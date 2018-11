XPO Logistics : présente son expertise co-packing à ALL4PACK Paris

LYON, FRANCE - 23 Novembre 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, présentera ses solutions de co-packing à ALL4PACK Paris, rendez-vous international de l'écosystème emballage et intralogistique, du 26 au 29 novembre 2018.

Avec 20 sites en France et plus de 35 000 m2 dédiés au co-packing, XPO a la capacité de gérer les pics saisonniers tout en répondant aux exigences de productivité et en réduisant les coûts pour ses clients. L'entreprise réalise plus de 40 millions d'opérations à valeur ajoutée par an en France et investit en permanence dans les technologies de pointe pour ses opérations logistiques.

En Europe, XPO fournit des services à valeur ajoutée sur 57 sites logistiques dans 11 pays, avec une large gamme de solutions adaptées aux besoins des clients. L'entreprise soutient ses clients sur de nombreux marchés verticaux différents, tels que l'alimentaire, les biens de consommation courante, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les produits chimique, l'électronique et le textile.

Pour en savoir plus sur les solutions co-packing chez XPO, retrouvez-nous sur ALL4PACK stand 6 C 130. Le 29 novembre, Vincent Ricci, Business Development Director-Supply Chain, France de XPO Logistics Europe, participera à une conférence sur les technologies qui apportent flexibilité, agilité et réactivité à la logistique du e-commerce. La présentation aura lieu à 10h30, sur la live stage ALL4PACK, hall 7.

Une vidéo présentant nos activités co-packing est disponible ici.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 98 000 collaborateurs et 1 529 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

europe.xpo.com Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870.

Contact presse

XPO Logistics Europe

Anne Lafourcade

anne.lafourcade@xpo.com

+33 (0)6 75 22 52 90