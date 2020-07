Anvers, Belgique - 9 juillet 2020 - Xior Student Housing SA, la société immobilière réglementée belge (BE-REIT) spécialisée dans le logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal, a le plaisir d'annoncer que le projet précédemment annoncé en Flandre1 au sein du XL Fund se situe sur le Campus Drie Eiken à Wilrijk (Anvers). Ces dernières années, l'Université d'Anvers a déjà beaucoup investi dans ce campus. Avec le développement d'une nouvelle résidence pour étudiants qui accueillera 387 étudiants, une nouvelle salle de sport et un nouveau restaurant, une nouvelle phase est en cours pour transformer le Campus Drie Eiken en un campus dynamique et moderne à nouveau. Lors du lancement du XL Fund, une collaboration entre Xior (90 %) et LIFE (10 %), 6 nouveaux projets/complexes pour étudiants ont été annoncés, dont un nouveau projet en Flandre dont l'emplacement ne pouvait pas encore être divulgué. Aujourd'hui, l'Université d'Anvers dévoile ses plans de développement et peut également révéler le nom et le lieu : il s'agit du Campus Drie Eiken, qui accueillera bientôt une nouvelle salle de sport, un nouveau restaurant et de nouvelles unités pour étudiants réalisées en collaboration avec XL Fund, sur la base d'un bail emphytéotique de 50 ans. 1 Voir le communiqué de presse du 18 juin 2020.

Xior annonce l'emplacement du projet précédemment annoncé en Flandre - XL Fund : Campus Drie Eiken Anvers

Le Campus Drie Eiken est l'un des quatre campus de l'Université d'Anvers et se situe à Wilrijk (Anvers), près du Campus Groenenborger, où Xior est déjà propriétaire de la résidence Felix via XL Fund. Ces dernières années, l'Université d'Anvers a déjà beaucoup investi dans le Campus Drie Eiken à Wilrijk. Deux nouveaux bâtiments comprenant principalement des salles de cours ont notamment vu le jour et les laboratoires de recherche dans les bâtiments existants ont été entièrement rénovés. Le grand auditorium sur le campus fera aussi peau neuve sous peu. « Ces investissements étaient absolument nécessaires », explique le recteur Herman Van Goethem. « Le campus est le port d'attache d'environ 10 000 étudiants, chercheurs et collaborateurs. Le nombre de "résidents" a augmenté ces dernières années. En ce qui concerne l'infrastructure d'enseignement et de recherche, nous sommes bien placés aujourd'hui, mais un campus a besoin de plus. Le restaurant pour étudiants Komida manque de capacité, nos étudiants en sciences de la revalidation doivent à chaque fois se déplacer pour les formations sportives et les résidences pour étudiants doivent être rénovées. » Il manquait au Campus Drie Eiken un véritable centre, un "cœur".

Au sein d'un groupe de travail, des étudiants, des membres des facultés et des membres des services centraux ont discuté quelles facilités devaient être installées sur le campus. « Il était important pour nous d'impliquer tous les utilisateurs du campus », commente Bart Heijnen, gestionnaire général. Ensuite, via un appel d'offres, l'UA a cherché un partenaire externe sur la base du besoin identifié de logements pour étudiants de qualité et d'infrastructures de soutien, ainsi que du souhait de créer une authentique "ambiance de campus" sur ce site vert. L'appel d'offres a été attribué à LIFE et a ensuite été introduit dans le XL Fund.

Cette toute nouvelle résidence hébergera 387 étudiants et présentera des possibilités d'agrandissement dans le futur. Un nouveau centre sportif et de loisirs sera également réalisé au centre du campus et le restaurant pour étudiants Komida sera rénové et agrandi, pour donner aux étudiants et au personnel un lieu pour manger, se réunir, étudier et faire du sport. En bref, le Campus Drie Eiken revivra bientôt en respectant de son environnement verdoyant.

La valeur d'investissement attendue s'élève à 33 805 000 EUR, avec un rendement brut attendu de 5,70 % et un earn-out additionnel si des unités supplémentaires sont ajoutées à ce site. Le permis pour le projet sera introduit à la fin de cette année dans l'espoir de pouvoir commencer les travaux en 2021. La réception du projet dans sa totalité est attendue pour 2022. Grâce à ce dernier nouveau projet à Anvers, le nombre total de logements étudiants exploités par Xior à Anvers a dépassé la barre des 1 000 unités.

