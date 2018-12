Xior Student Housing : announces acquisition of student housing site in Wageningen | Total investment value of approximately EUR 13 million for 200 units

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14 décembre 2018 - Embargo jusqu'à 17h40 (HEC)

Xior annonce l'acquisition d'un complexe pour étudiants à Wageningen Valeur d'investissement totale d'environ 13 millions EUR pour 200 unités

Anvers, Belgique - 14 décembre 2018 - Xior Student Housing SA, la BE-REIT spécialisée dans le logement d'étudiants en Belgique et aux Pays-Bas, annonce l'acquisition d'un complexe pour étudiants situé à Wageningen, pour une valeur d'investissement totale d'environ 13 millions d'euros.

Acquisition d'un complexe pour étudiants comptant 179 unités, situé à Wageningen

Xior a finalisé aujourd'hui l'acquisition d'un complexe pour étudiants situé à Wageningen, composé de 179 unités non indépendantes. Cet immeuble imposant, déjà temporairement habité par des étudiants, y est à présent affecté de façon permanente. L'immeuble, baptisé Duivendaal, est situé tout près du centre-ville et à proximité immédiate des établissements d'enseignement de Wageningen. Il se compose de deux blocs de quatre étages reliés par un grand atrium vitré. Il comporte un hall d'entrée et un espace commun qui favorisent la cohésion sociale entre les occupants. L'immeuble est entouré d'espaces verts et doté de garages à vélos et d'emplacements de parking. Le vendeur auquel Xior rachète le bien procédera à quelques interventions en vue de rendre Duivendaal entièrement up to standard. Le vendeur procurera une garantie de rendement à Xior jusqu'à la livraison du complexe. La valeur d'acquisition est conforme à la valeur réelle déterminée par l'expert en valorisation indépendant de la société.

Accord sur la nouvelle acquisition du « bâtiment météo » historique sur le site

Outre l'immeuble Duivendaal, un accord a également été conclu sur la reprise du « bâtiment météo » voisin, que nous comptons transformer pour y créer 22 unités indépendantes. La réception, après livraison par le vendeur, est prévue pour mi-2019 et le vendeur procurera pour ce bien une garantie locative d'un an à compter de la reprise.

Le site pourrait encore présenter un potentiel d'extension supplémentaire.

Cette transaction représente une valeur d'investissement d'environ 13 millions d'euros (pour les deux bâtiments, indépendamment d'un potentiel de développement supplémentaire éventuel) et un rendement initial total attendu après rénovation complète d'environ 6,2%.

Xior acquerra dès lors deux nouveaux immeubles de caractère qui, après leur reprise respective, contribueront d'emblée aux résultats et répondront ainsi à la demande de logements de qualité pour étudiants, elle aussi bien présente à Wageningen.

14 décembre 2018 - Embargo jusqu'à 17h40 (HEC)

Wageningen compte quelque 11.000 étudiants et constitue une véritable référence mondiale dans l'enseignement des technologies agricoles et des sciences du vivant. Voilà qui offre un important potentiel international et devrait engendrer une forte augmentation du public estudiantin et, par conséquent, de la demande en logements pour étudiants. « Une augmentation [du nombre d'étudiants] est attendue pour l'ensemble des 12 universités, et pour La Haye. À Delft, Maastricht, Leiden et Wageningen, l'essor explose avec des hausses de croissance attendues qui peuvent grimper jusqu'à 30 %. »1 « Il faut s'attendre à une nouvelle croissance nationale du nombre d'étudiants universitaires dans toutes les villes estudiantines au cours des huit prochaines années. Les croissances les plus élevées concernent Wageningen (26 %) et Delft (21 %). »2 Christian Teunissen, CEO de Xior : « Grâce à cette acquisition, nous parvenons à terminer l'année avec une acquisition qui génère une création de valeur immédiate tant pour le portefeuille que pour le rendement. Wageningen figurait en outre sur notre short list des villes estudiantines encore à exploiter, et nous ajoutons ainsi une nouvelle ville universitaire importante et en plein essor à l'offre de Xior aux Pays-Bas. » Pour plus d'informations sur cette transaction, vous pouvez prendre contact avec : Pour plus d'informations sur la location des chambres d'étudiants, vous pouvez contacter : Xior Student Housing - Wageningen T +31 88 6000 173 | Ewageningen@xior.nl À propos de Xior Student Housing Xior Student Housing NV est la première SIR publique belge spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas. Dans cette catégorie, Xior Student Housing propose une grande diversité d'immeubles, allant de chambres avec espaces communs à des studios entièrement équipés, en passant par des chambres avec sanitaires privatifs. En sa qualité de propriétaire et d'exploitant, Xior Student Housing se constitue depuis 2007 un portefeuille de logements qualitatifs et fiables qu'elle destine aux étudiants à la recherche d'un endroit idéal pour étudier, habiter et vivre. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui. Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Au 30 septembre 2018, Xior Student Housing détient un portefeuille immobilier d'une valeur d'environ 716 millions d'euros. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be. 1 Source : Spotlight | Student Housing - The Netherlands, Savills World Research | Q2 2018 - traduction libre.

2 Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2018.

Xior Student Housing NV Christian Teunissen, CEO Xior Investor Relations Mechelsesteenweg 34, boîte 108 Frederik Snauwaert, CFO Sandra Aznar 2018 Anvers Arne Hermans, CIO Head of Investor Relations www.xior.be info@xior.be ir@xior.be T +32 3 257 04 89 T +32 3 257 04 89

14 décembre 2018 - Embargo jusqu'à 17h40 (HEC)