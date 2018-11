XPO Logistics : nomme Patrick Oestreich Senior Vice President, Strategic Sales–Europe

LYON, FRANCE - XX Novembre 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a nommé Patrick Oestreich au poste de senior vice president, strategic sales-Europe, en charge des relations avec les clients majeurs multi-marchés. Il rapporte à Malcolm Wilson, Président du Directoire, XPO Logistics Europe.

Patrick Oestreich a plus de dix ans d'expérience dans le secteur de la logistique, où il occupait dernièrement le poste de senior vice president, affrètement (lots complets et lots partiels) chez DB Schenker en Europe. Pendant ses onze années passées au sein de DE Schenker, il a aussi été vice president, business development and customer solutions-transport routier en Europe, chargé des comptes clés de deux marchés verticaux : le marché grand public en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et le secteur de la santé en Europe. M. Oestreich est titulaire de diplômes en business administration de l'Open University au Royaume-Uni, de la HZ University of Applied Sciences aux Pays-Bas et de la Berufsakademie Stuttgart (DHBW) en Allemagne.

Malcolm Wilson a déclaré : « L'expertise de Patrick Oestreich en matière de gestion de la relation client, ainsi que sa compréhension du rôle de l'innovation dans la transformation de la supply chain, font de lui un atout considérable pour diriger notre équipe strategic sales en l'Europe ».

