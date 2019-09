XPO Logistics : obtient la certification bio Ecocert pour ses plateformes logistiques sous température dirigée

LYON, FRANCE - 10 septembre 2019 - XPO Logistics, leader mondial des solutions de transport et de logistique, a obtenu la certification Ecocert en agriculture biologique pour cinq de ses sites logistiques en température dirigée en France, dont la plateforme logistique récemment ouverte à Sainghin-en-Mélantois (59), près de Lille. La certification confirme que les activités de XPO sur ces sites sont conformes au règlement (CE) no 834/2007, qui s'applique aux étapes de production des produits biologiques, notamment la réception, le stockage, la préparation des commandes et l'expédition.

Les sites récemment certifiés de XPO représentent au total plus de 320 000 mètres cubes d'espace de stockage, incluant les zones réfrigérée et congelée. Les opérations ont été validées par Ecocert sur la base du respect des contrôles internes et des exigences réglementaires externes. Ecocert est l'un des plus grands organismes de certification biologique au monde, menant des inspections dans plus de 80 pays.

Bernard Wehbe, directeur général, supply chain - France, XPO Logistics, a déclaré : « Nous sommes fiers de cette certification, qui confirme que les flux logistiques de nos clients pour les produits biologiques sont traités en toute sécurité conformément aux réglementations les plus strictes. Nos équipes en France gèrent une chaîne du froid sécurisée sur plus d'un million de mètres cubes de surface sous température dirigée, garantissant une traçabilité optimale ».

