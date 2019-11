XPO LOGISTICS :, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du lundi 25 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

XPO LOGISTICS (- 4,96% à 268 euros)Le 22 novembre 2019, XPO Logistics Europe a été informée par XPO Logistics, Inc. que cette dernière a convenu d'acquérir toutes les actions XPO Logistics Europe détenues par Elliott Capital Advisors pour un prix total de 233,513 millions d'euros, à savoir 898 128 actions acquises au prix unitaire de 260 euros. La transaction a été conclue entre XPO Logistics, Inc., Elliott Capital Advisors, L.P. et certaines entités qui leur sont affiliées. A la suite de cette acquisition, XPO Logistics, Inc. détiendra au travers de ses filiales environ 95,4% du capital et environ 96,5% des droits de vote théoriques de XPO Logistics Europe.