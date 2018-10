XPO Logistics : va déployer 5 000 cobots dans ses entrepôts en Amérique du Nord et en Europe

L'automatisation améliore la productivité des équipes et accélère la distribution

LYON, FRANCE - 3 Octobre 2018 - XPO Logistics, l 'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport et de logistique, a annoncé aujourd'hui son plan de déploiement de 5 000 robots collaboratifs intelligents sur ses sites logistiques en Amérique du Nord et en Europe. Ces robots, conçus pour collaborer avec les opérateurs dans les entrepôts, viendront compléter les effectifs existants et soutenir la croissance à venir. Un partenariat stratégique a été mis en place entre XPO et GreyOrange Pte. Ltd., fabricant de robots, qui fait de XPO le fournisseur de services logistiques exclusif pour l'utilisation de ces robots en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans huit pays européens.

Bradley Jacobs, président directeur général de XPO Logistics, a déclaré : « Nous avons développé notre technologie logistique pour pouvoir intégrer les dernières innovations en matière d'automatisation intelligente et l'adapter à une vitesse fulgurante.Cela nous permet d'améliorer considérablement l'efficacité, les temps de manutention et les coûts. Ajouter 5 000 cobots rendra nos opérations logistiques de préparation de commande et de tri plus sûres et plus productives. Ce sont des avantages importants pour nos clients, en particulier dans le e-commerce et le retail omnicanal, où la rapidité et la précision des commandes sont des facteurs essentiels pour être compétitifs ».

Ces robots autonomes font partie d'un système modulaire « goods-to-person » qui comprend également des casiers de stockage mobiles et des postes de manutention. Chaque robot peut déplacer un rack pouvant peser de 450 à 1 500 kilos environ, pour l'apporter à un poste où un opérateur peut exécuter simultanément jusqu'à 48 commandes. L'ensemble du processus est contrôlé par le système de gestion d'entrepôt exclusif de XPO. Cette solution flexible et ultra rapide prend en charge les livraisons pour le jour même et pour le lendemain, en raccourcissant les délais entre la commande et l'expédition, et en permettant aux opérateurs de réduire leurs temps de déplacement et les erreurs manuelles.

Ce tout dernier déploiement de robotique chez XPO s'inscrit dans le cadre de son investissement de 450 millions de dollars dans la technologie cette année. Parmi les dernières innovations de l'entreprise en Amérique du Nord figurent notamment XPO Direct, un service de mise à disposition d'espace disponible au sein de son réseau d'entrepôts, l'intégration vocale avec Amazon Echo et Google Home pour suivre la livraison Last Mile des produits volumineux, et une bourse de fret numérique, XPO Connect, avec son infrastructure multimodale.

A propos de XPO Logistics et XPO Logistics Europe

XPO Logistics, Inc. (NYSE : XPO) fait partie du Top 10 mondial des prestataires supply chain, offrant des solutions à la pointe de l'innovation aux entreprises les plus performantes dans le monde. L'entreprise opère un réseau très intégré de personnes, de technologies et d'équipements dans 32 pays, avec plus de 97.000 collaborateurs et 1.505 sites. XPO met ce réseau au service de plus de 50.000 clients pour accroître l'efficacité de leur supply chain.

Le siège international de XPO est situé à Greenwich, Connecticut (Etats-Unis) et son siège européen est basé à Lyon, France. XPO conduit l'essentiel de ses opérations en Europe au travers de sa filiale XPO Logistics Europe, dont elle détient 86,25% du capital. L'action XPO Logistics Europe est cotée sous le code « XPO » sur Euronext Paris - Isin FR0000052870. europe.xpo.com

Forward-looking Statements

This press release includes forward-looking statements within the meaning of United States federal securities law. All statements other than statements of historical fact are, or may be deemed to be, forward-looking statements. All forward-looking statements set forth in this press release are qualified by factors that might cause or contribute to a material difference in actual results, as discussed in XPO's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission and linked to the investor relations section of the company's website, www.xpo.com, including: economic conditions generally; competition; XPO's ability to match its investments in equipment, service centers and warehouses with customer demand; XPO's ability to attract and retain key employees; and XPO's ability to develop and implement a suitable information technology system. Forward-looking statements set forth in this press release speak only as of the date hereof, and XPO undertakes no obligation to update forward-looking statements to reflect subsequent events or circumstances, changes in expectations or the occurrence of unanticipated events, except to the extent required by law.

Contact presse

XPO Logistics Europe

Anne Lafourcade

anne.lafourcade@xpo.com

+33 (0)6 75 22 52 90