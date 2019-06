XPO Logistics : nouveau directeur commercial transport France

12/06/2019 | 16:28

Le groupe XPO Logistics annonce ce mercredi la nomination de Wilfrid Rimbault au poste de directeur commercial transport France.



'Wilfrid Rimbault est en charge de la stratégie commerciale des activités transport en France, y compris le transport de lots complets, le transport de lots partiels (LTL), le transport international et la livraison du dernier kilomètre. Il est basé à Lyon et rapporte à Jean-Emmanuel Mongnot, directeur général, transport - France', indique le groupe.





