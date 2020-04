Xior Student Housing : renforce sa position de liquidité et de financement avec le premier placement de green bonds de 100 millions d'euros par le biais d'un placement privé US

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 avril 2020 - Embargo jusqu'à 8 h 00 (HEC)

Informations réglementées

Informations privilégiées

Xior renforce sa position de liquidité et de financement avec le premier placement de green bonds de 100 millions d'euros par le biais d'un placement privé US

Grâce à ce nouveau financement clé, Xior diversifie davantage son financement, allonge la maturité moyenne et confirme son engagement envers ses objectifs ESG

Anvers, Belgique - 10 avril 2020 - 8 h 00 HEC - Xior Student Housing NV, la BE-REIT spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, a émis avec succès sa première transaction sur les marchés des capitaux de dette par le biais d'un placement privé US de green bonds pour un montant total de 100 millions d'euros. Les obligations ont des maturités de 6 et 12 ans, avec des coupons de 1,92 % et 2,32 % respectivement, ce qui signifie que Xior est en position d'allonger considérablement la durée moyenne de sa dette à un coût de financement similaire à sa moyenne actuelle. Les obligations ont été placées par le biais d'un placement privé US auprès de trois investisseurs institutionnels appartenant à un grand groupe d'assurance international. Xior est fier d'annoncer cette nouvelle étape dans sa stratégie de financement, un processus qui a été lancé avant la crise COVID-19, et la réussite qui souligne la confiance dans notre profil de crédit. Outre les lignes de financement engagées existantes, Xior a maintenant assuré ses besoins de financement jusqu'au milieu de l'année 2022, ce qui lui assure une position extrêmement sûre en ces temps incertains.

La valeur nominale des obligations est de 100 millions d'euros répartis entre une tranche de 34 millions d'euros à 6 ans et une tranche de 66 millions d'euros à 12 ans, portant un coupon de 1,92 % (pour les obligations à 6 ans) et de 2,32 % (pour les obligations à 12 ans). Les obligations sont émises dans le cadre du nouveau Green Finance Framework de Xior, daté du 13 mars 2020, sur lequel Xior a obtenu un Second Party Opinion positif de la part de Sustainalytics.

Cette première émission de obligations par le biais d'un placement privé US renforcera davantage le profil de maturité de la dette de Xior à un coupon moyen comparable à son coût de financement actuel, diversifiera son financement et démontre que le profil de crédit de la société est bien soutenu, en particulier dans la période actuelle de turbulences.

Le produit sera exclusivement utilisé pour (re)financer des immeubles écologiques, et des projets d'énergie renouvelable,

d'efficacité énergétique, de gestion des déchets, de transport propre et de gestion de l'eau, qui sont également alignés aux objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies. Tous les projets et actifs éligibles doivent apporter des avantages environnementaux directs et doivent répondre aux critères d'éligibilité indiqués dans le cadre de finance vert.