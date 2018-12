Xior Student Housing : finalise l’apport en nature du site Annadal à Maastricht et renforce ses fonds propres de 30 MEUR | Publications dans le cadre de la Loi sur la transparence

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

12 décembre 2018 - 08h00 (HEC)

Anvers, Belgique - 12 décembre 2018 - Xior Student Housing NV, le BE-REIT spécialisé dans le segment du logement étudiant en Belgique et aux Pays-Bas, a réalisé aujourd'hui l'apport en nature dans le cadre de l'acquisition annoncée du « site Annadal » à Maastricht. Le Conseil d'administration a approuvé aujourd'hui l'augmentation de capital de 30 millions d'euros et l'émission de 800.000 nouvelles actions

Xior. Ces actions seront cotées à partir de demain, jeudi 13 décembre 2018. Le prix d'émission s'élève à 37,50 euros par action.

Achèvement de l'acquisition « site Annadal » et augmentation de capital de 30 millions d'euros

Xior a réalisé aujourd'hui l'apport en nature dans le cadre de l'acquisition annoncée du « site Annadal » à

Maastricht (Pays-Bas), avec (notamment) 723 unités pour étudiants non indépendantes1. Le site a été repris de All-In Real Estate, dont Xior a également repris le collège Bonnefanten de Maastricht.

L'acquisition s'est déroulée en partie au moyen d'un apport en nature des actions de la société immobilière concernée (paiement via l'émission de nouvelles actions Xior). Les nouvelles actions ont été émises à la suite d'une augmentation de capital, en vertu d'une décision du Conseil d'administration de

Xior avec utilisation du capital autorisé. La transaction a permis un renforcement des fonds propres de 30.000.000 euros, dont un montant de 14.400.000,00 euros a été affecté au poste Capital et le solde, à savoir un montant de 15.230.000 euros, déduction faite des frais de l'augmentation de capital (soit 370.000 euros) au poste de Primes d'émission Indisponibles.

Grâce à la possibilité de payer en actions, Xior est en mesure de gérer de manière proactive sa structure de capital et de conserver un tampon de facilités de crédit, ce qui lui donnera la possibilité de réaliser à l'avenir d'autres transactions financées par dettes. L'impact de la réalisation de la transaction susmentionnée sur le taux d'endettement de Xior (sur une base pro forma, à partir de la situation au 30 septembre 2018 et en tenant uniquement compte de l'impact de cette transaction) permet de maintenir un taux d'endettement presque stable à 48,70 % (par rapport à 48,50 % au 30 septembre 2018).

Prix d'émission, admission à la négociation et participation bénéficiaire des nouvelles actions

L'apport des actions dans la société immobilière concernée a été indemnisé par 800.000 nouvelles actions Xior, pour un montant total de 30 millions d'euros. Le prix d'émission des nouvelles actions appliqué dans le cadre de cette transaction s'élève à 37,50 euros par action, ce qui correspond au prix de placement des actions existantes de l'actionnaire de référence, Aloxe NV, dans le cadre d'un placement privé qui a été effectué le 5 décembre 2018. À la suite de la réalisation de l'apport en nature, l'apporteur a revendu les nouvelles actions obtenues à Aloxe NV à un prix égal à leur prix d'émission. En raison de l'assimilation du prix de placement au prix d'émission, aucun gain d'arbitrage n'a été réalisé sur le prix des actions. Les 800.000 nouvelles actions Xior qui ont été émises sont des actions ordinaires, qui octroient les mêmes droits que les actions existantes, étant entendu qu'elles ne donnent droit (à la suite du détachement du coupon n° 8 le 6 décembre 2018) que pro rata temporis (sous réserve d'approbation par l'assemblée générale) au dividende pour l'exercice 2018 et ne participent au résultat éventuel de Xior qu'à partir du 5 décembre 2018. Xior a l'intention d'autoriser la négociation de ces nouvelles actions sur Euronext

Bruxelles à partir de demain, le 13 décembre 2018, avec coupon numéro 9 attaché.2

Le dépassement négatif du seuil était due à un transfert par Aloxe NV dans le cadre de, et préalablement à, l'apport prévu en nature d'une société immobilière (par un tiers) dans Xior Student Housing NV. Le dépassement du seuil était dû à une reprise par Aloxe NV dans le cadre de, et préalablement à, l'apport

La participation dans Xior Student Housing NV à hauteur de 1.826.990 actions (au 5 décembre 2018) et de 2.626.990 (au 12 décembre 2018) est directement détenue par Aloxe NV. Aloxe NV est contrôlée par monsieur Christian Teunissen (directement et par le biais de Nevi BVBA, une société elle-même également contrôlée par monsieur Christian Teunissen).

prévu en nature d'une société immobilière (par un tiers) dans Xior Student Housing NV. Avant cet apport,

Aloxe NV avait vendu 800.000 actions, puis a encore racheté 800.000 actions à l'apporteur, si bien que le nombre total d'actions qu'Aloxe NV détient dans Xior dans le cadre (et à l'issue) de cette transaction globale est resté inchangé (voir à cet égard également les communiqués de presse de Xior du 5 décembre 2018). Les actions directement détenues par M. Frederik Snauwaert (10.005) et la participation d'Aloxe NV font l'objet d'un accord conclu d'un commun accord entre les deux parties.

