320 unités indépendantes pour étudiants est prévu. Il s'agit d'un projet de reconversion d'un immeuble de bureaux, composé de 6 bâtiments annexes, chacun disposant de ses propres équipements (p. ex. ascenseur). En outre, l'immeuble est équipé de 170 places de parking. La valeur d'investissement annoncée devrait s'élever (en partie en fonction d'autres ajustements, pendant l'élaboration du projet, du nombre d'unités et des valeurs locatives attendues) à environ 55 millions EUR. Pour ce projet, les vendeurs fournissent une garantie de rendement à partir du 1er septembre 2018 et fourniront en outre une garantie locative pour une période d'un an. Cette acquisition a été clôturée le 8 avril 2019. Le rendement initial s'élève à 6 %. 13 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Acquisition du complexe pour étudiants Diagonal Besòs à Barcelone - 191 unités Le 13 mars 2019, Xior a conclu un accord sur l'acquisition d'une résidence pour étudiants à Barcelone. Il s'agit d'une résidence pour étudiants flambant neuve située sur le campus, récemment inauguré, de l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (avec 3 500 étudiants et 400 professeurs/chercheurs), à proximité de la plage et du quartier branché 22@. La résidence compte 191 chambres indépendantes et disposera de toutes les facilités modernes, comme un restaurant, une salle de gym, des salles d'étude, une piscine, et une terrasse sur le toit. Le bâtiment avait été construit sur la base d'une concession de 50 ans (jusque 2067), et est entièrement meublé. La résidence a été livrée et a été mise en service en septembre 2019. Le vendeur a donné une garantie locative de 50 % pour l'occupation pendant les mois d'été (juillet et août), et ce, pour une durée de 3 ans (à partir de 2019). Cela permet à Xior de optimaliser l'occupation des unités pendant les vacances d'été, étant donné qu'elles sont louées sur la base de contrats de 10 mois pendant l'année académique, en collaboration avec l'université et des entreprises et fournisseurs de stages d'été locaux. La concession a été octroyée et est gérée activement par un consortium de l'UPC et trois autorités locales (Catalogne, Barcelone et Besòs), avec lesquels Xior entend collaborer étroitement et de manière productive afin de faire de la résidence et de l'ensemble du campus une réussite. La transaction a été conclue le 21 mai 2019 par rachat de toutes les actions de la société de projet concernée de LIFE, un développeur belge avec lequel Xior a déjà collaboré avec succès en Belgique et aux Pays-Bas. La valeur totale d'investissement s'élève à environ 25,5 millions EUR et le rendement brut initial à environ 7 %. Accord sur le développement d'une structure de coentreprise de 2 immeubles pour étudiants au Portugal - 335 unités Le 13 mars 2019, Xior a conclu un accord sur le développement d'un immeuble pour étudiants à Lisbonne et Porto par une structure de coentreprise. Le projet à Lisbonne (Artur Lamas) concerne le développement, sur un terrain vierge en pleine propriété, d'une résidence pour étudiants de 124 unités (254 lits) et 14 places de parking. Pour cette résidence, un triple bail net a déjà été conclu avec Odalys Portugal pour une durée de 12 ans à un loyer fixe (la société mère, Odalys Groupe, a fourni une parent guarantee complète pour sa filiale portugaise). Le projet abritera notamment un lavoir, une salle de gym, une salle d'étude, une cafétéria et une réception. Le développement se fera par une structure de coentreprise avec, notamment, Promiris, une partie belge avec laquelle Xior a déjà collaboré avec succès sur des projets en Belgique. L'entrée de Xior se fera par phases, où 50 % des actions dans la coentreprise seront achetées en obtenant le confort administratif nécessaire garantissant l'obtention du permis (sous certaines conditions suspensives) et les 50 % restants après livraison. Le permis devrait être obtenu au quatrième trimestre de 2019. La livraison est prévue au second semestre de 2021. Le projet à Porto (Granjo) concerne le redéveloppement d'un bâtiment existant en pleine propriété en un complexe pour étudiants de 211 unités (420 lits) et 3 places de parking. Le bâtiment abritera également 14 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées un lavoir, une réception, une salle de gym, une salle d'étude et une cafétéria. En outre, la transaction comprend 16 appartements résidentiels qui seront réalisés dans le cadre du projet. Pour ce bâtiment également, appartements exclus, Odalys Portugal agira sur une base triple nette en tant qu'opérateur et locataire (avec une garantie fournie par Odalys Groupe), pour une durée de 12 ans à un loyer annuel progressif, qui sera garanti les 7 premières années et complété par le vendeur (jusqu'au niveau atteint la septième année), offrant ainsi à Xior un loyer stable et élevé. Le développement se fera de manière structurée, comme le projet à Lisbonne, par une structure de coentreprise dans laquelle Promiris est également impliqué, et un rachat progressif. Le confort administratif nécessaire garantissant l'obtention du permis a été obtenu et le rachat a eu lieu le 28 août 2019 (voir ci-dessus). La livraison est également attendue le second semestre de 2021. La valeur totale d'investissement des deux projets s'élève à environ 28,2 millions EUR pour un rendement initial brut théorique du logement pour étudiants d'environ 8 %. Acquisition d'un terrain de projet à Gand Le 17 janvier 2019, Xior a acquis un terrain de projet à Gand, situé à un emplacement de choix au cœur de Gand, Bagattenstraat. Xior aspire au développement d'un immeuble pour étudiants de qualité. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE Acquisition Eindhoven - 250 unités Le 30 janvier 2020, Xior a acquis un projet de reconversion à Eindhoven avec 250 unités de logement Attendues. Cette transaction a une valeur d'investissement attendue d'environ 32 millions EUR et un rendement initial attendu d'environ 6,0 %. La livraison et la mise en service sont prévues pour S2 2022. Un complexe entièrement rénové s'ajoutera ainsi au portefeuille de Xior. Cet immeuble de bureaux, connu sous le nom de Boschdijk Veste, sera converti en une résidence pour étudiants pourvue de tout le confort moderne, composée selon les prévisions de 250 chambres d'étudiants indépendantes, de divers espaces communs, d'un jardin intérieur, d'un parking vélo, etc. Actuellement, cet immeuble est loué comme espace de bureaux et générera encore des revenus tout au long de la durée attendue du processus d'obtention du permis. La demande de permis sera effectuée et suivie par les vendeurs. Xior bénéficie d'une garantie de rachat si jamais le processus d'obtention du permis n'est pas clos avec succès. 15 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées VI. PRÉVISIONS DE CROISSANCE23 Xior vise également à poursuivre avec conviction sa stratégie de croissance en 2020, en élargissant son portefeuille immobilier par l'acquisition d'immeubles pour étudiants de qualité et par la réalisation des projets de développement dans le pipeline. Xior est convaincue qu'il reste plusieurs possibilités de croissance intéressantes en Belgique, aux Pays-Bas et dans la péninsule Ibérique. La Société propose pour l'exercice 2020 un résultat EPRA de 1,70 EUR par action, ce qui représente une augmentation de 6,25 % par rapport à 2019, où un objectif de 1,36 EUR brut par action est proposé pour le dividende par action avec un paiement minimum de 80% (soit une hausse de 4,6 % par rapport à 2019). Xior s'attend dès lors à une nouvelle belle hausse de ses résultats par action par rapport à l'année précédente, malgré le fait que le nombre d'actions en 2019 a augmenté de 39 % à la suite de l'augmentation de capital fructueuse d'octobre 2019 et de l'apport en nature de juin. En partie grâce à cette augmentation de capital, Xior est parvenue à s'assurer un solide pipeline de projets de développement qui pourront contribuer en 2020 et 2021 au rendement et à la croissance visée du portefeuille, au résultat EPRA et au dividende. Après le développement complet du portefeuille, un revenu locatif annualisé de 88,75 million EUR est proposé. Xior prévoit d'élargir son portefeuille à 2 milliards EUR fin 2022, avec une croissance du EPS d'au moins 6% par an. Xior s'attend à un taux d'endettement de 55 % approximativement à la suite de la poursuite de l'exécution de cette stratégie de croissance fin 2022. Xior prévoit en 2020 un taux d'occupation identique au taux actuel. VII. TRAVAUX D'AUDIT Le Commissaire a confirmé que ses travaux d'audit sur les chiffres, achevés en substance, n'ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée dans les informations comptables reprises dans le communiqué. VIII. RAPPORT FINANCIER ANNUEL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE partir du 22 avril 2020, le rapport annuel sera (après clôture des bourses) à la disposition des actionnaires sur le site web www.xior.be info@xior.be ). 23Ces prévisions sont basées sur la situation actuelle et sauf circonstances imprévues (comme une détérioration matérielle du climat économique et financier et/ou la concrétisation des risques auxquels la Société et ses activités sont exposées). Les prévisions relatives aux attentes en matière de dividende s'appliquent en outre sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale. 16 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées L'Assemblée Générale de la Société est fixée au 22 mai 2020. IX. CALENDRIER FINANCIER Publication du Rapport financier annuel 22 avril 2020 (après bourse) Publication des résultats au 31 mars 2020 29 avril 2020 (après bourse) Assemblée Générale 22 mai 2020 Publication des résultats au 30 juin 2020 5 août 2020 (après bourse) Publication des résultats au 30 septembre 2020 23 octobre 2020 (après bourse) Pour de plus amples informations, contactez : Xior Student Housing SA Christian Teunissen, CEO Xior Investor Relations Mechelsesteenweg 34, boîte 108 Frederik Snauwaert, CFO Sandra Aznar 2018 Anvers info@xior.be Head of Investor Relations www.xior.be T +32 3 257 04 89 ir@xior.be T +32 3 257 04 89 X. ÉTATS FINANCIERS ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE ACTIF (en KEUR) 31/12/2019 31/12/2018 I. IMMOBILISATIONS 1 255 584 823 559 B. Immobilisations incorporelles 52 13 C. Immeubles de placement 1 190 791 814 908 a. Biens immeubles disponibles à la location 1 111 685 735 927 b. Promotions immobilières 79 106 78 981 D. Autres immobilisations corporelles 851 698 a. Immobilisations corporelles destinées à un usage propre 851 698 E. Immobilisations financières 25 21 Autres 25 21 G. Créances commerciales et autres immobilisations 135 135 H. Impôts différés - actif 96 460 I. Participations dans des sociétés associées et variations des fonds propres des coentreprises 63 635 7 325 II. ACTIFS CIRCULANTS 20 945 38 193 17 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées D. Créances commerciales 1 163 1 218 E. Créances fiscales et autres actifs circulants 13 410 34 225 a. Impôts 714 738 c. Autres 12 695 33 487 F. Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 269 1 677 G. Comptes de régularisation 2 103 1 074 Charges immobilières payées d'avance 1 247 9 Produits immobiliers en cours, non échus 36 980 Autres 820 85 TOTAL DE L'ACTIF 1 276 529 861 752 PASSIF (en KEUR) 31/12/2019 31/12/2018 FONDS PROPRES 625 808 410 019 I. Fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère 610 428 410 019 A. Capital 342 125 245 672 a. Capital souscrit 344 396 247 839 b. Frais de l'augmentation de capital (-) -2 271 -2 167 B. Primes d'émission 276 441 147 239 C. Réserves -16 108 1 003 Réserve pour le solde des variations de la juste valeur des biens immobiliers 29 530 19 333 Réserve pour l'impact sur la juste valeur des droits et frais de mutation estimés en -22 072 -19 065 cas d'aliénation hypothétique des immeubles de placement Réserve pour le solde des variations de la juste valeur des instruments de couverture autorisés non soumis à une comptabilité de couverture, tel que défini -8 184 -924 dans les normes IFRS Autres réserves -19 447 0 Résultats reportés des exercices précédents 4 066 1 659 D. Résultat net de l'exercice 7 969 16 105 II. Participations minoritaires 15 381 0 DETTES 650 720 451 733 I. Dettes non courantes 582 034 424 203 B. Dettes financières non courantes 500 425 401 177 a. Établissements de crédit 500 425 401 177 C. Autres dettes financières non courantes 15 467 6 317 a. Instruments de couverture autorisés 15 467 6 317 E. Autres dettes non courantes 19 329 0 18 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées F. Impôts différés - dettes 46 813 16 709 a. Taxe de sortie 0 34 b. Autres 46 813 16 675 II Dettes courantes 68 685 27 530 B. Dettes financières courantes 1 706 1 637 a. Établissements de crédit 1 706 1 637 D. Dettes commerciales et autres dettes courantes 10 807 8 899 a. Taxe de sortie 206 0 b. Autres 10 600 8 899 Fournisseurs 5 657 6 486 Locataires 686 184 Impôts, rémunérations et charges sociales 4 257 2 229 E. Autres dettes courantes 50 906 13 263 Autres 50 906 13 263 F. Comptes de régularisation 5 266 3 731 a. Produits immobiliers reçus anticipativement 1 176 1 035 b. Intérêts courus, non échus 2 083 907 c. Autres 2 007 1 791 TOTAL DES FONDS PROPRES ET DETTES 1 276 528 861 752 COMPTE DE RÉSULTATS CONSOLIDÉ Compte de résultats (en KEUR) 31/12/2019 31/12/2018 I. (+) Revenus locatifs 45 056 30 246 (+) Revenus locatifs 41 347 27 191 (+) Garanties locatives 3 979 3 106 (-) Gratuités locatives -270 -52 Réductions de valeur sur créances commerciales -125 -165 RÉSULTAT LOCATIF NET 44 931 30 081 V. (+) Récupération de charges locatives et taxes normalement supportées par les locataires 8 193 4 952 sur les bâtiments loués - Répercussion des charges locatives supportées par le propriétaire 8 055 4 822 - Répercussion des précomptes et taxes sur les bâtiments loués 138 130 VII. (-) Charges locatives et taxes normalement supportées par les locataires sur les bâtiments -9 012 -5 544 loués - Charges locatives supportées par le propriétaire -8 869 -5 422 - Précomptes et taxes sur les bâtiments loués -143 -122 19 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées VIII. (+/-) Autres revenus et dépenses liés à la location 1 395 1 230 RÉSULTAT IMMOBILIER 45 508 30 718 IX. (-) Charges techniques -1 538 -844 Charges techniques récurrentes -1 621 -825 (-) Réparations -1 282 -654 (-) Primes d'assurance -339 -171 Charges techniques non récurrentes 83 -19 (-) Sinistres 83 -19 X. (-) Charges commerciales -390 -335 (-) Publicité, etc. -334 -322 (-) Honoraires d'avocat, frais juridiques -56 -13 XI. (-) Charges et taxes sur les bâtiments non loués -423 -240 XII. (-) Frais de gestion de l'immobilier -2 946 -1 802 (-) Frais de gestion (externes) -768 -1 246 (-) Frais de gestion (internes) -2 178 -556 XIII. (-) Autres charges immobilières -1 697 -1 080 (-) Honoraires des architectes -4 -1 (-) Honoraires des taxateurs -312 -191 (-) Autres charges immobilières -1 381 -887 (+/-) CHARGES IMMOBILIÈRES -6 994 -4 301 RÉSULTAT IMMOBILIER OPÉRATIONNEL 38 515 26 418 XIV. (-) Frais généraux de la société -3500 -3149 XV. (+/-) Autres produits et charges opérationnels 54 53 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT LE RÉSULTAT SUR PORTEFEUILLE 35 069 23 323 XVI. (+/-) Résultat sur les ventes d'immeubles de placement 0 0 XVII. (+/-) Résultat sur les ventes d'autres actifs non financiers 0 0 XVIII. (+/-) Variations de la juste valeur des immeubles de placement 17 982 5 372 (+) Variations positives de la juste valeur des immeubles de placement 25 820 8 826 (-) Variations négatives de la juste valeur des immeubles de placement -7 839 - 3 454 XIX. (+) Autre résultat de portefeuille -22 005 351 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 31 046 29 044 XX. (+) Produits financiers 261 183 (+) Intérêts et dividendes perçus 261 183 XXI. (-) Charges d'intérêt nettes -7 478 -4 079 (-) Charges d'intérêt nominales sur les emprunts -4 720 -2 276 (-) Reconstitution du montant nominal des dettes financières -218 -87 (-) Charges résultant des instruments de couverture autorisés -2 540 -1 716 XXII. (-) Autres charges financières -404 -284 - Frais bancaires et autres commissions -378 -253 - Autres -26 -31 XXIII. (+/-) Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers -9 150 -5 393 (+/-) RÉSULTAT FINANCIER -16 771 -9 572 XXIV Participation au résultat des sociétés associées et coentreprises -1 398 270 RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 12 877 19 742 XXV. Impôt des sociétés -5 093 -3 637 20 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées XXVI. Taxe de sortie -124 0 (+/-) IMPÔTS -5 218 -3 637 RÉSULTAT NET 7 659 16 105 RÉSULTAT EPRA 24 103 16 179 RÉSULTAT EPRA - PART DU GROUPE 29 975 16 179 RÉSULTAT DU PORTEFEUILLE -4 023 5 722 IMPÔTS DIFFÉRÉS RELATIFS AUX CORRECTIONS IAS 40 -1 872 -673 VARIATIONS DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS -9 150 -5 393 PARTICIPATION AU RÉSULTAT DES COENTREPRISES -1 398 270 RÉSULTAT EPRA PAR ACTION (en EUR) 1,61 1,46 RÉSULTAT EPRA PAR ACTION (en EUR) - Part du groupe 1,60 1,46 ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL En KEUR 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net 7 659 16 105 Autres composantes du résultat global (+/-) Impact sur la juste valeur des droits et frais de mutation estimés en cas d'aliénation 0 0 hypothétique des immeubles de placement (+/-) Variations de la part effective de la juste valeur des instruments de couverture autorisés 0 0 pour les couvertures de flux de trésorerie RÉSULTAT GLOBAL 7 659 16 105 Imputable à : Participations minoritaires 127 0 Actionnaires du groupe 7 532 16 105 Aperçu des flux de trésorerie consolidés APERÇU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ 31/12/2019 31/12/2018 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'EXERCICE 1 677 815 1. Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation -45 813 -24 770 Flux de trésorerie relatifs à l'exploitation : 20 533 24 875 Résultat opérationnel 31 045 29 044 Intérêts payés -8 047 -3 512 Intérêts perçus 0 0 Autres -2 465 -657 Éléments non monétaires ajoutés au/déduits du résultat -5 285 -8 696 * Amortissements et réductions de valeur 169 87 - Amortissements/réductions de valeur (ou reprises) sur actifs corporels et 169 87 incorporels 21 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées * Autres éléments non monétaires -5 454 -8 783 - Variations de la juste valeur des immeubles de placement -3 324 -5 722 - Autres éléments non monétaires -2 199 -3 061 - Variation du besoin en fonds de roulement -61 061 -40 948 * Mouvement des actifs : -29 483 -22 737 * Mouvements des passifs : -31 999 -18 211 2. Flux de trésorerie générés par les activités d'investissement -252 915 -237 478 Acquisition d'immeubles de placement et de promotions immobilières -59 700 -146 771 Vente d'immeubles de placement 0 0 Acquisition d'actions de sociétés immobilières -170 592 -90 249 Acquisition d'autres actifs corporels -305 -426 Acquisition d'immobilisations financières non courantes -22 318 -32 Recettes de créances commerciales et autres actifs non courants 0 Actifs destinés à la vente 0 3. Flux de trésorerie générés par les activités de financement 297 729 261 637 * Variation des passifs financiers et des dettes financières - Augmentation des dettes financières 190 577 234 130 - Diminution des dettes financières -102 000 -95 000 - Remboursement d'emprunts d'actionnaires * Variation des autres passifs 15 381 * Variation des fonds propres - Augmentation (+)/Diminution (+) du capital/des primes d'émission 201 681 130 776 - Frais de l'émission d'actions -104 -46 Dividende de l'exercice précédent -7 806 -8 223 Augmentation de la trésorerie à la suite de la fusion 3 590 1 473 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE L'EXERCICE 4 269 1 677 XI. INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE (APM) : TABLEAUX DE RÉCONCILIATION Résultat EPRA 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net 7 659 16 105 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -17 982 -5 372 Autre résultat du portefeuille 22 005 351 Résultat sur les ventes d'immeubles de placement 0 0 Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 9 150 5 393 Participation au résultat des coentreprises 1 398 -270 Impôts différés relatifs aux corrections IAS 40 1 872 673 22 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Résultat EPRA 24 103 16 179 Résultat du portefeuille 31/12/2019 31/12/2018 Résultat sur les ventes d'immeubles de placement 0 0 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -17 982 5 372 Autre résultat du portefeuille 22 005 351 Résultat du portefeuille 4 023 5 722 Résultat EPRA par action 31/12/2019 31/12/2018 Résultat net 7 659 16 105 Variations de la juste valeur des immeubles de placement -17 982 -5 372 Autre résultat du portefeuille 22 005 -351 Résultat sur les ventes d'immeubles de placement 0 0 Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 9 150 5 393 Participation au résultat des coentreprises 1 398 -270 Impôts différés relatifs aux corrections IAS 40 1 872 673 Nombre moyen pondéré d'actions 14 996 135 11 109 319 Résultat EPRA par action 1,61 1,46 Résultat EPRA par action - part du groupe 1,60 1,46 Taux d'intérêt moyen 31/12/2019 31/12/2018 Charges d'intérêt nominales sur emprunts 4 720 2 276 Charges résultant des instruments de couverture autorisés 2 540 1 716 Intérêts portés à l'actif 2 248 1 612 Dette active moyenne au cours de la période 470 695 304 323 Taux d'intérêt moyen 2,02 % 1,84 % Taux d'intérêt moyen hors charges résultant des instruments de couverture autorisés 1,48 % 1,28 % Coût de financement moyen 31/12/2019 31/12/2018 Charges d'intérêt nominales sur emprunts 4 720 2 276 Charges résultant des instruments de couverture autorisés 2 540 1 716 Intérêts portés à l'actif 2 248 1 612 Reconstitution du montant nominal des dettes financières 218 87 23 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Frais bancaires et autres commissions 404 284 Dette active moyenne au cours de la période 470 695 304 323 Coût de financement moyen 2,15 % 1,96 % Taux d'intérêt moyen hors charges résultant des instruments de couverture autorisés 1,61 % 1,40 % VNI EPRA 31/12/2019 31/12/2018 Valeur nette d'inventaire d'après les comptes annuels 625 808 410 019 À exclure Juste valeur des instruments financiers 15 467 6 317 - Impôts différés 46 813 16 675 VNI EPRA 688 088 433 011 VNI EPRA (EUR/action) 24 35,96 31,45 VNNNI EPRA 31/12/2019 31/12/2018 VNI EPRA 688 088 433 011 À ajouter Juste valeur des instruments financiers -15 467 -6 317 - Impôts différés -46 813 -16 675 VNNNI EPRA 625 808 410 019 VNNNI EPRA (EUR/action) 25 32,71 29,78 Rendement Initial Net EPRA 31/12/2019 31/12/2018 Immeubles de placement - juste valeur pleine propriété 1 204 634 830 899 Immeubles de placement - participation à des coentreprises 29 148 20 224 Moins les promotions immobilières -203 741 -179 435 Portefeuille immobilier achevé 1 030 041 671 688 Frais de transaction 31 101 20 718 Valeur d'investissement des biens immeubles disponibles à la location 1 061 142 692 407 Revenus locatifs bruts annualisés 55 424 35 099 Charges immobilières 4 488 -3 352 Revenus locatifs nets annualisés 50 936 31 747 Montant notionnel au terme de la période exempte de loyer - - 24 Sur la base du nombre d'actions en circulation. 25 Sur la base du nombre d'actions en circulation. 24 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Revenus locatifs nets annualisés ajustés 50 936 31 747 Rendement Initial Net EPRA 4,8 % 4,6 % Rendement Initial Net Ajusté EPRA 4,8 % 4,6 % Vide locatif EPRA26 31/12/2019 31/12/2018 Valeur locative estimée des unités vides 1 648 637 Valeur locative estimée du portefeuille total 55 424 54 757 Vide locatif EPRA 2,97%27 1,16 % Ratio de coûts EPRA 31/12/2019 31/12/2018 Frais généraux 3 500 3 149 Réductions de valeur sur créances commerciales 125 165 Charges immobilières 6 994 4 301 Coûts EPRA (frais liés au vide locatif compris) 10 619 7 615 Frais liés au vide locatif 423 240 Coûts EPRA (hors frais liés au vide locatif) 10 196 7 375 Revenus locatifs bruts 45 327 30 245 Ratio de coûts EPRA (frais liés au vide locatif inclus) 23,4 % 25,2 % Ratio de coûts EPRA (hors frais liés au vide locatif) 22,5 % 24,4 % Calculé par rapport au revenu locatif annualisé du portefeuille d'exploitation. Calculé l'an dernier par rapport au revenu locatif annualisé total du portefeuille, ajusté cette année. Le vide locatif EPRA de 2,97 % au 31/12/2019 est dû au ramp up des immeubles livrés pendant le dernier trimestre 2019 . 25 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées XII. Glossaire des Indicateurs Alternatifs de Performance (Alternative Performance Measures - APM) utilisés par Xior Student Housing Dénomination APM Définition Utilisation Résultat EPRA Résultat net +/- variations de la juste valeur des immeubles de placement, +/- autre résultat du portefeuille, +/- résultat des ventes d'immeubles de placement, +/-variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers, +/- impôts différés relatifs aux corrections IAS 40. Résultat du portefeuille Résultat des ventes d'immeubles de placement +/- variations de la juste valeur d'immeubles de placement +/- autre résultat du portefeuille. Taux d'intérêt moyen Charges d'intérêt, y compris charges d'intérêt IRS, divisées par la dette active moyenne au cours de la période. Taux d'intérêt moyen hors Charges d'intérêt, hors charges d'intérêt charges d'intérêt IRS IRS, divisées par la dette active moyenne au cours de la période. Coût de financement moyen Charges d'intérêts, y compris charges d'intérêt IRS + commissions d'arrangement et commissions d'engagement, divisées par la dette active moyenne au cours de la période. Coût de financement moyen Charges d'intérêts, hors charges hors charges d'intérêt IRS d'intérêt IRS + commissions d'arrangement et commissions d'engagement, divisées par la dette active moyenne au cours de la période. Résultat EPRA par action Résultat net +/- résultat des ventes d'investissements immobiliers, +/- variations de la juste valeur des investissements immobiliers, +/- autre résultat de portefeuille, +/- variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers, +/- impôt différé relatif aux corrections IAS 40, divisé par le nombre moyen d'actions. VNI EPRA Il s'agit de la VNI ajustée de sorte à inclure également les investissements immobiliers et autres à leur juste valeur et à exclure certains postes peu susceptibles d'être inclus durablement dans un modèle d'exploitation d'immeubles de placement à long terme. VNNNI EPRA VNI EPRA ajustée pour tenir compte de (i) la juste valeur des instruments financiers, (ii) la juste valeur des dettes et (iii) des impôts différés. Rendement Initial Net (RIN) Revenus locatifs bruts annualisés sur la EPRA base des loyers en cours à la date de clôture, à l'exclusion des charges immobilières, divisés par la valeur de marché du portefeuille, majorés des droits et frais de mutation en cas d'aliénation hypothétique d'immeubles de placement. Rendement Initial Net Ajusté Cette mesure intègre un ajustement du (RIN Ajusté) EPRA RIN EPRA avant l'expiration de périodes Mesure du résultat des activités opérationnelles stratégiques, à l'exclusion des variations de la juste valeur des immeubles de placement, autre résultat de portefeuille, résultat sur les ventes d'immeubles de placement et variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers et impôts différés relatifs aux corrections IAS 40. Indique dans quelle mesure les dividendes payés sont en rapport avec le bénéfice. Mesure des pertes/profits réalisés et non réalisés sur les immeubles de placement. Mesure des charges d'intérêt moyennes des dettes pour permettre une comparaison avec les pairs + analyse de l'évolution au fil des ans. Mesure des charges d'intérêt moyennes des dettes pour permettre une comparaison avec les pairs + analyse de l'évolution au fil des ans. Mesure du coût de financement moyen des dettes pour permettre une comparaison avec les pairs + analyse de l'évolution au fil des ans. Mesure du coût de financement moyen des dettes pour permettre une comparaison avec les pairs + analyse de l'évolution au fil des ans. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. 26 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées Vide locatif EPRA Ratio de coûts EPRA (frais liés au vide locatif inclus) Ratio de coûts EPRA (hors frais liés au vide locatif) de franchise de loyer ou autres aménagements de loyer non échus. Valeur locative estimée d'unités vides divisée par la Valeur locative estimée du portefeuille total. Coûts EPRA (frais liés au vide locatif inclus) divisés par les revenus locatifs bruts, moins le loyer à payer sur la parcelle louée. Coûts EPRA (hors frais liés au vide locatif) divisés par les revenus locatifs bruts, moins le loyer à payer sur la parcelle louée. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. Comparable à d'autres SIR et acteurs immobiliers internationaux. 27 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 février 2020 - Embargo jusqu'à 17 h 40 (HEC) Informations réglementées À propos de Xior Student Housing Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas en Espagne et au Portugal. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d'immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privés, à des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitante, des logements pour étudiants de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d'un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui. Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 31 décembre 2019, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d'une valeur approximative de 1,19 milliard EUR. Vous trouverez de plus amples informations sur www.xior.be. Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT) Mechelsesteenweg 34, boîte 108, 2018 Anvers BE 0547.972.794 (RPM Anvers, département Anvers) Disclaimer Le présent communiqué de presse contient des informations, prévisions, opinions et estimations prospectives faites par Xior, relatives aux performances futures attendues de Xior et du marché dans lequel elle opère (« déclarations prospectives »). Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques inhérents, incertitudes et hypothèses, tant généraux que spécifiques, qui semblaient fondés au moment où ils ont été établis, qui pourront finalement se révéler exacts ou erronés, et le risque existe que les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Certains événements sont difficilement prévisibles et peuvent dépendre de facteurs sur lesquels Xior n'a aucune influence. De plus, les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui portent sur des tendances ou activités passées ne peuvent pas être considérées comme gage que ces tendances ou activités perdureront à l'avenir. Ni Xior, ni ses représentants, fonctionnaires ou conseillers, ne garantissent que les paramètres sur lesquels les déclarations prospectives sont basées sont exempts d'erreurs, et aucun d'eux ne peut suggérer, garantir ou prédire que les résultats attendus par cette déclaration prospective se réaliseront effectivement. Les bénéfices réels, la situation financière, les performances ou les résultats de Xior peuvent dès lors sensiblement s'écarter des informations avancées dans ou sous-entendues par ces déclarations prospectives. Xior refuse expressément toute obligation ou garantie de mettre à jour ou revoir les déclarations prospectives, sauf si la loi l'impose. Le présent document a été rédigé en néerlandais et a été traduit en anglais et en français. En cas de divergence entre les différentes versions de ce document, la version néerlandaise prévaudra. 28 La Sté Xior Student Housing NV a publié ce contenu, le 05 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le05 février 2020 20:55:04 UTC. Document originalhttps://www.xior.be/uploads/inv_pressrelease/92/Xior---Jaarcommunique-31-12-2019---Draft---FR---final-V2.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/F8CAC7B25AB20FD29A539539FDD9C1C6E49CF488 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur XIOR STUDENT HOUSING 05/02 XIOR STUDENT HOUSING : Communiqué annuel - Publication des résultats annuels 201.. PU 2019 XIOR STUDENT HOUSING : Franchissements de seuil CO 2019 XIOR STUDENT HOUSING : Admission de nouveaux titres CO 2019 XIOR STUDENT HOUSING : étend son portefeuille en Espagne et au Portugal pour env.. PU 2019 XIOR STUDENT HOUSING : Admission de nouveaux titres CO 2019 XIOR STUDENT HOUSING : acquiert une résidence pour étudiants située sur un campu.. PU 2019 XIOR STUDENT HOUSING : Publication du rapport financier semestriel | Période du .. PU 2019 XIOR STUDENT HOUSING : Résultats 1er semestre CO 2019 XIOR STUDENT HOUSING : fait son entrée à Namur sur un site de premier plan PU 2019 ROXI – THE URBAN RESIDENCE : Le nouveau concept court séjour de Xior PU Recommandations des analystes sur XIOR STUDENT HOUSING 2018 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Eiffage, Tarkett, Vinci, Saint Gobain, Schneider, Sch..