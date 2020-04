XPO Logistics : Lettre aux actionnaires

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a publié l'édition 2020 de la lettre aux actionnaires de Bradley Jacobs, Président et Directeur général.

L'intégralité de la lettre est disponible ci-dessous et sera distribuée avec la déclaration de Proxy de l'entreprise le 20 avril.

À l'attention de nos actionnaires

Les choses sont difficiles à l'heure actuelle et elles s'aggraveront à court terme. Puis tout ira mieux, beaucoup mieux. C'est ce que j'envisage pour XPO, notre industrie et le monde entier.

Je suis pessimiste et pragmatique à court terme, parce que c'est la réalité du COVID-19.

Nous nous attendons à ce que 2020 soit une année perdue pour la croissance des bénéfices dans notre industrie et dans la plupart des industries du monde entier. Notre principale priorité est de maintenir nos employés hors de danger. La deuxième est d'accomplir notre devoir en tant que fournisseur essentiel de services de transport et de logistique. Nous aidons les collectivités à traverser cette situation pour que l'économie puisse se remettre sur pied.

Voici ce que nous avons vu chez XPO. Dès le premier jour, nous avons attentivement suivi la situation en Asie, où nous avons un peu plus de 460 000 mètres carrés de surface logistique, y compris à Wuhan, en Chine. Nos sites logistiques chinois sont tous revenus à la normale et fonctionnent à environ 90 % des niveaux antérieurs. Nos opérations européennes ont ressenti à leur tour l'impact, en commençant par l'Italie, suivie par l'Espagne et la France à peu près en même temps, puis le Royaume-Uni et d'autres pays d'Europe. L'Amérique du Nord a connu l'escalade la plus récente et la plus rapide.

Du point de vue de la demande, le mois de janvier a été très bon. Le mois de février et le début du mois de mars ont été assez bons. Lors de la dernière moitié du mois de mars, la demande a fortement décliné à mesure que des pans entiers de l'économie ont été mis à l'arrêt. Notre industrie étant un indicateur important, nous avons rapidement ressenti l'impact et nous serons en première ligne du rebond lorsque la reprise du travail se fera dans le monde entier. Nous nous attendons à ce que cela se produise par à-coups dans la deuxième moitié de l'année, au fur et à mesure de l'assouplissement des règles extrêmes de distanciation sociale.

Le timing peut se révéler délicat dans ces circonstances, mais nos principaux marchés semblent avoir atteint la pire phase à présent, à la mi-avril. Une chose est claire : il y a un début, un milieu et une fin à cette crise. La plupart des autres pays ne sont pas en mesure de mettre en œuvre le processus méthodique de reprise du travail que nous avons vu en Chine, de sorte qu'un rebond mondial risque de prendre plus de temps, mais c'est une certitude. Jamais auparavant, tant de gouvernements, d'industries, de particuliers, de technologies et de ressources scientifiques ne se sont consacrés à la résolution d'un seul problème. Il sera résolu.

Je suis optimiste à moyen terme et super optimiste à long terme.

Nous croyons que certains des comportements transformés par la pandémie peuvent favoriser notre secteur. Par exemple, la croissance du e-commerce, qui était déjà à un taux à deux chiffres, pourrait s'accélérer dans le monde post-pandémique. Des millions de consommateurs sont de plus en plus habitués aux achats en ligne de nourriture, d'articles ménagers, de produits pour animaux de compagnie, de produits de santé et de beauté, de meubles et d'appareils ménagers sans sortir de chez eux. Si ce phénomène continue, cela stimulera encore plus la demande de logistique e-commerce, de distribution omnicanale, de reverse logistics et de distribution last mile.

Dans l'immédiat, nous nous adaptons à la demande actuelle, en transportant produits médicaux, équipements de protection individuelle, aliments et boissons, appareils de télécommunication, articles de première nécessité et fournitures de bureau. La crise a fait de concurrents redoutables dans notre industrie des partenaires. Nous travaillons ensemble pour acheminer tous les types de biens aux personnes qui en ont besoin.

Je suis infiniment reconnaissant envers nos employés, en particulier ceux qui sont en première ligne, qui relèvent le défi de fournir des services essentiels. Nous avons agi rapidement pour mettre en place des protocoles de sécurité exhaustifsspécifiques à la pandémie afin d'aider notre équipe à faire face aux perturbations. Une fois que nos employés ont compris que nous les soutenions, leur instinct a été de collaborer pour le bien de tous.

En Amérique du Nord, nous avons ajouté un congé maladie payé lié à la pandémie à nos avantages sociaux standard. Nos employés à temps plein concernés bénéficient donc, en plus de leurs jours de congés annuels payés, de jusqu'à deux semaines de congé maladie supplémentaires. Nous avons également ajouté des tests COVID-19 gratuits à nos polices d'assurance américaines et nous offrons un accès gratuit à la télémédecine par l'intermédiaire d'une clinique virtuelle avec un service d'assistance médicale téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Dans le monde entier, nos employés ont droit à jusqu'à trois jours supplémentaires de rémunération complète si un site XPO ferme provisoirement pour un nettoyage en profondeur. Nous avons également lancé des programmes en ligne dans sept langues pour aider nos employés à gérer le changement pendant la pandémie. Il s'agit notamment de séances vidéo sur la santé et la sécurité, la gestion du stress et le travail à distance.

Il est important que nous prêtions attention à la santé mentale et émotionnelle de nos employés. Nous avons offert gratuitement des séances de conseils en matière de santé psychologique à tous les employés américains et aux personnes dont ils ont la charge pendant la crise par le biais de notre programme d'aide aux employés. Nous avons également partagé certaines techniques d'adaptation fondées sur la thérapie comportementale et cognitive pour atténuer la peur et l'anxiété découlant de l'incertitude.

Je parle de ces actions prises par XPO pour une raison précise. Nous ne sommes pas la seule entreprise de notre secteur - ou de tout secteur - à prendre des mesures extraordinaires pour protéger les employés. La demande va revenir, et quand elle reviendra, XPO et d'autres fournisseurs qui ont pris soin de leurs employés seront là pour y répondre.

À long terme, les services que nous fournissons en tant qu'entreprise et secteur continueront d'être le fondement de toutes les économies. Je crois que les chaînes d'approvisionnement seront encore plus à l'épreuve des perturbations. L'intelligence artificielle conduira à un plus grand partage de l'information, et des menaces comme les pandémies et les catastrophes naturelles seront détectées beaucoup plus tôt. J'ai foi dans la race humaine et sais que nous utiliserons notre créativité pour trouver de nouveaux moyens de collaborer et de mener une existence plus enrichissante.

À plus long terme encore, le monde pourrait évoluer vers la singularité que Ray Kurzweil envisage, où la fusion de l'intelligence humaine et de la technologie transformera la manière dont le commerce sert les sociétés. Un élément clé de cet avenir - les interactions virtuelles - est une autre façon de réduire les risques liés à la présence physique.

Nous avons délibérément construit XPO comme un char blindé capable de surmonter toutes sortes de défis.

Nous ne pensions pas à un « cataclysme social » lorsque nous avons commencé XPO, mais nous étions prêts à affronter de forts chocs économiques. Pourquoi ? Parce que notre équipe de direction en a vécu. L'éclatement de la bulle Internet, les attentats terroristes du 11 septembre et la grande récession semblaient tous dévastateurs sur le coup, mais ils ne faisaient pas le poids face à l'esprit humain, et la situation a évolué.

La confiance des consommateurs est très faible actuellement, mais une fois que des tests, des traitements et un vaccin seront largement disponibles, la confiance va rebondir et les mécanismes mondiaux de croissance du PIB reprendront. Nous pensons que cela se passera en 2021, et quand le moment sera venu, un grand nombre d'éléments jouera en notre faveur.

En premier, et c'est un aspect que nous partageons avec l'ensemble de notre secteur : le transport et la logistique sont porteurs de valeur pour tous les peuples ; nous faisons partie du tissu économique et social. Que le COVID-19 soit à l'origine de changements de comportement permanents ou qu'il se révèle plus éphémère, notre secteur restera indispensable.

Voici quelques éléments propres à XPO. Au fur et à mesure que des pans de l'économie commencent à se rétablir, notre diversité de clients, de secteurs, de géographies et de services nous permettra de répondre de manière ciblée. Nous nous attendons à voir la reprise tout d'abord dans nos relations avec nos principaux clients, qui représentent près de 70 % du palmarès du Fortune 500.

Nos investissements de longue date dans la technologie nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur la croissance future. Nous avons identifié le marché de la technologie intelligente comme l'avenir à long terme de notre secteur il y a environ dix ans. Depuis, nous avons investi des milliards de dollars dans la gestion numérique du fret, la réalité virtuelle, l'automatisation avancée, la prévision de la demande, l'analyse de la productivité et d'autres innovations qui soutiennent nos clients et utilisent à meilleur escient les talents de nos employés.

Nous découvrons à quel point notre technologie peut être puissante lorsqu'elle est soumise au test de résistance actuel. À Madrid, par exemple, notre équipe espagnole a travaillé avec les autorités de la région de Castille-et-León pour déployer des robots capables de tester les produits médicaux entrants à un rythme de 2 500 tests par robot et par heure. Cela a accéléré notre distribution de 28 millions de masques, 500 respirateurs, 400 000 kits de test, 17 millions de gants, 400 000 combinaisons médicales et 550 000 lunettes et visières de protection.

En outre, nos analyses nous permettent de résoudre les problèmes dans des délais plus courts et de déployer des solutions rapides. Le machine learning que nous avons intégré à notre plateforme consiste à assimiler les données atypiques, ce qui nous permet de réagir rapidement. Plusieurs de nos innovations exclusives ont atteint une phase de développement critique en 2019, et nous nous attendons à ce qu'elles constituent d'importants facteurs de différenciation à l'avenir.

Le COVID-19 nous apprend également à être une équipe encore plus unifiée et tournée vers l'avenir. Nous nous adaptons en permanence et documentons les pratiques que nous pourrons utiliser à l'avenir. XPO n'a jamais eu une mentalité de cloisonnement, mais nous avons démantelé les quelques structures de cloisonnement présentes. Il y a plus de collaboration, plus d'empathie pour les autres et plus de sourires dans les voix au téléphone.

Je vais vous donner un exemple parmi les milliers qui me rendent fier de l'ingéniosité de nos employés. Fin mars, l'un de nos fournisseurs externalisés n'a pas pu saisir de données en raison des fermetures obligatoires dues au COVID-19. Ce fournisseur particulier traite normalement entre 45 000 et 55 000 documents par jour, et nos clients LTL utilisent les données pour suivre leur fret. En cinq jours environ, nous avons formé plus de 600 de nos collègues XPO dans d'autres sites, nous sommes donnés à fond et avons élaboré une solution durable que nous pouvons adapter à d'autres circonstances. L'un de nos responsables m'a dit : « Avant que cela n'arrive, j'aurais dit qu'il nous fallait entre trois et six mois pour abattre un tel travail. Nous l'avons fait en cinq jours : sans appel d'offres, sans consultant, sans déplacement. »

Ce qui est important pour nos investisseurs, c'est que nous avons un business model remarquablement solide. Lorsque les temps sont difficiles, notre entreprise génère beaucoup de trésorerie. Même dans les circonstances actuelles, nous devrions générer des centaines de millions de dollars de flux de trésorerie disponible cette année. Nous avons ralenti nos investissements liés à la croissance. Le fonds de roulement devrait devenir une source de trésorerie au lieu d'un besoin. Le produit des ventes immobilières contribue également à la liquidité. Et la flexibilité de notre modèle de transport nous permet de contrôler les coûts tout en conservant l'accès à la capacité.

Notre position de trésorerie est très forte. Nous avons actuellement 1 milliard de dollars en trésorerie disponible, plus environ 500 millions de dollars d'emprunts totaux disponibles entre notre ABL et d'autres facilités bancaires. Notre prochaine échéance de dette significative n'est pas avant juin 2022 et une partie de notre dette n'arrivera pas à échéance avant 2034. Nous ne manquerons pas d'opportunités pour utiliser nos capacités d'investissement et accroître la valeur pour les actionnaires.

En résumé, la vie est compliquée en ce moment, mais nous pensons que 2021 sera une bien meilleure année, et tout ira mieux à partir de là.

Warren Buffett a déclaré que le potentiel humain est loin d'être épuisé. C'est passionnant de le contempler et touchant de le voir se refléter dans notre propre expérience. Cette crise a clairement montré que nous avons des dizaines de milliers de superhéros chez XPO. Nos clients n'oublieront pas la façon dont nous les avons épaulés alors qu'ils étaient acculés.

On a beaucoup entendu parler ces derniers temps de la « nouvelle normalité » et de ce à quoi elle pourrait ressembler à l'avenir. Nous pensons qu'elle sera meilleure que l'ancienne, meilleure pour XPO, nos investisseurs, nos clients et nos employés. Un grand merci à vous tous.

Le 16 avril 2020

Bradley S. Jacobs

Président et Directeur général

XPO Logistics, Inc.

