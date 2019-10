Xior Student Housing : étend son portefeuille en Espagne et au Portugal pour environ 171,0 millions d'euros | renforce son équipe avec Bastiaan Grijpink en tant que CIO et Country Manager Iberia

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 octobre 2019 - Embargo jusqu'à 7 h 30 (HEC)

Informations réglementées - Informations privilégiées

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL POUR ENVIRON 171,0 MILLIONS D'EUROS

Xior annonce de nouveaux investissements à Barcelone (Espagne) et à Porto (Portugal) pour un montant total d'environ 171,0 millions d'euros. Ces acquisitions portent le nombre total d'unités pour étudiants en région ibérique de 1.190 à environ 3.290 et la valeur totale d'investissement dans ces pays à quelque 310,1 millions d'euros.

A. Acquisition d'une résidence opérationnelle et d'un projet à Barcelone - > 206 unités

Le 5 octobre 2019, Xior a conclu un accord sur l'acquisition (sous conditions suspensives) d'une résidence opérationnelle (The Lofttown) et d'un projet au stade de permis (Projet Collblanc), tous deux situés à Barcelone, acquis ensemble et dirigés par la même équipe opérationnelle. Par cette acquisition, Xior ajoute deux nouvelles locations à son portefeuille à Barcelone et renforce ainsi sa position dans la deuxième plus grand ville universitaire d'Espagne, ville caractérisée par une grave pénurie de logements pour étudiants. Xior est déjà propriétaire de la résidence Diagonal-Besòs à Barcelone et, par cette acquisition, porte le nombre total d'unités pour étudiants dans cette ville (après réception) à environ 400, ce qui permet également de réaliser de nouvelles économies d'échelle.

The Lofttown : Cette résidence opérationnelle, connue comme l'une des meilleures résidences pour étudiants d'Espagne, compte 78 unités avec 140 lits. Cet immeuble est opérationnel depuis plusieurs années et génèrera des revenus locatifs dès son acquisition. Il est situé à un endroit particulièrement favorable, à proximité de Paseo de Grácia, l'un des plus grands boulevards commerciaux et touristiques de Barcelone, et à quelques pas de plusieurs facultés et du centre-ville historique.

Les étudiants jouissent d'espaces communs, comme un restaurant (demi-pension et pension complète), une salle de cinéma, des espaces d'étude, un atelier de dessin avec imprimantes 3D, un lavoir, un salle de gym et plusieurs terrasses.

L'acquisition de cette résidence se fait par l'acquisition de 100 % des actions de la société immobilière concernée et contribuera immédiatement au résultat de Xior.