XPO Logistics : étend sa collaboration avec Toyota Material Handling France

LYON, FRANCE - 18 OCTOBRE, 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, s'est vu confier un nouveau contrat qui étend la gestion des opérations de transport réalisées en France par l'entreprise pour Toyota Material Handling, leader mondial dans le domaine des équipements de manutention et des solutions automatisées.

XPO a développé une solution personnalisée pour Toyota Material Handling France, lui offrant une visibilité globale sur l'ensemble des opérations de transport, le tracking et la gestion des retours grâce à une technologie innovante. Des spécialistes de la technologie de XPO ont conçu une application mobile spécifiquement pour Toyota, avec une intégration totale au réseau et des fonctionnalités de contrôle qualité.

Ce contrat s'inscrit dans le prolongement du partenariat actuel entre les deux entreprises, dans le cadre duquel XPO gère le chargement et le déchargement sur les sites Toyota de Bussy-Saint-Georges (Ile-de-France), Dagneux (Auvergne-Rhône-Alpes) et Nantes (Loire-Atlantique), ainsi que la livraison aux clients sur l'ensemble du territoire.

Eric Loustau, Directeur Supply Chain de Toyota Material Handling France, a déclaré : « Avec XPO, nous avons trouvé le bon partenaire logistique pour mener à bien nos opérations et accompagner notre croissance. Nous sommes impressionnés par l'engagement de XPO à rechercher systématiquement des moyens pour améliorer l'efficacité, la traçabilité et la compétitivité ».

Luis Gomez, directeur général-transport de XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous sommes fiers d'aider Toyota Material Handling à développer son portefeuille de services en France, y compris son nouveau service de location court terme. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de prendre en charge ces nouvelles responsabilités, tout en assurant la fluidité de la prestation ».

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 97.000 collaborateurs et 1.505 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50.000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

Media Contact

Anne Lafourcade

Corporate Communication Director - Europe

+33 (0)6-75-22-52-90

anne.lafourcade@xpo.com