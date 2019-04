XPO Logistics : étend son soutien à INTERSPORT pour la logistique e-commerce et retail

LYON, FRANCE - 4 avril 2019 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a étendu son partenariat avec Intersport, géant mondial de la distribution d'articles de sport. XPO gèrera environ 11 millions d'articles par an pour INTERSPORT au sein des 18 000 m2 d'espace d'entreposage dédié.

Le nouveau site de Pont-d'Ain (Ain) offre une gamme complète de services logistiques, incluant la réception et le stockage des marchandises, la gestion des stocks et la préparation des expéditions pour les magasins et les commandes en ligne. Le WMS exclusif de XPO est interfacé avec le système interne d'Intersport pour faciliter le partage des informations.

Denis Deumier, directeur supply chain, INTERSPORT France, a déclaré : « La flexibilité et la technologie de XPO nous ont bien accompagnés depuis le début de notre collaboration. Nous avons une visibilité totale sur les flux logistiques desservant nos principaux marchés en France. L'expertise de XPO est un atout clé pour offrir une expérience d'achat optimale à nos clients ».

Bernard Wehbe, directeur général, supply chain-France et Suisse pour XPO Logistics, a déclaré : « Nous remercions INTERSPORT de nous avoir confiés une plus grande part de leurs opérations logistiques. Notre équipe est ravie de gérer le nouveau centre de distribution et de soutenir la croissance continue de notre client ».

