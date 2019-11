XPO Logistics Europe : Elliott est bien sorti du capital

28/11/2019 | 12:53

Un avis publié par l'Autorité des marchés confirme que le 25 novembre, le fonds activiste américain Elliott Capital Advisors a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de XPO Logistics et ne détenait plus aucun titre.



'Ce franchissement de seuils résulte d'un cession d'actions XPO Logistics Europe hors marché', indique l'avis.



Le 25 novembre, XPO Logistics Europe avait indiqué qu'elle s'était accordée avec Elliott pour lui racheter ses 898.128 actions au cours unitaire de 260 euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.