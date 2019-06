Xior Student Housing : Les actionnaires optent pour environ 63

Suite à la réalisation de l'augmentation de capital et l'émission de 150.143 nouvelles actions pour un prix d'émission total de EUR 6.080.791,50 (EUR 2.702.574 capital et EUR 3.378.217,50 prime d'émission), Xior Student Housing SA publie les informations suivantes, conformément à l'article 15 de la Loi sur la transparence, à la date du 4 juin 2019 :

Ce résultat entraîne une baisse de l'ordre de 0,7 % du taux d'endettement (par rapport à une distribution du dividende en espèces à 100%) et une augmentation de capital totale d'environ EUR 6,08 millions (capital et prime d'émission) à la suite du dividende optionnel.

Cette augmentation de capital permet à la société de conserver des moyens financiers qui seront utilisés pour renforcer ses capitaux propres et pour réduire par conséquent son taux d'endettement (légalement limité). Cette augmentation de capital offre à Xior la possibilité dans le futur d'effectuer des opérations additionnelles financées par dettes, et cela met la société en état de réaliser son objectif de croissance par le moyen de la réalisation d'investissements additionnels futurs.

Communiqué de presse

4 juin 2019 -08h30 (HEC)

Information règlementée

Chacune de ces actions confère un vote à l'assemblée générale et ces actions représentent donc le dénominateur à des fins de notification dans le cadre de la réglementation sur la transparence (c'est-à- dire les notifications en cas (entre autres) d'atteinte, de dépassement ou de dépassement négatif des seuils statutaires ou légaux). Les statuts de Xior Student Housing SA ne prévoient pas de seuils statutaires supplémentaires. Il n'y a pas d'options, de warrants en circulations donnant droit à des actions, d'actions privilégiées, ni d'actions sans droit de vote.

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec :

Xior Student Housing NV Christian Teunissen, CEO Xior Investor Relations Mechelsesteenweg 34, bus 108 Frederik Snauwaert, CFO Sandra Aznar 2018 Anvers info@xior.be Head of Investor Relations www.xior.be T +32 3 257 04 89 ir@xior.be T +32 3 257 04 89

À propos de Xior Student Housing

Xior Student Housing NV est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays- Bas, en Espagne et au Portugal. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire et d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine aux étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 31 mars 2019, Xior Student Housing détient un portefeuille immobilier d'une valeur approximative de 819 MEUR. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be.

Xior Student Housing NV, SIR publique de droit belge (BE-REIT)

Mechelsesteenweg 34, boîte 108, 2018 Anvers

BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

Disclaimer

Cette information écrite n'est pas destinée à la distribution, publication ou libération vers ou dans les Etats-Unis d'Amérique (US) ou à une personne des US, ou aux personnes qui sont résidentes en Australie, au Canda, au Japon, en Afrique du Sud ou en Suisse. Les informations sont mises à disposition à titre d'information uniquement et ne sont en aucun cas destinées à constituer (ni ne constitueront) une offre publique ou une invitation à acquérir, ou à souscrire, des titres de la Société dans les États Unis d'Amérique,

2