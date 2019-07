XPO Logistics : un jeu sur mobile pour découvrir le Tour de France autrement

LYON, FRANCE - 11 juillet 2019 - XPO Logistics, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a développé un jeu mobile « #XPOMovestheTour », disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store, pour mettre en scène la façon dont ses conducteurs soutiennent le Tour de France. C'est la 39ème année consécutive que XPO est partenaire de cet événement sportif de renom pour soutenir les 21 étapes de la course.

Le jeu simule la conduite d'un camion XPO le long de la route du Tour de France avec un choix de 10 environnements de conduite différents, incluant le jour, la nuit, le coucher du soleil, la ville et la campagne. Les joueurs inclinent leur téléphone à gauche ou à droite pour changer de direction afin d'essayer de récupérer les objets livrés par XPO à chaque étape. Les ramassages réussis augmentent la vitesse du joueur, tandis que les obstacles la réduisent. Des médailles sont décernées en fonction de la rapidité et de la sécurité avec laquelle un joueur effectue le parcours du Tour.

Mario Harik, chief information officer, XPO Logistics, a déclaré : « Chaque année, nous gérons la logistique de centaines de tonnes d'équipements pour le Tour de France en utilisant la technologie XPO. Notre nouveau jeu sur mobile est une façon de partager notre enthousiasme vis-à-vis de notre partenariat avec cet événement sportif exceptionnel. Nous espérons que tout le monde appréciera le jeu autant que notre équipe IT l'a apprécié lors de son développement ».

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 100 000 collaborateurs et 1 540 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50 000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

