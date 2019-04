XPO Logistics : Assemblée Générale des Actionnaires – 23 mai 2019 AVIS DE RÉUNION 0 17/04/2019 | 22:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires XPO LOGISTICS EUROPE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 672 482 euros Siège social : 192, avenue Thiers -69006 Lyon 309 645 539 R.C.S. Lyon AVIS DE RÉUNION Les actionnaires de la société XPO LOGISTICS EUROPE S.A. (la « Société») sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 23 mai 2019, à 10 heures, au Crowne Plaza Lyon - Cité Internationale, 22 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire : 1.Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 2.Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 3.Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ; 4.Approbation, en application de l'alinéa 6 de l'article L.225-90-1 du Code de commerce, des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Monsieur Ludovic Oster ; 5.Ratification de la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; 6.Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et Président du Directoire ; 7.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire ; 8.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire ; 9.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance ; 10.Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président ; 11.Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire ; 12.Approbation de la politique de rémunération applicable aux autres membres du Directoire ; Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire : 13.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 14.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; 15.Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 16.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 17.Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions Projets de résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de la Société clos le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte de 1.876.630,92 euros. L'assemblée générale approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l'exercice écoulé, et prend acte qu'aucune somme n'a fait l'objet d'une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'approuvés par la présente assemblée générale font ressortir une perte de l'exercice de 1.876.630,92 euros, et décide sur proposition du Directoire, de procéder à l'affectation de résultat suivante : Origine des montants distribuables : Perte de l'exercice (1.876.630,92) € Report à nouveau antérieur 143.799.746,78 € (1) Total 141.923.115,86 € (1)Montant correspondant au report à nouveau arrêté par l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2018 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, auquel s'ajoutent les sommes correspondant aux dividendes votés par ladite assemblée générale qui n'ont pas été versés à hauteur des actions auto-détenue par la Société. Affectation des montants distribuables : Réserve facultative 0 € Dividende distribué (1) 5.901.744,60 € Solde affecté au report à nouveau 136.021.371,26 € (1)Sur la base de 0,60 euro par action sur un total de 9.836.241 actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2018. Le dividende est fixé à 0,60 euro par action pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. Le dividende sera mis en paiement le 24 juin 2019, étant précisé que la date de détachement du dividende sera le 20 juin 2019 et la date de référence (record date) sera le 21 juin 2019. Il est précisé qu'au cas où, lors de la mise en paiement de ces dividendes, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à hauteur de ces actions seraient affectées au compte « report à nouveau ». Les actionnaires sont informés que, lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 % incluant (i)l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A,1-1° du Code général des impôts) et (ii) les prélèvements sociaux (en ce inclus, la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité) au taux de 17,2 %. Les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, pourront toutefois opter pour l'assujettissement de ce dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du Code général des impôts) lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Conformément aux dispositions légales applicables, l'assemblée générale constate qu'au titre des trois exercices précédant l'exercice 2018, les dividendes suivants ont été mis en distribution : Exercice Nombre d'actions ouvrant Dividende par action Total droit à dividende (en euros) (en millions d'euros) 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 9.791.794 0,80 7,83(1) (2) (1)Montant arrondi. (2)Montants éligibles à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France prévu à l'article158,3-2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Approbation, en application de l'alinéa 6 de l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Monsieur Ludovic Oster) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce en date du 17 avril 2019, approuve, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 225-90-1, les engagements mentionnés dans ledit rapport pris à l'égard de Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire, en cas de cessation de ses fonctions. Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de ratifier la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 18 septembre 2018, en remplacement de Monsieur John Jay Hardig, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Sixième résolution (Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et Président du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et de son mandat de Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Septième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Huitième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire jusqu'au 17 août 2018, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Neuvième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux autres membres du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. XPO LOGISTICS EUROPE Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 672 482 euros Siège social : 192, avenue Thiers -69006 Lyon 309 645 539 R.C.S. Lyon AVIS DE RÉUNION Les actionnaires de la société XPO LOGISTICS EUROPE S.A. (la « Société») sont avisés qu'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 23 mai 2019, à 10 heures, au Crowne Plaza Lyon - Cité Internationale, 22 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, afin de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire : 1.Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 2.Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ; 3.Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende ; 4.Approbation, en application de l'alinéa 6 de l'article L.225-90-1 du Code de commerce, des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Monsieur Ludovic Oster ; 5.Ratification de la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance ; 6.Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et Président du Directoire ; 7.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire ; 8.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire ; 9.Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance ; 10.Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président ; 11.Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire ; 12.Approbation de la politique de rémunération applicable aux autres membres du Directoire ; Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire : 13.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 14.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise ; 15.Délégation de pouvoirs à donner au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 16.Délégation de compétence à donner au Directoire à l'effet de décider l'émission d'actions réservées aux adhérents de plans d'épargne, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 17.Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions Projets de résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes sociaux de la Société clos le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, approuve les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte de 1.876.630,92 euros. L'assemblée générale approuve les actes de gestion accomplis par le Directoire au cours de l'exercice écoulé, et prend acte qu'aucune somme n'a fait l'objet d'une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Directoire, du Conseil de Surveillance et des Commissaires aux comptes ainsi que des comptes consolidés de la Société de l'exercice clos le 31 décembre 2018 comportant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et fixation du dividende) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'approuvés par la présente assemblée générale font ressortir une perte de l'exercice de 1.876.630,92 euros, et décide sur proposition du Directoire, de procéder à l'affectation de résultat suivante : Origine des montants distribuables : Perte de l'exercice (1.876.630,92) € Report à nouveau antérieur 143.799.746,78 € (1) Total 141.923.115,86 € (1)Montant correspondant au report à nouveau arrêté par l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2018 statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, auquel s'ajoutent les sommes correspondant aux dividendes votés par ladite assemblée générale qui n'ont pas été versés à hauteur des actions auto-détenue par la Société. Affectation des montants distribuables : Réserve facultative 0 € Dividende distribué (1) 5.901.744,60 € Solde affecté au report à nouveau 136.021.371,26 € (1)Sur la base de 0,60 euro par action sur un total de 9.836.241 actions composant le capital social de la Société au 31 décembre 2018. Le dividende est fixé à 0,60 euro par action pour chacune des actions ouvrant droit au dividende. Le dividende sera mis en paiement le 24 juin 2019, étant précisé que la date de détachement du dividende sera le 20 juin 2019 et la date de référence (record date) sera le 21 juin 2019. Il est précisé qu'au cas où, lors de la mise en paiement de ces dividendes, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non versés à hauteur de ces actions seraient affectées au compte « report à nouveau ». Les actionnaires sont informés que, lorsqu'il est versé à des personnes physiques domiciliées fiscalement en France, le dividende est soumis soit à un prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30 % incluant (i)l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A,1-1° du Code général des impôts) et (ii) les prélèvements sociaux (en ce inclus, la CSG, la CRDS, le prélèvement social, la contribution additionnelle au prélèvement social et le prélèvement de solidarité) au taux de 17,2 %. Les actionnaires personnes physiques fiscalement domiciliés en France, pourront toutefois opter pour l'assujettissement de ce dividende au barème progressif de l'impôt sur le revenu (article 200 A, 2 du Code général des impôts) lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant la date limite de déclaration. Conformément aux dispositions légales applicables, l'assemblée générale constate qu'au titre des trois exercices précédant l'exercice 2018, les dividendes suivants ont été mis en distribution : Exercice Nombre d'actions ouvrant Dividende par action Total droit à dividende (en euros) (en millions d'euros) 2015 0 0 0 2016 0 0 0 2017 9.791.794 0,80 7,83(1) (2) (1)Montant arrondi. (2)Montants éligibles à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France prévu à l'article158,3-2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Approbation, en application de l'alinéa 6 de l'article L. 225-90-1 du Code de commerce, des engagements pris en cas de cessation des fonctions de Monsieur Ludovic Oster) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce en date du 17 avril 2019, approuve, conformément aux dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 225-90-1, les engagements mentionnés dans ledit rapport pris à l'égard de Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire, en cas de cessation de ses fonctions. Cinquième résolution (Ratification de la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de ratifier la cooptation de Madame Sarah Glickman en qualité de membre du Conseil de Surveillance, intervenue lors de la séance du Conseil de Surveillance du 18 septembre 2018, en remplacement de Monsieur John Jay Hardig, démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Sixième résolution (Approbation des éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et Président du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Malcolm Wilson, membre du Directoire et de son mandat de Président du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Septième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Luis Angel Gomez, membre du Directoire, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Huitième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Ludovic Oster, membre du Directoire jusqu'au 17 août 2018, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Neuvième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application des articles L. 225-82-2 et L. 225-100 du Code de commerce et connaissance prise du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Bradley Jacobs, membre du Conseil de Surveillance et Président du Conseil de Surveillance, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels que présentés à la partie VI, section VI.2, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Dixième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance et à son Président, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Onzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération applicable aux autres membres du Directoire) L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l'article L. 225-82-2 du Code de commerce et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-68 du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux autres membres du Directoire, tels que présentés à la partie VI, section VI.1, du rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d'entreprise inclus en Annexe 1 du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. La Sté Xpo Logistics Europe SA a publié ce contenu, le 17 avril 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le17 avril 2019 20:44:04 UTC. Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=23786EXT58A4157C70E07C091003B9294A04AED8088B7ED9_DDAFC0F984D6F32DCBC8664AB04DC431EE4E96FF.PDF Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/58A4157C70E07C091003B9294A04AED8088B7ED9 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur XPO LOGISTICS 17/04 XPO LOGISTICS : Assemblée Générale des Actionnaires – 23 mai 2019 RAPPORT .. PU 17/04 XPO LOGISTICS : Assemblée Générale des Actionnaires – 23 mai 2019 AVIS DE .. PU 04/04 EN DIRECT DES MARCHES : Renault, DBV Technologies, Cybergun, Commerzbank, Tes.. 04/04 BOURSE DE PARIS : May-Corbyn, Trump-Xi, duos improbables 03/04 XPO LOGISTICS : étend son soutien à INTERSPORT pour la logistique e-commerce et .. PU 02/04 XPO LOGISTICS : nomme Jacopo Mazzolin Senior Vice President, Ressources Humaines.. PU 18/02 EN DIRECT DES MARCHES : EDF, Air France KLM, BNP Paribas, Peugeot, Wirecard, .. 18/02 BOURSE DE PARIS : Stop ou encore ? 18/02 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 18/02 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé) RE Recommandations des analystes sur XPO LOGISTICS 2015 NORBERT DENTRESSANGLE : Bank of America passe sous les 5%. CF 2015 NORBERT DENTRESSANGLE : Bank of America se renforce. CF 2015 Les valeurs à suivre sur les marchés américains RE