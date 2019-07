Xior Student Housing : fait son entrée à Namur sur un site de premier plan

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2 juillet 2019 - Embargo jusqu'à 17h40 (CET)

Xior fait son entrée à Namur sur un site de premier plan

Xior Student Housing s'installe à présent aussi en Wallonie avec un premier projet d'au moins 206 logements à Namur

Anvers, Belgique - 2 juillet 2019 - Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, a conclu un accord sur le développement d'un nouveau complexe pour étudiants d'au moins 206 logements au total (à encore optimaliser dans le cadre de la demande de permis en cours) situé à Namur, à proximité de l'Université de Namur et de la gare. Cette transaction, après le développement prévu, représentera une valeur d'investissement totale d'environ 20 millions d'euros.

Xior a conclu un accord sur le développement d'un nouveau complexe pour étudiants à construire, situé au centre de Namur et à proximité de plusieurs établissements d'enseignement (l'Université de Namur, Hénallux) et de la gare.

Le développement sera réalisé par une joint-venture Baltissimmo NV - Promiris NV, une collaboration entre Baltissimmo NV et le promoteur Promiris NV, avec lequel Xior a déjà travaillé avec succès par le passé (pour le projet situé à Etterbeek, avenue d'Auderghem, et pour son entrée sur le marché portugais). Xior reprendra les actions de la société immobilière concernée après la réception provisoire du projet achevé, laquelle est attendue vers le deuxième trimestre de 2022 selon le planning actuel (et au plus tôt un an avant). Xior fait ainsi un premier pas en Wallonie et ajoute une nouvelle ville étudiante à son portefeuille. Namur se caractérise en particulier par une offre de logements pour étudiants très vétuste et dispersée, de sorte qu'il y a une forte demande de chambres d'étudiants neuves, bien situées et de bonne qualité. Le Pôle académique de Namur compte environ 19 000 étudiants et 3 700 universitaires et membres du personnel dans la capitale de la Région wallonne.

La valeur totale d'investissement (lors de l'acquisition de la totalité des actions, après la réception) s'élèvera au minimum à environ 20 millions EUR (lors de l'acquisition de 100 % de la société immobilière, en une seule fois au moment de la réception) et le rendement initial moyen attendu du projet est d'environ 5,9 %. Le développement est fourni clé en main et consiste en un complexe pour étudiants comprenant au moins 176 studios indépendants et 30 chambres non meublées avec des espaces communs, construit sur la base d'un projet du bureau d'architectes Montois. Le complexe comprendra en outre une installation commerciale (snack-bar), 113 emplacements pour vélos et deux places de parking. Le projet pourrait éventuellement encore être optimalisé dans le cadre de la demande de permis en cours, auquel cas la valeur d'investissement attendue sera adaptée également.