XPO Logistics : participe aux « Dialogues de l'emploi » pour soutenir l'insertion au travail

LYON, FRANCE - 1er juillet 2019 - XPO Logistics, l'un des leaders mondiaux du transport et de la logistique, participe aujourd'hui aux « Dialogues de l'emploi » organisés par l'association Officiel du Handicap. Des acteurs publics et privés ont été invités au Ministère de l'Economie, sous le haut patronage du Président de la République française, afin d'échanger sur les initiatives prises et d'identifier les enjeux de la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap.

Jacopo Mazzolin, senior vice president, ressources humaines - Europe, XPO Logistics, a déclaré : « L'inclusion est une des valeurs fondamentales de notre entreprise. Nous avons à cœur de soutenir les initiatives qui permettent à chacun d'accéder à un parcours professionnel. XPO est fier de favoriser l'insertion par l'emploi dans l'ensemble de ses activités en Europe ».

Fervent défenseur de la diversité au travail, XPO s'est engagé en faveur de l'inclusion dans tous les pays où il opère. En France, XPO participe à la joint-venture Log'ins, un tremplin vers l'emploi pour les personnes en situation de handicap afin de les accompagner à entrer sur le marché du travail. Au Royaume-Uni, XPO s'associe à Workfit, une organisation qui met en relation les employeurs et les personnes atteintes de trisomie 21 (Down's syndrome).

Note aux éditeurs : Le dossier de presse ci-joint contient des informations sur les programmes Log'ins et Workfit.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 100 000 collaborateurs et 1 540 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

Contact Presse

XPO Logistics Europe

Anne Lafourcade

+33 (0)6 75 22 52 90

anne.lafourcade@xpo.com