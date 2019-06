XPO Logistics : présente sa vision de l'avenir de la supply chain à SIL et e-Delivery à Barcelone

MADRID, ESPAGNE - 25 juin 2019 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport et de logistique, partagera sa vision de l'avenir de la supply chain lors du Salon international de la logistique (SIL) et du e-Delivery Expo & Congress qui se tiendra à Barcelone du 26 au 28 juin. Les experts de XPO présenteront les tendances majeures du e-commerce, de l'innovation et du développement durable qui façonneront la supply chain de demain.

Pour en savoir plus sur la vision de XPO concernant l'évolution de la logistique, vous pouvez assister aux conférences SIL et e-Delivery suivantes :

Big Data et Intelligence Artificielle. Logistique 4.0 : Comment transformer les données en richesse : Sergio Gellida, directeur IT et projets - Espagne, XPO Logistics, participera à une table ronde intitulé 'Big Data and Artificial Intelligence. Logistics 4.0: Transforming Data into Value' où il décrira la stratégie de l'entreprise en matière d'identification et d'investissement dans les technologies à valeur ajoutée. XPO dispose d'une équipe de plus de 1 700 spécialistes tech, dont plus de 100 analystes Big Data à travers le monde, qui se consacrent à développer des technologies avancées pour l'automatisation, la traçabilité des expéditions et le e-commerce.

26 juin de 10h à 11h30 dans la salle XPO Logistics du SIL.

Session Ecom @ Africa : Mark Wilkinson, senior vice president, directeur des ventes - Europe, XPO Logistics, fera part de ses observations sur l'évolution des attentes des consommateurs en matière de livraison, en particulier dans le cadre des échanges transfrontaliers entre l'Europe et l'Afrique, lors de la conférence 'Ecom@Africa Session '.

26 juin de 10h à 13h30 dans la salle eDB du e-Delivery Barcelona.

Développement durable, Transport et Logistique : Comment combiner ces trois éléments avec succès : Massimo Marsili, directeur général, transport - Espagne, Portugal et Maroc, XPO Logistics, parlera des clés d'une croissance durable de la logistique lors de la session 'Sustainability, Transport and Logistics: How to combine the three elements successfully'. Il mettra l'accent sur les approches innovantes en matière de transport de marchandises, comme le transport fluvial à Paris, et d'investissement, tel que l'utilisation par XPO de méga-camions qui contribuent à réduire les émissions de CO2 jusqu'à 20%.

27 juin de 10h à 11h30 dans la salle XPO Logistics du SIL.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 100 000 collaborateurs et 1 540 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

