XPO Logistics : Départ de John Hardig

Départ de John Hardig avec effet le 15 août 2018

LYON, FRANCE-15 août 2018-XPO Logistics Europe annonce que, suite à la décision de John Hardig de quitter ses fonctions de Chief Financial Officer de XPO Logistics, Inc. avec effet le 15 août 2018, M. Hardig a également présenté sa démission comme membre du Conseil de Surveillance de XPO Logistics Europe, avec effet à la même date. Il sera proposé au conseil de surveillance, lors de sa prochaine réunion prévue le 18 septembre 2018, de coopter Sarah Glickman, Acting Chief Financial Officer de XPO Logistics, Inc., en remplacement de M. Hardig.

