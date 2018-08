XPO Logistics : hausse de 7% des revenus semestriels

02/08/2018 | 18:45

Le groupe XPO Logistics a fait état ce jeudi, après clôture de la Bourse, d'un chiffre d'affaires consolidé de 3,028 milliards d'euros à fin juin, ce qui témoigne d'une progression de 7% par rapport au premier semestre 2017.



Les revenus du groupe de logistique affichent une augmentation de 9,4% à devises constantes.



La business unit 'Supply Chain Europe' a affiché une croissance solide sur la période, avec un chiffre d'affaires qui a grimpé de près de 14% à taux de change constant. La branche 'Supply Chain US' a de son côté affiché une certaine stabilité à taux de change constant (+0,1%, et -10,4% à taux de change courant en raison des fluctuations du dollar).



Le pôle 'Transport Solutions' a, lui, augmenté son chiffre d'affaires de 6,9% à taux de change constant, tiré par la demande pour les services de lots complets dédiés et de messagerie palettisée, ainsi que la nouvelle offre de logistique du 'last mile'.



'Nos principaux marchés géographiques en Europe ont tous enregistré une progression de leur chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2017, en particulier le Royaume-Uni (+9,6% ; +12,1% à taux de change constant), l'Espagne (+15,6%), les Pays-Bas (+56,3%) et l'Italie (+8,6%). La France a connu une croissance stable à 2,5%', commente XPO Logistics.





