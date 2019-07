XPO Logistics : partenaire du Tour de France pour les six prochaines années

LYON, FRANCE - 3 juillet 2019 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a remporté un nouveau contrat de six ans en tant que transporteur officiel du Tour de France. C'est la 39ème année consécutive que XPO est partenaire de cet événement sportif de renom pour soutenir les 21 étapes de la course.

XPO apportera un soutien logistique à l'organisateur du Tour, A.S.O., en transportant près de 400 tonnes de matériel sur 3 400 kilomètres. Les coureurs cyclistes partiront de Bruxelles, le 6 juillet et arriveront sur les Champs-Élysées à Paris le 28 juillet. Plus de 45 camions XPO et une équipe de 55 conducteurs parcourront les étapes du Tour, transportant du matériel dont les barrières, podiums, portes grimpeur et sprint, peinture signalétique de course, mobilier pour les villages, équipements sonores et vidéo et divers cadeaux distribués par les partenaires. Les experts du transport événementiel de XPO préparent le Tour de France depuis cinq mois.

Luis Gomez, directeur général, transport - Europe, XPO Logistics, a déclaré : « Nous remercions A.S.O. de nous renouveler leur confiance pour six années supplémentaires dans le cadre de ce partenariat prestigieux. Nos équipes sont fières de soutenir le Tour de France et de contribuer à son succès. Depuis près de quatre décennies, nos équipes de professionnels du transport ont contribué à la sécurité et au confort de tous les participants ».

Laurent Lachaux, Directeur commercial et des partenariats, A.S.O., a déclaré : « Le Tour de France, 3ème plus grand événement sportif mondial, se félicite du renouvellement du partenariat avec XPO Logistics. Nous savons que nous pouvons compter sur XPO en tant que partenaire de confiance pour nous soutenir sur cet événement d'envergure. Leur expérience de longue date avec le Tour et leur expertise en matière de logistique complexe sont essentielles pour toutes les personnes impliquées ».

XPO soutient d'autres compétitions d'envergure, telles que le Tour Voile, Evian Golf Championship, Arctic Race of Norway, Schneider Electric Marathon de Paris, Freeride World Tour, Coupe de France.

