XPO Logistics : Participation guidelines for the shareholder meeting

Si vous souhaitez designer ou révoquer votre mandataire par voie électronique:

Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce et conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020, les désignations ou révocations d'un mandataire peuvent être effectuées par voie électronique jusqu'au quatrième jour précédant la tenue de l'assemblée, soit le dimanche 24 mai 2020, selon les modalités suivantes :

Si vos actions sont au nominatif (pur ou administré)

Vous devez envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire unique de vote par procuration à l'adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.comen précisant votre nom, prénom, adresse et votre identifiant CACEIS Corporate Trust (si vos actions sont au nominatif pur) - information disponible en haut et à gauche de votre relevé de compte titres - ou votre identifiant auprès de votre intermédiaire habilité (si vos actions sont au nominatif administré), ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.

Si vos actions sont au porteur

Vous devez envoyer un e-mail revêtu d'une signature électronique, résultant d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec le formulaire de vote par procuration, à l'adresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.comen précisant votre nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à votre intermédiaire habilité qui assure la gestion de votre compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de Lisle - 92862ISSY-LES-MOULINEAUXCedex 9(ou par fax au 01.49.08.05.82).

N'oubliez pasqu'il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de télécommunication pour cette assemblée générale et, de ce fait, aucun site visé à l'article R. 225-61 du Code de commerce nesera aménagé à cette fin.

Par exception aux règles applicables habituellement, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé une procuration ou demandé une attestation de participation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la société dans des délais prévus ci-dessus.Par dérogation également, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

Comment obtenir les documents préparatoires ?

Les documents et informations mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront accessibles sur le site internet de la Société (http://europe.xpo.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assem- blée générale (soit au plus tard le jeudi 7 mai 2020). Tous les autres documents préparatoires à l'assemblée générale seront mis à disposition à compter de la convocation à l'assemblée générale au siège social de la Société et/ou sur le site internet de la Société (http://europe.xpo.com) et/ou pourront être adressés aux action- naires qui en feront la demande auprès de la Société à compter de la convocation de l'assemblée générale par message électronique à l'adresse électronique suivante corporate.communication@xpo.com.

Comment poser des questions ?

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la Société au plus tôt des deux dates suivantes : (i) date de publication de l'avis de convocation et (ii) date de publication des documents visés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sur le site internet de la Société. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, par lettre recom- mandée avec accusé de réception (ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : corporate.communication@xpo.com), au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit au plus tard le vendredi 22 mai 2020. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte justifiant, à la date de la demande, de l'inscription en compte de leurs actions, soit dans les comptes de titres au nominatif de la Société tenus par son mandataire CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.

Il est précisé que seules les questions écrites pourront être envoyées à l'adresse électronique sui- vante : corporate.communication@xpo.com; toutes autres demandes ou notifications portant sur un autre objet ne pourront être prises en compte et/ou traitées.

Exceptionnellement et dans la mesure où l'assemblée générale se tiendra à huis clos, le Directoire ne répon- dra à ces questions écrites que conformément à l'article L. 225-108 al. 4 du Code de commerce, la réponse