Xior Student Housing : Placement réussi de 411.499 actions Xior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

13 Juin 2019 - Embargo jusqu'à 11h15

Informations réglementées

Placement réussi de 411.499 actions Xior

Anvers, Belgique - 13 Juin 2019 - Xior Student Housing a été informée du fait que le placement privé de 411.499 actions Xior émises plus tôt ce matin dans le cadre de l'acquisition indirecte du complexe d'étudiants « Studax » à Louvain1, a réussi.

Les 411.499 actions sont placées par l'intermédiaire d'ING Belgique SA et Degroof Petercam SA auprès d'une large base d'investisseurs institutionnels belges et internationaux au prix de 44,40 euros par action, ce qui représente une réduction de ca. 0,04% par rapport au cours de clôture d'hier, 12 juin 2019.

La négociation de l'action Xior sur Euronext Brussels a été suspendue depuis ce matin suite à ce placement privé et reprendra le plus rapidement possible après la publication du présent communiqué de presse.

À propos de Xior Student Housing

Xior Student Housing NV est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays- Bas, en Espagne et au Portugal. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire et d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine aux étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 31 mars 2019, Xior Student Housing détient un portefeuille immobilier d'une valeur approximative de 819 MEUR. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be.

1 Voir communiqué de presse de 13 juin 2019