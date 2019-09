XPO Logistics : et Nestlé co-présenteront leur stratégie de transformation de la Supply Chain à IMHX 2019

NORTHAMPTON, UK - 4 septembre 2019 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, et son client Nestlé UK Ltd. présenteront ensemble 'The warehouse of the future : Collaboration is King' à IMHX 2019. La conférence se tiendra à Birmingham le 27 septembre à 10h00, à l'IMHX, le plus grand événement de l'industrie de la logistique au Royaume-Uni.

Gavin Williams, directeur général, supply chain - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics et David Hix, directeur supply chain, Nestlé UK et Irlande, évoqueront l'ouverture à venir d'un centre de distribution entièrement automatisé de près de 60 000 mètres carrés au SEGRO East Midlands Gateway Logistics Park dans le Leicestershire. Conçu sur mesure et intégrant les dernières technologies disponibles, cet « entrepôt du futur » va transformer la gestion des flux volumétriques, des opérations logistiques et leur exécution.

Gavin Williams a déclaré : « IMHX nous donne l'occasion de partager notre vision sur le rôle de l'automatisation dans l'avenir de la logistique. Les technologies au sein de la supply chain évoluent rapidement, créant constamment de nouvelles opportunités. Les meilleurs résultats sont obtenus lorsque le client, le prestataire logistique et leurs partenaires collaborent pour développer une solution ».

Le directeur de la Supply Chain de Nestlé UK et Irlande, David Hix, a déclaré : « Nous travaillons en étroite collaboration avec XPO pour assurer l'avenir de notre supply chain. Notre nouveau centre de distribution intégrera des données prédictives et des machines autonomes pour livrer nos produits aux clients plus efficacement que jamais. Notre centre de distribution numérique sur mesure servira également de banc d'essai pour de nouvelles avancées technologiques. Nous sommes impatients d'en partager davantage avec les participants de l'IMHX ».

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 30 pays, avec environ 100 000 collaborateurs et 1 537 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

