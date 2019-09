XPO Logistics : Rapport Financier Semestriel 0 17/09/2019 | 22:03 Envoyer par e-mail :

Rapport Financier Semestriel Semestre clos le 30 Juin 2019 XPO LOGISTICS EUROPE Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 19 672 482 € Siège social : 192 avenue Thiers, 69006 Lyon SOMMAIRE Pages Rapport d'activite du premier semestre 2019 ......................................... 2 Comptes consolidés semestriels condensés .......................................... 6 Attestation du responsable du rapport financier semestriel .................. 24 Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financiere semestrielle.......................................................................................... 25 1. RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2019 1.1. RESULTATS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2019 1.1.1. Compte de résultat consolidé au 30 juin 2019 En K€ Réalisé Réalisé Variation 30 juin 2019 30 juin 2018 Chiffre d'affaires 3 202 602 3 027 837 +5,8% Résultat opérationnel 138 409 113 428 +22% en % du chiffre d'affaires 4,3% 3,7% +0,6 pt Résultat financier (41 537) (21 813) +90,4% Résultat avant IS et mises en équivalence 96 872 91 616 +6% en % du chiffre d'affaires 3,0% 3,0% 0 pt Impôt sur les résultats (24 171) (25 934) -7% Mises en Equivalence 41 (104) Elimination des minoritaires (2 588) (2 048) +26% RESULTAT NET part du Groupe 70 153 63 531 10% en % du chiffre d'affaires 2,2% 2,1% +0,1 pt Cette synthèse fait ressortir les faits marquants suivants : Le chiffre d'affairesdes six premiers mois de l'année 2019 s'établit à 3 203 millions d'euros, en progression de 5,8% par rapport au premier semestre 2018. A taux de change constants1, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 4,8%. La business unit Supply Chain Europe a continué d'afficher une croissance solide, son chiffre d'affaires gagnant plus de 6% à taux de change constant, principalement grâce aux nouveaux contrats de 2018 et 2019. La business unit Supply Chain US est stable à taux de change constant (+7,2% à taux de change courant). La business unit Transport Solutions a vu son chiffre d'affaires progresser de 5,1% (4,9% à taux de change constant). La performance de nos activités de transport a été tirée par la demande pour nos services de lots complets dédiés et de messagerie palettisée. Le résultat opérationnels'établit à 138,4 millions d'euros (4,3% du chiffre d'affaires), en progression de 22%. Hors impact IFRS 16, le résultat opérationnel affiche une progression de 5,7 millions d'euros. Cette hausse traduit une amélioration de la profitabilité sous-jacente des activités du groupe plus rapide que la croissance de son chiffre d'affaires notamment sur l'activité Supply Chain Europe. Le résultat financierest une charge de -41,6 millions d'euros sur le premier semestre 2019, soit une hausse de 19,7 millions d'euros par rapport au premier semestre 2018, principalement due à la première application d'IFRS 16 dont l'impact est une charge de -21,4 millions d'euros. 1Présentation à taux de change constants: Le Groupe mesure ses résultats à la fois sur des données courantes et sur des données à taux de change constants. La présentation à taux de change constants exclut l'impact des fluctuations des devises. Le Groupe calcule les données à taux de change constants en convertissant les données exprimées en monnaie locale des périodes courantes aux taux de change des périodes précédentes et en comparant ces montants ajustés aux résultats publiés de la période précédente. 2 ©2019XPO Logistics Europe La charge d'impôts sur les sociétéscalculée au titre du premier semestre 2019 est de 24,2 millions d'euros, comprenant 7,7 millions d'euros de taxes assises sur le résultat, telles que la CVAE en France. Compte tenu de la prise en compte d'intérêts minoritaires s'élevant à 2,6 millions d'euros sur la période, le résultat net part du groupedégagé sur le premier semestre 2019 s'établit à 70,2 millions d'euros, soit 2,2% du chiffre d'affaires. Il se compare à un résultat net du premier semestre 2018 de 63,5 millions d'euros, soit 2,1% du chiffre d'affaires. 1.1.2. Bilan consolidé Au 30 juin 2019, les capitaux propres(y compris intérêts minoritaires) s'établissent à 995 millions d'euros. Hors impact lié à l'application d'IFRS 16 (-111 millions d'euros après impôts y compris intérêts minoritaires), ils progressent de 75 millions d'euros sur le 1er semestre 2019, compte tenu essentiellement d'un résultat net total (y.c. part des minoritaires) dégagé sur le 1er semestre de 73 millions d'euros, de la distribution d'un dividende de -6,0 millions d'euros et de la variation positive des écarts de conversion pour 5,0 millions d'euros. Les actifs non courantssont au 30 juin 2019 de 2 970 millions d'euros. Ils intègrent 939 millions d'euros liés à l'application d'IFRS 16 soit une baisse de 2% par rapport au 31 décembre 2018 (hors impact IFRS 16 et à taux constant). Le besoin en fonds de roulement (BFR)s'établit au 30 juin 2019 à 36,7 millions d'euros. Il se compare un BFR négatif de 41,7 millions d'euros au 31 décembre 2018 et à un BFR positif de 68,8 millions d'euros au 30 juin 2018. La dette financière nettes'élève au 30 juin 2019 à 1 789 millions d'euros (761 millions d'euros hors impact IFRS 16). Ce montant hors IFRS 16 est la résultante d'un montant de dette brute de 1 049 millions d'euros, et d'une trésorerie nette disponible de 288 millions d'euros. Au 30 juin 2019, le montant des emprunts soumis au respect de ratios financiers (covenants) est de 12,0 millions d'euros. Les provisions (long terme et court terme)s'élèvent au total à 88,8 millions d'euros, à comparer à 94,2 millions d'euros au 31 décembre 2018, soit une baisse de 5,4 millions d'euros. 1.1.3. Tableau des flux de trésorerie Le flux de trésorerie généré par l'activitéest sur l'ensemble du 1ersemestre 2019 une production de cash de 264,4 millions d'euros (84,5 millions d'euros hors impact IFRS 16), à comparer à 78,2 millions d'euros pour le premier semestre 2018. Le flux de trésorerie d'investissements'élève au 1ersemestre 2019 à -29,6 millions d'euros, contre -69,6 millions d'euros au premier semestre 2018. Le flux de trésorerie de financementintègrent un impact lié à l'application d'IFRS 16 de -158 millions d'euros sur le remboursement de la dette et de -21,4 millions d'euros sur la charge d'intérêt sur emprunts. Par ailleurs, aucun nouvel emprunt n'a été contracté sur la période. 3 ©2019XPO Logistics Europe 1.1.4. Performance opérationnelle des business units Le résultat opérationnel des 3 business units au premier semestre 2019 comparé au premier semestre 2018 est le suivant : En M€ S1 2019 S1 2018 Variation 2019/2018 Transport Solutions 33,1 33,6 -1,5% Supply Chain Europe 87,7 62,7 40.0% Supply Chain US 17,6 17,1 +2,5% TOTAL RESULTAT OPERATIONNEL 138,4 113.4 +22,0% a) Business Unit Supply Chain Europe Le chiffre d'affaires du 1ersemestre 2019 de la business unit Supply Chain Europeest de 1 552 millions d'euros contre 1 460 millions d'euros en 2018, soit une croissance de 6,3%. A taux de change constants, la croissance sur le 1ersemestre 2019 est de 6%, soit +88 millions d'euros comparé à la même période l'an dernier. La croissance 2019 est tirée par le démarrage de nouveaux contrats en 2018 et 2019 ainsi qu'à des volumes soutenus sur l'ensemble du périmètre existant. Cette progression traduit la capacité de la Business Unit à conquérir des parts de marché grâce à l'attrait de son offre et de son savoir-faire. Le résultat opérationnel de la business unit Supply Chain Europeau 1ersemestre 2019 atteint 87,7 millions d'euros, soit 5,7% du chiffre d'affaires, contre 62,7 millions d'euros en 2018 (4,3%). L'amélioration du résultat opérationnel en pourcentage du chiffre d'affaires est due principalement aux nouveaux contrats démarrés en 2018 et 2019 ainsi qu'au dynamisme du marché à forte croissance sur nos principaux secteurs d'activité. A noter également l'impact en 2019 de l'application de la norme IFRS 16 au 1erjanvier 2019. b) Business Unit Supply Chain US Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 de la business unit Supply Chain US est de 364 millions d'euros, stable à taux de change constant (+7,2% à taux de change courant). La progression de l'activité de logistique contractuelle est contrebalancée par l'arrêt de certaines opérations de transport. Le résultat opérationnel atteint 17,6 millions d'euros au 30 juin 2019, contre 17,1 millions d'euros pour la même période en 2018. c) Business Unit Transport Solutions Le chiffre d'affaires de la business unit Transport Solutions du 1ersemestre 2019 s'élève à 1 335 millions d'euros, soit une progression de 66 millions d'euros (5,1%) par rapport au premier semestre 2018. La répartition du chiffre d'affaires par métier (distribution, lots complets, transport dédié…) est demeurée stable sur la période. Le résultat opérationnel du 1er semestre 2019 s'élève à 33,1 millions d'euros, en léger recul de 0,5 millions d'euros. 4 ©2019XPO Logistics Europe 1.2. AUTRES INFORMATIONS 1.2.1. Principaux contrats avec des parties liées La mise à disposition gracieuse de la marque « XPO Logistics » a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2019. 1.2.2. Evènements importants survenus pendant les 6 premiers mois de l'exercice et leur incidence sur les comptes semestriels. Aucun événement significatif n'est à noter au cours du premier semestre 2019. 1.2.3. Principaux risques et incertitudes Les principaux risques et incertitudes auxquels le Groupe pourrait être confronté au second semestre 2019 sont ceux détaillés au Chapitre 5.1 du Rapport Financier Annuel 2018. 1.3. TENDANCES A L'ISSUE DU PREMIER SEMESTRE 2019 Les tendances observées sur la première partie de l'année devraient se poursuivre au cours du second semestre, avec toutefois une certaine incertitude liée à l'impact potentiel du Brexit sur les économies européennes. 5 ©2019XPO Logistics Europe 2. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS CONDENSÉS 2.1. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ En K€ Note 30/06/2019 30/06/2018 CHIFFRE D'AFFAIRES 2.6.5 3 202 602 3 027 837 Autres achats et charges externes 2.6.3 (1 739 298) (1 825 302) Charges de personnel (1 055 354) (970 718) Impôts, taxes et versements assimilés (32 481) (28 565) Dotations aux amortissements 2.6.3 (223 334) (79 286) Autres produits et charges opérationnels (2 193) 2 080 Résultat sur cessions d'actifs d'exploitation 6 698 2 256 Coûts de restructuration (10 515) (5 930) Plus ou moins-values immobilières Dotations aux amortissements des relations (7 716) (8 943) clientèles allouées Dépréciations des écarts d'acquisition 0 0 Badwill et ajustement des compléments de 0 0 prix RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (E.B.I.T) 2.6.5 /2.6.3 138 409 113 428 Charge d'intérêt nette 2.6.9 /2.6.3 (42 052) (22 398) Pertes & gains de change net 2.6.9 (72) (866) Autres éléments financiers 2.6.9 586 1 451 RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPÔT 96 872 91 616 Impôt sur le résultat 2.6.11 (24 171) (25 934) Quote-part des résultats des sociétés mises 41 (104) en équivalence RÉSULTAT NET 72 741 65 578 Participations ne donnant pas le contrôle 2 588 2 048 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 70 153 63 530 RÉSULTAT PAR ACTION de base pour le résultat de l'exercice 2.6.12 7,16 6,48 dilué pour le résultat de l'exercice 2.6.12 7,14 6,42 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés. 6 ©2019XPO Logistics Europe 2.2. ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL K€ 30/06/2019 30/06/2018 RÉSULTAT NET 72 741 65 578 Écarts de conversion 4 981 9 031 Gains et pertes liés aux réévaluations des instruments (1 068) (32) financiers Effet d'impôt sur instruments financiers et écarts de 166 50 conversion Divers - Sous total éléments recyclables en résultat 4 079 9 049 Sous-total éléments non recyclable en résultat - - AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL 4 079 9 049 TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 76 820 74 627 Attribuable aux : Participations ne donnant pas le contrôle 3 062 1 815 Actionnaires de la société mère 73 756 72 812 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés. 7 ©2019XPO Logistics Europe 2.3. BILAN CONSOLIDÉ ACTIF En K€ Note 30/06/2019 31/12/2018 Écarts d'acquisition 2.6.7 982 133 977 512 Immobilisations incorporelles 317 938 321 876 Immobilisations corporelles 2.6.3 1 506 513 622 696 Participations dans les entreprises associées 922 959 Autres actifs non courants 118 251 116 505 Impôts différés actifs 44 147 26 561 ACTIFS NON COURANTS 2 969 903 2 066 110 Stocks 29 613 29 042 Clients 2.6.6 1 203 919 1 142 152 Créances d'impôt courant 2.6.6 13 455 14 156 Autres créances 2.6.6 708 199 308 926 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.6.9 321 646 356 865 ACTIFS COURANTS 2 276 831 1 851 141 TOTAL DE L'ACTIF 5 246 734 3 917 251 PASSIF En K€ Note 30/06/2019 31/12/2018 Capital social 2.6.5 19 672 19 672 Primes d'émissions 19 134 19 134 Écarts de conversion (1 353) (4 789) Réserves consolidées 2.6.5 858 188 881 145 Résultat de l'exercice 70 153 86 664 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 965 795 1 001 825 Participations ne donnant pas le contrôle 29 662 29 954 CAPITAUX PROPRES 995 457 1 031 779 Provisions à long terme 80 765 83 879 Impôts différés passifs 79 343 77 963 Dettes financières à plus d'un an 2.6.9 / 2.6.3 1 433 976 987 677 Autres passifs non courants 4 933 9 524 PASSIFS NON COURANTS 1 599 016 1 159 043 Provisions à court terme 8 041 10 343 Dettes financières à moins d'un an 2.6.9 / 2.6.3 642 908 126 604 Autres passifs courants 3 452 5 072 Découverts bancaires 2.6.9 33 451 7 431 Fournisseurs 2.6.6 896 839 885 526 Dettes d'impôt courant 2.6.6 13 352 22 050 Autres dettes 2.6.6 1 054 217 669 403 PASSIFS COURANTS 2 652 261 1 726 428 TOTAL DU PASSIF 5 246 734 3 917 251 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés. 8 ©2019XPO Logistics Europe 2.4. TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS K€ Note 30/06/2019 30/06/2018 Résultat Net Part du Groupe 70 154 63 530 Impôts sur le résultat (produit) charge 24 171 25 933 Amortissements 2.6.3 231 051 88 216 Charges financières nettes liées aux opérations de 2.6.3 42 052 22 398 financement Intérêts minoritaires 2 587 2 048 Provisions 2 241 (5 477) Autres éléments financiers (964) (655) Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés (6 693) (2 250) Quote-part de résultat des sociétés mises en (38) 104 équivalence Impôts sur le résultat versé (16 053) (14 657) Marge opérationnelle brute d'autofinancement après 348 507 179 190 impôt versé Variations de stock (454) (3 271) Créances clients - exploitation (66 608) (106 973) Dettes fournisseurs - exploitation 2 200 3 688 Créances et dettes sociales (17 632) (29 756) Créances et dettes fiscales 2 620 (5 713) Autres créances et dettes (4 267) 43 607 Variation du fonds de pension 28 (2 535) FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 264 393 78 236 Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 28 177 19 522 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (60 536) (89 689) Créances et dettes sur immobilisations 2 707 1 060 Acquisition / cession de filiales, nettes de la trésorerie 3 (493) acquise / cédée FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS (29 648) (69 600) D'INVESTISSEMENT Charge d'intérêt payée 2.6.3 (42 251) (22 398) Pertes & gains de change net (72) (866) Dividendes versés (6 014) (115) Autres Actifs/Passifs financiers 176 28 059 Emissions d'emprunts 202 543 Remboursements d'emprunts (249 590) (241 391) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE (297 751) (34 167) FINANCEMENT Écarts de change lors de la conversion des flux 1 766 1 007 VARIATION DE TRÉSORERIE (61 240) (24 525) Trésorerie et équivalents à l'ouverture 349 435 218 471 Trésorerie et équivalents à la clôture 2.6.9 288 195 193 946 Variation de trésorerie (clôture-ouverture) (61 240) (24 525) Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés. 9 ©2019XPO Logistics Europe 2.5. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS Réserves Autres Réserves Capitaux Part.ne donnan TOTAL non réserve de propres En K€ Capital Primes Résultat t pas le Capitaux distribué s conversi part du contrôl propres es on groupe e AU 31 DEC. 2017 19 672 19 134 758 772 (1 412) 119 662 (16 115) 899 713 29 806 929 519 Affectation du 119 662 (119 662) résultat Dividendes versés (7 869) (7 869) (115) (7 983) Résultat net de la 63 530 63 530 2 048 65 578 période Autres éléments du 50 9 232 9 282 (233) 9 049 résultat global Impacts des variations de périmètre Rémunérations en 1 887 20 1 907 1 907 actions Impacts des changements de 9 213 9 213 9 213 normes Autres Variations 36 36 36 AU 30 JUIN 2018 19 672 19 134 881 700 (1 362) 63 560 (6 863) 975 812 31 507 1 007 319 AU 31 DEC. 2018 19 672 19 134 883 180 (2 036) 86 664 (4 789) 1 001 825 29 954 1 031 779 Affectation du 86 664 (86 664) résultat Dividendes versés (5 875) (5 875) (139) (6 013) Résultat net de la 70 153 70 153 2 586 72 739 période Autres éléments du 166 3 437 3 603 477 4 079 résultat global Impacts des variations de périmètre Rémunérations en 2 381 2 381 2 381 actions Impacts des changements de (106 289) (106 289) (3 217) (109 506) normes Autres Variations (4) (4) (4) AU 30 JUIN 2019 19 672 19 134 860 058 (1 870) 70 153 (1 353) 965 795 29 662 995 457 Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés condensés. 10 ©2019XPO Logistics Europe 2.6. ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS CONDENSÉS AU 30 JUIN 2019 - NORMES IFRS 2.6.1. Renseignements de caractère général concernant l'émetteur XPO Logistics Europe est une Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, soumise aux dispositions du Code de commerce, dont le siège se situe 192 avenue Thiers - 69457 Lyon Cedex 06 - France. La société est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext, compartiment A. Les comptes du Groupe ont été arrêtés par le Directoire en date du 11 septembre 2019. Les comptes de XPO Logistics Europe et ses filiales sont depuis le 8 juin 2015 consolidés par intégration globale au sein du groupe XPO Logistics, Inc. Les métiers du Groupe sont les suivants : Transport Solutions et Supply Chain. 2.6.2. Faits significatifs Aucun événement significatif n'est à noter au cours du premier semestre 2019. 2.6.3. Principes comptables généraux Déclaration de conformité et base de préparation Les états financiers sont établis conformément au référentiel IFRS publié par l'International Accounting Standards Board(« IASB ») et tel qu'approuvé par l'Union européenne. Les états financiers consolidés condensés du premier semestre 2019 ont été préparés conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils ne comportent pas toutes les informations et annexes requises dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d'en effectuer la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2018. Les états financiers consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 sont disponibles sur demande au siège de la Société, ou sur le site internet http://europe.xpo.com. Les comptes consolidés ont été établis en euro qui est la monnaie fonctionnelle du Groupe. Ils sont présentés en milliers d'euros. b) Évolution des règles et méthodes comptables Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des comptes semestriels consolidés condensés sont conformes à celles utilisées dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, à l'exception des normes, amendements et interprétations IFRS tels qu'adoptés par l'Union européenne et l'IASB, d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019 (et qui n'avaient pas été appliquées par anticipation par le Groupe). Norme IFRS 16 « Contrats de location » Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats non distribués au 1er janvier 2019. En conséquence, les informations comparatives présentées pour 11 ©2019XPO Logistics Europe 2018 n'ont pas été retraitées et elles sont donc présentées, comme précédemment, selon les principes de la norme IAS 17 et de ses interprétations. IFRS 16 introduit pour le preneur un modèle unique de comptabilisation au bilan des contrats de location. Le preneur comptabilise un actif « droit d'utilisation » qui représente son droit d'utiliser l'actif sous-jacent, et une dette de loyers au titre de son obligation à payer le loyer. Cette dette correspond à la valeur actualisée des paiements futurs. La durée de location est définie contrat par contrat et correspond à la période ferme de l'engagement en tenant compte des périodes optionnelles de renouvellement qui sont raisonnablement certaines d'être exercées. Le portefeuille de contrats de locations simples se compose majoritairement de contrats immobiliers (bureaux, entrepôts, agences) qui représentent 85% du droit d'utilisation au bilan au 1er janvier 2019, ainsi que de contrats mobiliers (chariots élévateurs, véhicules, camions, remorques,…), représentant 15% du droit d'utilisation au bilan au 1er janvier 2019. Ces contrats sont principalement localisés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Etats-Unis (correspondant aux principales zones d'activités). Les contrats de location à court-terme (d'une durée initiale de moins d'un an) ainsi que les contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur (moins de 5 000$) ne sont pas retraités selon IFRS 16. La charge de loyer est comptabilisée de manière linéaire. A noter également que les coûts directs initiaux liés à l'évaluation de l'actif « droit d'utilisation » n'ont pas été intégrés à la date de première application de la norme. En revanche, les loyers relatifs à des contrats de location dont la durée résiduelle était inférieure à 12 mois au moment de la transition ont bien été retraités. Impacts sur la transition Dans le cadre de la transition à IFRS 16, le Groupe a comptabilisé au bilan des actifs « droit d'utilisation », et des dettes de loyers supplémentaires au passif, avec la constatation de la différence dans les résultats non distribués. Les effets de la transition sont résumés ci-dessous. 1erjanvier En milliers d'euros 2019 Actifs « droit d'utilisation » présentés dans les immobilisations corporelles 975 384 Actifs d'impôt différé 32 374 Passifs de loyers 1 117 203 dont dettes financières à moins d'un an : 269 490 dont dettes financières à plus d'un an : 847 713 Impact capitaux propres (nets d'impôts) 109 506 Pour évaluer les dettes de loyers des contrats qui étaient classés auparavant parmi les contrats de location simple, le Groupe a actualisé les paiements de loyers au moyen du taux d'emprunt marginal au 1erjanvier 2019. Le taux moyen pondéré, déterminé en fonction de la durée du contrat selon l'échéance, du pays/de la devise ainsi que de la nature de l'actif sous-jacent, s'élève à 4,3 %. Il est par ailleurs calculé en tenant compte de la durée d'origine des contrats de location et non la durée résiduelle. A noter également que par mesure de simplification, le Groupe a appliqué des taux d'actualisation uniques à des portefeuilles de contrats de location présentant des caractéristiques raisonnablement similaires. 12 ©2019XPO Logistics Europe 1erjanvier En milliers d'euros 2019 Engagements au titre des contrats de location simple au 31 décembre 2018 tels 1 182 671 que présentés dans les états financiers consolidés du Groupe Après actualisation sur la base du taux d'emprunt marginal au 1erjanvier 2019 1 023 136 Passifs au titre des contrats de location-financement au 31 décembre 2018 140 065 - Options de prolongation dont l'exercice est raisonnablement certain, net des 94 067 engagements au titre des contrats de location non retraités sous IFRS 16 en application des exemptions (actifs de faible valeur (< 5 K$) et contrats de courte durée) Dettes de loyers comptabilisées au 1erjanvier 2019 1 257 268 Impacts sur les comptes de la période En conséquence de l'application de la norme IFRS 16 aux contrats de location précédemment qualifiés de contrats de location simple, le Groupe a comptabilisé 905 192 K€ d'actifs « droit d'utilisation » et 1 027 879 K€ de dettes de loyers au 30 juin 2019. Au titre également de ces contrats de location, le Groupe a comptabilisé des charges d'amortissement et des charges d'intérêts à la place des charges de loyers associées aux contrats de location simple. Pour les six mois clos au 30 juin 2019, il a ainsi comptabilisé 136 819 K€ d'amortissement et 21 400 K€ de charges d'intérêts au titre de ces contrats de location. 13 ©2019XPO Logistics Europe Etats financiers 06/2019 retraités de l'impact IFRS 16 : Compte de résultat ACTUAL IFRS 16 impact ACTUAL sans IFRS 16 En K€ 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2019 CHIFFRE D'AFFAIRES 3 202 602 3 202 602 Autres achats et charges externes (1 739 298) 159 122 (1 898 420) Charges de personnel (1 055 354) (1 055 354) Impôts, taxes et versements assimilés (32 481) (32 481) Dotations aux amortissements (223 334) (136 819) (86 516) Autres produits et charges opérationnels (2 193) (2 193) Résultat sur cessions d'actifs d'exploitation 6,698 (3 039) 9 737 Coûts de restructuration (10 515) (10 515) Plus ou moins-values immobilières Dotations aux amortissements des relations (7 716) (7 716) clientèles allouées Dépréciations des écarts d'acquisition 0 0 Badwill et ajustement des compléments de prix 0 0 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (E.B.I.T) 138 409 19 264 119 145 Charge d'intérêt nette (42 052) (21 400) (20 652) Pertes & gains de change net (72) (72) Autres éléments financiers 586 586 RÉSULTAT DU GROUPE AVANT IMPÔT 96 872 (2 135) 99 007 Impôt sur le résultat (24 171) 976 (25 147) Quote-part des résultats des sociétés mises en 41 6 34 équivalence RÉSULTAT NET 72 741 (1 153) 73 894 Participations ne donnant pas le contrôle 2 588 141 2,444 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 70 153 (1 295) 71 450 14 ©2019XPO Logistics Europe Bilan En K€ 30/06/2019 IFRS 16 impact 30/06/2019 sans IFRS 16 Écarts d'acquisition 982 133 982 133 Immobilisations incorporelles 317 938 317 938 Immobilisations corporelles 1 506 513 905 192 601 320 Participations dans les entreprises associées 922 (56) 978 Autres actifs non courants 118 251 118 251 Impôts différés actifs 44 147 33 406 10 741 ACTIFS NON COURANTS 2 969 903 938 543 2 031 361 Stocks 29 613 29 613 Clients 1 203 919 1 203 919 Créances d'impôt courant 13 455 13 455 Autres créances 708 199 (21 819) 730 017 Trésorerie et équivalents de trésorerie 321 646 321 646 ACTIFS COURANTS 2 276 831 (21 819) 2 298 649 TOTAL DE L'ACTIF 5 246 734 916 724 4 330 010 En K€ 30/06/2019 IFRS 16 impact 30/06/2019 sans IFRS 16 Capital social 19 672 19 672 Primes d'émissions 19 134 19 134 Écarts de conversion (1 353) (388) (964) Réserves consolidées 858 188 (106 289) 964 477 Résultat de l'exercice 70 153 (1 295) 71 448 CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 965 795 (107 972) 1 073 766 Participations ne donnant pas le contrôle 29 662 (3 117) 32 779 CAPITAUX PROPRES 995 457 (111 089) 1 106 545 Provisions à long terme 80 765 80 765 Impôts différés passifs 79 343 (66) 79 409 Dettes financières à plus d'un an 1 433 976 779 964 654 013 Autres passifs non courants 4 933 4 933 PASSIFS NON COURANTS 1 599 016 779 898 819 119 Provisions à court terme 8 041 8 041 Dettes financières à moins d'un an 642 908 247 915 394 993 Autres passifs courants 3 452 3 452 Découverts bancaires 33 451 33 451 Fournisseurs 896 839 896 839 Dettes d'impôt courant 13 352 13 352 Autres dettes 1 054 217 1 054 217 PASSIFS COURANTS 2 652 261 247 915 2 404 346 TOTAL DU PASSIF 5 246 734 916 724 4 330 010 15 ©2019XPO Logistics Europe Tableau des flux de trésorerie consolidés K€ 30/06/2019 IFRS 16 30/06/2019 sans impact IFRS 16 Résultat Net Part du Groupe 70 154 (1 295) 71 449 Impôts sur le résultat (produit) charge 24 171 (976) 25 147 Amortissements 231 051 136 819 94 232 Charges financières nettes liées aux opérations de financement 42 052 21 400 20 652 Intérêts minoritaires 2 587 141 2 445 Provisions 2 241 2 241 Autres éléments financiers (964) (964) Plus ou moins-values sur cessions d'actifs immobilisés (6 693) 3 039 (9 732) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (38) (6) (32) Impôts sur le résultat versé (16 053) (16 053) Marge opérationnelle brute d'autofinancement après impôt 348 507 159 122 189 385 versé Variations de stock (454) (454) Créances clients - exploitation (66 608) (66 608) Dettes fournisseurs - exploitation 2 200 20 769 (18 569) Créances et dettes sociales (17 632) (17 632) Créances et dettes fiscales 2 620 2 620 Autres créances et dettes (4 267) (4 267) Variation du fonds de pension 28 28 FLUX DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉS PAR L'ACTIVITÉ 264 393 179 891 84 502 Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 28 177 28 177 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (60 536) (60 536) Créances et dettes sur immobilisations 2 707 2 707 Acquisition / cession de filiales, nettes de la trésorerie acquise / 3 3 cédée FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS (29 648) (29 648) D'INVESTISSEMENT Charge d'intérêt payée (42 251) (21 400) (20 851) Pertes & gains de change net (72) (72) Dividendes versés (6 014) (6 014) Autres Actifs/Passifs financiers 176 176 Emissions d'emprunts Remboursements d'emprunts (249 590) (158 491) (91 099) FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE (297 751) (158 491) (139 260) FINANCEMENT Écarts de change lors de la conversion des flux 1 766 1 766 VARIATION DE TRÉSORERIE (61 240) (61 240) Trésorerie et équivalents à l'ouverture 349 435 349 435 Trésorerie et équivalents à la clôture 288 195 288 195 Variation de trésorerie (clôture-ouverture) (61 240) (61 240) 16 ©2019XPO Logistics Europe Les autres normes et amendementsd'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (et qui n'avaient pas été appliquées par anticipation par le Groupe) n'ont pas d'impact significatif sur les comptes semestriels consolidés condensés du Groupe au 30 juin 2019. Le Groupe n'a pas appliqué par anticipation les normes, interprétations, ou amendements non entrés en vigueur au sein de l'Union Européenne et dont la mise en application est non obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2019, tels que : Amendements à IFRS 10 et IAS 28 : « Ventes ou contributions d'actifs réalisées entre le groupe et les entités mises en équivalence »

Amendements à IFRS 3 : « Définition d'une entreprise »

Amendements à IAS 1 et IAS 8 : « Définition de significatif » Le Groupe n'a appliqué aucune de ces nouvelles normes ou amendements par anticipation et est en cours d'appréciation des impacts consécutifs à leur première application. c) Estimations et jugements Pour établir ses comptes, le Groupe doit procéder à des estimations et faire des hypothèses qui peuvent affecter les états financiers. Le Groupe revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l'expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. Les états financiers reflètent les meilleures estimations, sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté des comptes. En fonction de l'évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. Les estimations réalisées et hypothèses significatives retenues pour l'établissement des états financiers pour l'exercice clos au 30 juin 2019 portent principalement sur : l'évaluation de la valeur recouvrable des immobilisations corporelles et incorporelles, dont notamment les écarts d'acquisition et les relations clientèles,

l'estimation des provisions, en particulier pour la valorisation des actifs et passifs liés aux engagements de retraite,

la reconnaissance des impôts différés actifs,

l'évaluation des actifs et passifs de loyers, dans le cadre de la norme IFRS 16 Particularités propres à l'établissement des états financiers intermédiaires Charge d'impôt Dans le cadre des arrêtés intermédiaires, la charge d'impôt (courante et différée) est déterminée en appliquant au résultat avant impôt le taux effectif moyen estimé pour l'ensemble de l'année en cours. Charges de retraite et autres avantages au personnel Les charges de retraite et les autres avantages au personnel à long terme sont calculés sur la base d'une évaluation actuarielle effectuée en début de période. Le cas échéant, ces évaluations sont ajustées pour tenir compte des réductions, liquidations ou autres événements non récurrents significatifs survenus lors du semestre. 2.6.4. Périmètre de consolidation a) Évolution du périmètre de consolidation Pas d'évolution significative. 17 ©2019XPO Logistics Europe 2.6.5. Secteurs opérationnels a) Indicateurs clés par secteur opérationnel Supply Élimination Transport Supply opérations M€ Chain Total Solutions Chain US inter Europe sectorielles Chiffre d'affaires 30/06/2018 1 270 1 460 339 (42) 3 028 30/06/2019 1 335 1 552 364 (48) 3 203 M€ Transport Supply Chain Supply Chain Total Solutions Europe US Résultat opérationnel (EBIT) 30/06/2018 33.6 62.7 17.1 113,4 30/06/2019 33,1 87,7 17,6 138,4 2.6.6. Données opérationnelles a) Clients et autres débiteurs courants K€ 30/06/2019 31/12/2018 Clients et comptes rattachés 1 232 097 1 165 042 Provisions pour dépréciations (28 178) (22 890) Clients 1 203 919 1 142 152 Créances fiscales et sociales 106 755 102 184 Avances et acomptes verses 19 206 27 282 Charges constatées d'avance 75 289 63 402 Autres créances diverses 506 949 116 059 Autres créances 708 199 308 926 Créances d'impôt courant 13 455 14 156 Les créances fiscales et sociales correspondent essentiellement à la TVA déductible. Les autres créances diverses sont pour l'essentiel des créances des filiales Jacobson avec XPO Inc, voir note 2.6.10. b) Fournisseurs et autres créditeurs courants En K€ 30/06/2019 31/12/2018 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 896 839 885 526 Dettes d'impôt courant 13 352 22 050 Autres dettes fiscales 136 926 132 093 Autres dettes sociales 221 146 236 147 Autres dettes courantes 696 145 301 162 Autres dettes 1 054 217 669 403 Les autres dettes courantes sont pour l'essentiel des créances des filiales Jacobson avec XPO Inc., voir note 2.6.10. 18 ©2019XPO Logistics Europe 2.6.7. Immobilisations incorporelles et corporelles a) Écarts d'acquisition Variation de la valeur nette Transport Supply Chain Supply Chain Total (en K€) Solutions Europe US Valeur nette au 31/12/2018 270 451 302 517 404 544 977 512 Variation des écarts Dépréciations Effets de change 431 614 3 576 4 621 Valeur nette au 30/06/2019 270 882 303 131 408 120 982 133 Dont dépréciations (18 560) (18 560) cumulées Les variations de valeur entre les deux périodes proviennent uniquement des impacts des écarts de change. b) Indices de perte de valeur La valeur nette comptable des écarts d'acquisition, des relations clientèles et des autres immobilisations incorporelles est revue au minimum une fois par an et lorsque des évènements ou des circonstances indiquent qu'une réduction de valeur est susceptible d'être intervenue. De tels évènements ou circonstances sont liés à des changements significatifs défavorables présentant un caractère durable et affectant soit l'environnement économique, soit les hypothèses ou objectifs retenus à la date d'acquisition. Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable des actifs testés devient durablement inférieure à leur valeur nette comptable. Au 30 juin 2019, le Groupe a procédé à une revue des indicateurs de perte de valeur susceptibles d'entraîner une réduction de la valeur nette comptable des écarts d'acquisition et des relations clientèles comptabilisées. Le Groupe a revu, au regard du contexte économique actuel d'une part, et de la performance réalisée sur le semestre d'autre part, les hypothèses de taux de croissance et de taux d'actualisation définies au 31 décembre 2018, ces dernières demeurent valables au 30 juin 2019. Aucun indice de perte de valeur n'ayant été détecté, le Groupe n'a pas procédé à de test de dépréciation. c) Immobilisations corporelles Les nouveaux actifs issus de l'application de la norme IFRS16 sont présentés au paragraphe 2.6.3 19 ©2019XPO Logistics Europe 2.6.8. Provisions pour risques et charges et passifs éventuels a) Passifs éventuels Mise à jour des litiges relatifs à la sous-traitance internationale de transport La cour d'appel de Grenoble a confirmé le 28 août 2018 la décision rendue en première instance par le tribunal correctionnel de Valence et a relaxé l'ensemble des sociétés et personnes physiques concernées. Le Parquet ainsi que plusieurs parties civiles ont annoncé se pourvoir en cassation. Dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, la société a conservé sa position historique de ne provisionner aucune somme au titre de ce litige. b) Évènements postérieurs à la clôture Néant. 2.6.9. Financement et instruments financiers a) Actifs et passifs financiers • Endettement financier net Échéances K€ 31/12/2018 30/06/2019 Moins d'1 Entre 1 et Plus de an 5 ans 5 ans NON COURANT Emprunts bancaires et sociétés 573 512 535 508 520 936 14 572 holding à plus d'un an Titrisation de créances 300 207 commerciales Contrats de location 113 959 898 468 580 162 318 306 TOTAL NON COURANT 987 677 1 433 976 0 1 101 098 332 878 COURANT Emprunts bancaires et sociétés 52 003 41 739 41 739 holding à moins d'un an Titrisation de créances 48 495 326 050 326 050 commerciales Contrats de location 26 106 275 119 275 119 TOTAL COURANT 126 604 642 908 642 908 0 0 TOTAL DETTE FINANCIÈRE 1 114 281 2 076 884 642 908 1 101 098 332 878 BRUTE Équivalents de trésorerie (1 354) (996) (996) Disponibilités (355 512) (320 651) (320 651) Trésorerie et équivalents de (356 865) (321 646) (321 646) trésorerie Découverts bancaires 7 431 33 451 33 451 TOTAL TRÉSORERIE NETTE (349 435) (288 195) (288 195) TOTAL DETTE FINANCIÈRE 764 847 1 788 689 354 713 1 101 098 332 878 NETTE 20 ©2019XPO Logistics Europe Titrisation des créances commerciales En octobre 2017, le groupe XPO Logistics Europe a mis en place un programme de titrisation de créances commerciales pour une durée de trois ans. Le montant maximum au titre de ce programme est de 350 millions d'euros au 30 juin 2019. En juillet 2019, XPO Logistics Europe a mis fin au programme susmentionné et a conclu un nouveau programme de titrisation de créances clients pour une durée de trois ans, co-arrangé par Crédit Agricole, HSBC et BNP Paribas. Le montant maximum au titre de ce nouveau programme est de 400 millions d'euros. Selon les termes du nouveau programme, les filiales françaises ou anglaises détenues à 100% directement ou indirectement par XPO Logistics Europe, cèdent des créances commerciales à XPO Collections 2 DAC («XC2DAC»), une entité ad hoc, créée spécifiquement pour ce programme, et incluse dans le périmètre de consolidation de XPO Logistique Europe. XPO Logistics Europe S.A. est l'agent centralisateur de tous les flux financiers liés au programme. Au 30 juin 2019, l'ensemble de la dette de titrisation au titre du premier contrat a été reclassée en dette Court Terme pour un montant de 326 millions d'euros, la dette étant totalement remboursée en juillet 2019. Ratios liés à la dette financière Au 30 juin 2019, le seul emprunt soumis à covenant est l'Euro PP bond, pour un montant de 12 millions d'euros. Les deux ratios financiers à respecter sont calculés semestriellement sur la base des comptes consolidés publiés conformément aux définitions contractuelles et sur 12 mois glissants. Le ratio « d'Endettement Financier », rapport entre l'Endettement Financier Net (Dettes Financières Brutes diminuées de la Trésorerie) et les Capitaux Propres consolidés ;

le ratio de « Levier », rapport entre l'Endettement Financier Net (Dettes Financières Brutes diminuées de la Trésorerie) et l'EBITDA. Au 30 juin 2019, le Groupe satisfait ces deux ratios. b) Résultat financier En K€ 30/06/2019 30/06/2018 Intérêts et produits financiers assimilés 5 272 3 306 Intérêts et charges assimilés (47 324) (25 704) CHARGE D'INTÉRÊT NETTE (42 052) (22 398) PERTES & GAINS DE CHANGE NET (72) (866) Intérêts des fonds de pensions & autres 1518 843 provisions - produits Intérêts des fonds de pensions & autres (231) (264) provisions - charges Autres éléments financiers (700) 872 AUTRES ÉLÉMENTS FINANCIERS 586 1 451 TOTAL (41 537) (21 813) c) Engagements hors bilan liés au financement du Groupe K€ 30/06/2019 31/12/2018 Engagements donnés Cautions et garanties 66 292 59 225 21 ©2019XPO Logistics Europe 2.6.10. Entreprises associées et coentreprises 1. Les transactions avec les parties liées qui présentent une importance significative sont les suivantes : En K€ Produits ou Solde bilan Nature (charges) débit ou (crédit) Société 30/06/19 30/06/18 30/06/19 31/12/18 XPO Dettes Financières (554 969) (586 852) Logistics Inc. XPO Charges Financières (16 034) (17 796) (2 836) (4 438) Logistics Inc. XPO Prestations (8 432) (7 655) Inclus autres dettes XPO Inc. Logistics Inc. administratives XPO Autres créances courantes 500 738* 105 415 Logistics Inc. XPO Autres dettes courantes (617 717)* (223 506) Logistics Inc. Les autres créances et dettes courantes comprennent essentiellement des positions réciproques entre certaines sociétés de notre Business Unit Supply Chain US et XPO Logistics, Inc. Ces positions ont été soldées à hauteur de 565 millions de dollars en période subséquente. 2. Les transactions avec les entreprises sur lesquelles le Groupe exerce une influence notable et comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence ne sont que des transactions courantes effectuées au prix du marché pour des montants non significatifs au regard de l'activité du Groupe. Les soldes bilanciels à la clôture de l'exercice sont également non significatifs. 2.6.11. Impôts sur les résultats Preuve d'impôt La charge d'impôt théorique a été calculée avec le dernier taux d'impôt en vigueur au 30 juin 2019, soit 32.02% (31% et contributions additionnelles). Un nouveau taux de 34,43 % (331/3% et contributions additionnelles) a été voté en juillet 2019, soit postérieurement au 30 juin 2019 et il n'a donc pas pu être utilisé. En K€ 30/06/2019 30/06/2019 31/12/2018 RÉSULTAT AVANT IMPÔT SUR LE RESULTAT 96 872 CHARGE D'IMPÔT THÉORIQUE (31 018) 32.02% 34,43% CICE non taxable - - (5,0)% Limitation des charges financières (35) 0,0% 1,1% Déficits non activés (211) 0,2% 2,8% Distribution de dividendes - Taxation QPFC 1% (44) 0,0% 0.2% Effets des différences de taux d'impôt (32.02% versus taux 10 477 (10.8)% (8,1)% locaux) Effets des changements de taux d'impôt - 0,0% 0.2% CVAE 1 990 (2.1)% (3,3)% Provision pour risque fiscal 1 533 (1,6)% (1,4)% Ajustements post clôture 812 (0.8)% 1,6% Autres différences 32 0,0% 2,1% CHARGE D'IMPÔT HORS CVAE (16 466) 17,0% 24 ,7% Charge de CVAE (7 705) 8,0% 9,5% CHARGE D'IMPÔT ET DE CVAE (24 171) 25,0% 34,2% taux effectif d'impôt 22 ©2019XPO Logistics Europe 2.6.12.Capitaux propres et résultat par action a) Nombre d'actions 30/06/2019 30/06/2018 Nombre d'actions émises 9 836 241 9 836 241 Nombre d'actions propres (44 447) (44 447) Nombre d'actions 9 791 794 9 791 794 Bons de souscription d'actions 30 000 110 000 Options de souscription d'actions 0 0 Nombre total d'actions diluées 9 821 794 9 901 794 b) Résultat par action 30/06/2019 30/06/2018 Résultat net part du Groupe 70 153 63 530 Nombre d'actions 9 791 794 9 791 794 Résultat net par action 7.16 6.48 Résultat net part du Groupe 70 153 63 530 Nombre d'actions dilué 9 821 794 9 901 794 Résultat net dilué par action 7.14 6.42 23 ©2019XPO Logistics Europe 3. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Lyon, le 17 septembre 2019 J'atteste qu'à ma connaissance les comptes condensés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des risques principaux et des principales incertitudes pour les six mois restant de l'exercice. Malcolm Wilson Président du Directoire de XPO Logistics Europe 24 ©2019XPO Logistics Europe 4. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE XPO Logistics Europe Période du 1er janvier au 30 juin 2019 Aux Actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblés générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société XPO Logistics Europe, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité de votre directoire. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 1. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2.6.3 « Evolution des règles et méthodes comptables » de l'annexe aux comptes semestriels consolidés condensés qui expose l'impact de la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location »

à compter du 1er janvier 2019. 2. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Lyon, le 17 septembre 2019 Les Commissaires aux Comptes KPMG S.A. ERNST & YOUNG et Autres Stéphane Devin Nicolas Perlier 25 ©2019XPO Logistics Europe La Sté Xpo Logistics Europe SA a publié ce contenu, le 17 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

