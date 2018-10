XPO Logistics : remporte le prix « Entreprise logistique de l’année » en Italie pour l’innovation dans le transport

LYON, FRANCE - 26 octobre 2018 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a reçu le prix « Entreprise logistique de l'année » décerné par Assologistica, association regroupant les prestataires logistiques 3PL en Italie, sa branche formation Assologistica Cultura e Formazione et le magazine Euromerci. Ce prix vient récompenser le dossier porté par XPO, présentant une solution innovante assurant la traçabilité des caisses mobiles utilisées dans son réseau de transport. La technologie a été déployée avec succès dans l'entrepôt de XPO à Pontenure en Italie.

XPO peut surveiller les différentes caisses grâce à la technologie NFC, adaptée par XPO et interfacée avec les systèmes d'information de l'entreprise. Cette solution optimise l'utilisation des caisses, réduit les erreurs résultant du suivi manuel et améliore la fiabilité grâce à des informations en temps réel.

La technologie NFC offre une connectivité sans fil bidirectionnelle à courte portée. Chaque caisse XPO de l'entrepôt de Pontenure est identifiée par une étiquette spéciale qui peut être lue par des smartphones compatibles avec la technologie. Lorsque le smartphone et l'étiquette se trouvent dans un rayon de dix centimètres, les données concernant la caisse, notamment sa localisation et son statut (entrée ou sortie, de l'entrepôt, vide ou pleine), sont transmises à XPO.

Ube Gaspari, Directeur général-supply chain, Italie pour XPO Logistics Europe, a déclaré : « Nous sommes convaincus que l'innovation change la donne dans notre industrie. Nous nous engageons à apporter de la valeur ajoutée à nos clients en transformant leur supply chain, et nous sommes particulièrement fiers d'être reconnus par ce prix comme un leader dans ce domaine en Italie ».

Ce tout dernier déploiement technologique chez XPO s'inscrit dans le cadre de son investissement de 450 millions de dollars dans la technologie cette année. Parmi les dernières innovations de l'entreprise figurent notamment le déploiement de cobots dans ses entrepôts ; XPO Direct, un service de mise à disposition d'espace disponible au sein de son réseau d'entrepôts ; l'intégration vocale avec Amazon Echo et Google Home pour suivre la livraison des produits volumineux ; ainsi que le lancement d'une bourse de fret numérique, XPO Connect, avec l'application mobile Drive XPO dédiée aux transporteurs.

