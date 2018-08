Xior Student Housing : Publication du rapport financier semestriel | période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

20 août 2018 - Embargo jusqu'à 07h00 (HEC)

Anvers, Belgique - 20 août 2018 - Xior Student Housing SA, la BE-REIT spécialisée dans le logement d'étudiants en Belgique et aux Pays-Bas, annonce la publication de son rapport financier semestriel 2018.

Xior poursuit sa croissance et confirme ses objectifs de 2018: confirmation d'un résultat EPRA minimum attendu de 1,43 euro par action et d'un dividende brut de 1,20 euro, malgré une hausse du nombre d'actions en circulation de 60 % dans le courant de 2018.

Le résultat EPRA du premier semestre s'élève à 0,64 euro par action1, soit une augmentation de 39 % par rapport au S1 2017 (0,70 euro par action après correction pour IFRIC 21).

Le résultat EPRA du S1 2018 s'élève à 5,85 millions d'euros, soit une hausse de 131 % par rapport au S1 2017 (6,36 millions d'euros y compris la correction pour IFRIC 21).

Le résultat locatif net a atteint 12,97 millions d'euros, soit une hausse de 76 % par rapport au S1 2017.

Ce résultat locatif net augmentera encore au cours de 2018, étant donné que certaines acquisitions sont planifiées pour le deuxième semestre de 2018 et que certaines acquisitions n'ont pas encore contribué pour un semestre complet au résultat au 30 juin 2018.

Le résultat net (IFRS) s'élève à 531 KEUR, à cause des fluctuations dans l'évaluation des contrats d'échange de taux d'intérêts (IRS) (- 2,8 millions d'euros) et des impôts différés (- 2,6 millions d'euros).

En raison de la réalisation fructueuse de l'augmentation de capital de 134 millions d'euros en juin 2018, le taux d'endettement a baissé à 39,26 % par rapport à 53,62 % au 31 décembre 2017. Taux d'endettement attendu à la fin de 2018 aux alentours de 50% à la réalisation de toutes les acquisitions et tous les réaménagements prévus.

Le taux d'occupation atteint 98,45 % contre 97,90 % au 31 décembre 2017.

Le portefeuille immobilier atteint les 612 millions d'euros, soit une hausse de 25,2 % par rapport au 31 décembre 2017, avec 4.105 unités locatives pour étudiants. Si toutes les acquisitions et tous les réaménagements envisagés en ce moment sont réalisés, le portefeuille augmentera à environ 775 millions d'euros, avec plus de 6.600 unités locatives pour étudiants.

Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons au rapport financier semestriel relatif au S1 2018 publié aujourd'hui et disponible sur le site Internet de Xior(en néerlandais et en anglais).

1 Les chiffres par action sont calculés sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en fonction des droits au dividende respectifs, sauf indication contraire.

