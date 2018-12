XPO Logistics : apporte son soutien à Emmaüs en France à l'occasion des fêtes de fin d'année

LYON, FRANCE - 19 Décembre 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a collecté plus de 1 000 jouets et livres lors de sa collecte annuelle de jouets en France, en partenariat avec ses agences de transport de lots partiels (LTL). XPO fera don de ces articles, ainsi que des services de transport et de distribution de palettes, à l'association Emmaüs, qui lutte contre la précarité et l'exclusion en France.

L'année dernière, XPO avait apporté son soutien à Emmaüs dans la ville de Camon (Somme) à l'initiative d'un collaborateur volontaire. Cette année, les bénévoles de XPO ont étendu la collecte de jouets au réseau national de transport LTL de l'entreprise en France. Les dons collectés sur chaque site LTL ont été acheminés vers le point de collecte Emmaüs le plus proche.

Luis Gomez, Directeur Général - transport, XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous encourageons la participation à des actions caritatives au sein de XPO et nous sommes fiers de nos bénévoles. Nous souhaitons avoir un impact positif en soutenant des organisations telles qu'Emmaüs France ».

Marie-Alix Pic, chargée des partenariats Emmaüs France, a déclaré : « Emmaüs réussit dans sa mission uniquement grâce aux dons. Les jouets collectés avec l'appui des collaborateurs bénévoles XPO contribuent à l'activité des personnes que nous accueillons, et pourront trouver une nouvelle vie en tant que cadeaux de Noël ».

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France.

Crée par l'abbé Pierre en 1949, Emmaüs est un mouvement de lutte contre la pauvreté et ses causes. En faisant de la collecte, du réemploi et de la revente d'objets de seconde main leur activité principale, les compagnons d'Emmaüs ont conjugué avant l'heure les exigences sociales, économiques et environnementales du développement durable.

