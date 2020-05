XPO Logistics : Management board Answers to written questions of shareholders

l'entreprise pour s'y conformer. Le Comité de Groupe est composé de représentants de nombreux syndicats représentant les salariés de l'entreprise, dont la CFDT, l'UNSA, la CFE- CGC, la CFTC et la CGT, et est l'organe de délibération approprié pour se concerter sur ces initiatives à l'échelle du groupe.

7. L'entreprise dispose-t-elle de données sur le nombre d'employés en Europe, à savoir le "groupe" de cas d'infections suspectes ou confirmées au COVID-19 et sur le nombre de travailleurs qui sont décédés des suites du COVID-19 ? Nous demandons à l'Assemblée générale d'exiger que ces informations soient partagées avec tous les syndicats dans le cadre d'une réponse collaborative et transparente à la crise.

Notre principal objectif est de garantir un lieu de travail sûr pour tous les employés, en particulier ceux qui sont en première ligne dans le cadre de la pandémie mondiale. Nous protégeons la santé physique, mentale et émotionnelle de nos employés en suivant les directives de l'Organisation mondiale de la santé et les protocoles de notre propre entreprise. Nous demandons à nos employés d'appliquer des règles de distanciation physique et procédons à des nettoyages renforcés. Nous suivons nos stocks d'équipements de protection individuelle site par site et jour par jour afin de nous assurer que nous disposons toujours d'un approvisionnement suffisant.

Nous suivons de près les cas suspects et confirmés de COVID-19 parmi nos employés, ainsi que les rétablissements. Lorsqu'un employé est testé positif au COVID-19, nous sommes totalement transparents avec les employés. Les collègues des employés concernés sont parmi les premiers à être informés dans chaque cas.

Les résultats indiquent que nos efforts portent leurs fruits, notre taux d'infection étant bien inférieur aux moyennes mondiales et nationales.

