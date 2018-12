XPO Logistics : apporte la magie des fêtes au Royaume-Uni avec 4 000 sapins de Noël

NORTHAMPTON, UK - 17 décembre 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a travaillé en coulisses pour apporter Noël à des milliers de personnes au Royaume-Uni. En partenariat avec la société belge Altitude 500, leader européen de l'approvisionnement en sapins de Noël, XPO a transporté 4 000 sapins Noble à épines persistantes de la ferme forestière d'Altitude 500 en Bretagne vers le Royaume-Uni.

Pour s'assurer que les arbres arrivent à destination frais et non endommagés, XPO a dirigé étroitement chaque phase de la distribution. Les arbres ont été coupés à la ferme le matin de la collecte et placés sur des palettes, puis chargés sur des semi-remorques. Chaque palette pesait jusqu'à 1 000 kg et mesurait jusqu'à 240 cm de longueur et 120 cm de largeur.

XPO a livré les sapins à ses centres de distribution au Royaume-Uni dans les 48 heures suivant leur collecte pour leur permettre d'atteindre leur destination finale dans des conditions idéales pour Noël. La plupart des sapins sont mis en vente dans des jardineries de la région du Grand Londres.

Luis Gomez, directeur général, transport-Europe, XPO Logistics, a déclaré : « Un arbre de Noël est un produit difficile à transporter en vrac, surtout dans un délai très court, et il était important pour nous que les arbres arrivent sans dommage. En collaboration avec Altitude 500, une équipe XPO spécialisée a coordonné notre flotte internationale pour déplacer 4 000 arbres de la ferme située en France vers nos entrepôts au Royaume-Uni, puis vers les points de vente. C'est beaucoup de magie pour les fêtes ! »

