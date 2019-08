XPO Logistics : étend son partenariat avec Arco au Royaume-Uni

NORTHAMPTON, UK - 12 août 2019 -XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, étend sa collaboration avec Arco, le plus grand fournisseur britannique d'équipements de sécurité, de vêtements de travail et de services de sécurité, dans le cadre d'un renouvellement de contrat pluriannuel.

XPO fournit à Arco une solution de transport intégrée et gérée via une plateforme numérique pour le transport de lots partiels (LTL) au Royaume-Uni. Le réseau partagé utilise la technologie XPO pour gérer la saisie directe des commandes, le suivi des envois de marchandises et le déploiement des ressources. Les scanners 4G sur le site d'Arco améliorent l'utilisation du réseau de transport avant expédition vers les onze sites LTL.

Neil Griffiths, Divisional Director of Logistics, Arco, a déclaré :« Nous avons constaté une amélioration constante des performances de distribution au cours des deux années de notre partenariat avec XPO. Cela nous a aidé à renforcer nos relations à tous les niveaux de la supply chain. Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration ».

Dan Myers, directeur général, transport - Royaume-Uni et Irlande, XPO Logistics, a déclaré : « Notre équipe est ravie de fournir à Arco une solution évolutive pour soutenir son expansion au Royaume-Uni. Nos investissements dans des solutions dynamiques et multicanales continuent d'apporter de la valeur à nos clients ».

