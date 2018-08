XPO Logistics : Chiffre d’affaires semestriel 2018

XPO Logistics Europeannonce son chiffre d'affairesdu premier semestre 2018

Hausserecord du chiffre d'affaires dans le transport et lasupply chain

LYON, FRANCE-2 août 2018-XPO Logistics Europea publié un chiffre d'affairesconsolidé pour le premier semestre 2018 de 3028 millions d'euros, soit une hausse de 7,0%

par rapport au premier semestre 2017. A taux de change constant, lechiffre d'affaires aenregistré une hausse de 9,4%(1).

Notre business unit Supply Chain Europe a enregistré une croissance de 12,2% (13,8% à taux de change constant) d'une année sur l'autre.Nos activités logistiques ont été portées

par une forte accélération de la demande dans différents secteurs et pour divers types de clients, avec la plus forte croissance constatée dans la mode et le e-commerce. Notre business unit Supply Chain US est stable à taux de change constant, à 0,1% de croissance (-10,4% à taux de change courant en raison des fluctuations du dollar US).

Notre business unit Transport Solutions a vu son chiffre d'affaires progresser de 6,3% (6,9%à taux de change constant). La performance de nos activités de transport a été tirée par la demande pour nos services de lots complets dédiés et de messagerie palettisée, ainsi que notre nouvelle offre de logistique du last mile.

Nos principaux marchés géographiques en Europe ont tous enregistré une progression deleur chiffre d'affairespar rapport au premier semestre 2017, en particulier le Royaume-Uni

(+9,6%; +12,1% à taux de change constant), l'Espagne (+15,6%), les Pays-Bas (+56,3%) etl'Italie (+8,6%). La France a connuune croissance stable à 2,5%.

Malcolm Wilson, Président du Directoire de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Noussommes fiers de publier une augmentation record du chiffre d'affaires de nos businessunits

supply chain et transport, reflétant notre engagement dans le service apporté au client et la technologie, ainsi que nos initiatives en faveur del'efficacité de notre force de vente».

1Les variations à taux de change constant sont calculées en appliquant les taux de change 2017 aux chiffres 2018 exprimés en devises locales.

Chiffre d'affaires2par business unit :En millions d'euros

S1 2018

S1 2017

Variation 2018 / 2017

Variation à taux de change constant

Transport Solutions3Supply Chain Europe Supply Chain US Inter BU

1 270

1 194

1 460

1 302

339 (42)

379 (45)

+6,3% +12,2% (10,4%) (7,9%)

+6,9% +13,8% +0,1% (6,5%)

Total consolidé

3 028

2 830

+7,0%

+9,4%Chiffre d'affaires2par pays :

En millions d'euros

S1 2018

S1 2017

Variation 2018 / 2017

Variation à taux de change constant

FranceRoyaume-Uni

927

904

+2,5%

+2,5%

835

762

+9,6%

+12,1%

Espagne

353

306

+15,6%

+15,6%

États-Unis

344

384

(10,5%)

+0,0%

Autres

567

474

+20,0%

+21,8%

Total consolidé

3 028

2 830

+7,0%

+9,4%

Prochaine publication: 18 septembre 2018-publication des résultats au 30 juin 2018.

Par ailleurs, XPO Logistics, Inc., qui consolide les résultats de XPO Logistics Europe, a publié le 1eraoût 2018 ses résultats semestriels en normes comptables américaines (US GAAP), disponibles sur xpo.com.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrantdes solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32pays, avec plus de 97.000 collaborateurs et 1.505 sites. XPO met ce réseau au service de plus de50.000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européenest basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotéesous le code « XPO » sur Euronext Paris-Isin FR0000052870.europe.xpo.com

2Non audité.

3Depuis décembre 2017, les activités de global forwarding sont incluses dans la business unit Transport

Solutions. Les chiffres pour 2017 ont été retraitéspour refléter ce changement d'organisation.

Forward-looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of United States federal securities laws. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. All forward-looking statements set forth in this press release are qualified by factors that might cause or contribute to a material difference in actual results, asdiscussed in XPO's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission, including: economic conditions generally; competition; XPO's ability to attract and retain key employees; the ability to

develop and implement a suitable information technology system; and the ability to maintain positive relationships with third-party providers. Forward-looking statements set forth in this press release speak only as of the date hereof, and XPO undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, changes in expectations or the occurrence of unanticipated events except to the extent required by law.

Contact presse :

XPO Logistics Europe Anne Lafourcade +33 (0)6 75 22 52 90anne.lafourcade@xpo.com