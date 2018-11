XPO Logistics : Patrick Oestreich nommé senior vice-president

14/11/2018 | 17:06

XPO Logistics, fournisseur de solutions de transport et de logistique, annonce ce mercredi avoir nommé Patrick Oestreich au poste de senior vice-president, strategic sales Europe.



Il rapporte à Malcolm Wilson, président du Directoire, XPO Logistics Europe. Il occupait dernièrement le poste de senior vice-president, affrètement (lots complets et lots partiels) chez DB Schenker en Europe.



'L'expertise de Patrick Oestreich en matière de gestion de la relation client, ainsi que sa compréhension du rôle de l'innovation dans la transformation de la supply chain, font de lui un atout considérable pour diriger notre équipe strategic sales en l'Europe', commente Malcolm Wilson.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.